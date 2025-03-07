Колонки

15:31 07.03.2025

Автор ВЕНІАМІН ЗОЛОТУХІН

Інструктор з тактичної медицини: професія, що рятує життя, але про яку не дуже обізнані

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Інструктор з тактичної медицини: професія, що рятує життя, але про яку не дуже обізнані

Веніамін Золотухін, інструктор з тактичної медицини з 2022 року, сертифікований військово-медичною академією Збройних Сил України, член ГО “ТакМедБат”

В умовах сучасної війни майже всі розуміють важливість знань з тактичної медицини, але не усвідомлюють рівень навантаження на окремих інструкторів та їх організації.

При отриманні важких поранень, в більшості випадків є всього декілька хвилин щоб встигнути надати допомогу. Вірогідність,  що в цей момент поруч опиниться бойовий медик – мінімальна.

Але коли військовий навченний основам тактичної медицини, він може якісно допомогти собі чи побратимам. Надання такої допомоги суттєво полегшує роботу бойовим медикам, наступним рівням надання допомоги та реабілітації від поранень у госпіталі.

Інструктор з тактичної медицини не рятує життя напряму, але надає знання великій кількості курсантів, збільшуючи кількість врятованих життів.

На практичному досвіді, порівнюючи навчені та не навчені підрозділи, виживання перших набагато вище.

У більшості випадків навчання з тактичної медицини покладається на бойових медиків та інструкторів з тактико-вогневої підготовки, які по своїм прямим обов’язкам мають обмежений ресурс часу. При цьому знання можуть даватися не систематизовано.

Позиція інструктора з тактичної медицини зазвичай відсутня у військових частинах, вони запрошуються від волонтерських та громадських організацій.

Частини майже не мають необхідної матеріальної бази (турнікети, манекени, бандажі, тощо). Її надання, заміна та поповнення лягає на запрошених інструкторів та їх організації.

На жаль, пожертви та сбори частіше робляться на очевидні варіанти допомоги (дрони, машини та інше), тоді як виділення коштів на навчання не є популярним із-за відсутності прямого видимого результату діяльності інструктора.

Наш “ТакМедБат” та інші команди роблять все можливе, щоб навчити всіх кого можемо, тому що кожен військовослужбовець – батько/мати, син/донька, брат/сестра – повинен повернутися додому живим.

За Україну треба жити!

https://facebook.com/TacMedBat/

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