Від вояцтва до новаторства: британська модель працевлаштування ветеранів як взірець для України

Роксолана Стефанишин, віцепрезидент із зв'язків з громадськістю міжнародного благодійного фонду PanteonX

Перехід від військової служби до цивільного життя завжди був випробуванням для тих, хто повертався з полів битв. Однак знаємо з історії, що в суспільствах, які підтримували колишніх воїнів, ті ставали потужними лідерами, реформаторами чи ремісниками. У Римській імперії відставні легіонери отримували земельні наділи в провінціях, були управлінцями та допомагали поширювати римське право й латинську мову. У XIX столітті японські самураї, втративши статус воїнів, відіграли ключову роль в економічних та адміністративних реформах, запровадивши дисципліну та стратегічне мислення у бізнес і державне управління. В Україні козаки після військових походів не тільки отримували землю та привілеї, але й активно впливали на місцеве самоврядування: обіймали посади старшин, розвивали ремесла та займалися торгівлею.

Сучасні ветерани володіють унікальними метанавичками: здатністю адаптуватися, вирішувати проблеми завдяки рішучості, стратегічному мисленню, емоційному інтелекту, лідерству і командній взаємодії. Боротьба за незалежність загартувала в них принципи прозорості та справедливості, що сприятиме боротьбі з корупцією та побудові ефективних організацій.

В Україні вже понад 1,3 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Ця цифра зростатиме, охоплюючи близько 5 мільйонів осіб на ринку праці. До завершення бойових дій кожен 6-7 кандидат матиме військовий досвід, проте часто ветерани не сприймають його як професійний. Тому важливо вибудовувати комунікацію з ними на засадах рівних можливостей, підкреслюючи цінність їхнього досвіду для бізнесу та держави.

Розглянемо приклад Великої Британії, де налічується понад 2 мільйони ветеранів, і щороку близько 13 тисяч осіб залишають Збройні сили. Важливо, що 92% ветеранів працездатного віку мають кваліфікацію, причому 60% здобули її під час працевлаштування, порівняно з 43% неветеранів. Згідно зі звітом YouGov за 2022 рік, замовленим Офісом у справах ветеранів Великої Британії, 66% роботодавців зацікавлені у найманні або збільшенні кількості ветеранів у своїй команді. Роботодавці, які вже працюють із ветеранами, відзначають їхній високий професіоналізм та навички, зокрема: сильну трудову етику, здатність вирішувати проблеми, лідерські якості, комунікативні вміння, відданість й аналітичний підхід. Більше половини (53%) роботодавців повідомляють, що ветерани у їхніх організаціях просуваються по службі швидше, ніж їхні колеги.

Підтримка роботодавців та програми адаптації

В Україні підтримка ветеранів ще формується: працюють центри зайнятості, програми перекваліфікації, гранти від Українського ветеранського фонду, а освітні ініціативи реалізуються за підтримки міжнародних організацій (IREX, USAID, тощо). Водночас у Великій Британії діє більш розвинена система адаптації через програми Кар'єрного перехідного партнерство, Управління взаємовідносинами з оборонними силами, Схему визнання роботодавців. На ринку праці українські роботодавці часто не готові інтегрувати ветеранів через побоювання щодо ПТСР та низьку обізнаність про їхні навички, тоді як у Великій Британії завдяки урядовим інформаційним кампаніям 66% роботодавців (YouGov, 2022) готові працевлаштовувати ветеранів, цінуючи їхню дисципліну, лідерські якості та адаптивність. В освітньому напрямку в Україні програми переважно реалізуються міжнародними донорами в сферах ІТ, підприємництва та логістики, але їхні масштаби обмежені, в той час як у Великій Британії ветерани через програму Кар'єрного перехідного партнерства мають доступ до національної бази вакансій, професійних курсів і спеціалізованих програм працевлаштування, що полегшує їхню інтеграцію у цивільний ринок праці.

Роботодавці, які використовують ресурси, ініціативи з набору та спеціалізовані програми працевлаштування, отримують максимальну вигоду від потенціалу ветеранів.

Кар'єрне перехідне партнерство (Career Transition Partnership) – програма, що діє під егідою Міністерства оборони Великої Британії, надає підтримку ветеранам протягом перших двох років після звільнення зі служби. Роботодавці можуть знайти висококваліфікованих кандидатів через розміщення вакансій, індивідуальні рекрутингові рішення та стратегічні ініціативи з найму. Управління взаємовідносинами з оборонними силами (Defence Relationship Management) – ініціатива, що допомагає підприємствам вибудовувати міцні партнерські відносини з Міністерством оборони. Через Схему визнання роботодавців компанії отримують нагороди за підтримку ветеранів, військовослужбовців, які звільняються зі служби, та резервістів. Схема визнання роботодавців (Employer Recognition Scheme): компанії можуть отримувати бронзові, срібні та золоті нагороди за підтримку ветеранів, резервістів і військових сімей. Компанії, що підтримують ветеранів, мають кращий імідж і залучають висококваліфікованих працівників. Багато великих організацій уже продемонстрували значну підтримку ветеранам, отримавши відповідні нагороди з 2022 – 2024 рр.:

Бронзова нагорода – для роботодавців, які зобов’язуються підтримувати збройні сили; отримали невеликі компанії у сферах будівництва, консалтингу, технологій, освіти та виробництва.

– для роботодавців, які зобов’язуються підтримувати збройні сили; отримали невеликі компанії у сферах будівництва, консалтингу, технологій, освіти та виробництва. Срібна нагорода – для компаній, що активно сприяють працевлаштуванню ветеранів і надають додаткову підтримку резервістам. Отримали: Фонд ФК "Ліверпуль", Лондонська фондова біржа, Національний музей Королівського флоту.

– для компаній, що активно сприяють працевлаштуванню ветеранів і надають додаткову підтримку резервістам. Отримали: Фонд ФК "Ліверпуль", Лондонська фондова біржа, Національний музей Королівського флоту. Золота нагорода – для організацій, що відіграють провідну роль у працевлаштуванні ветеранів, забезпечують оплачувані відпустки для навчання та просувають проблематику оборонного сектору. Отримали: Банк Англії, – британська компанія "Боїнг", Рада міста Единбург, Національна служба охорони здоров'я Шотландії, Поліція Шотландії.

Фонд працевлаштування військових (Forces Employment Charity). Щорічно ця благодійна організація допомагає понад 20 тисячам ветеранів знайти роботу. Фонд співпрацює з підприємствами, щоб наймати, адаптувати та підтримувати військових кандидатів у процесі працевлаштування.

Окрім зазначеного, роботодавці можуть виявити свою прихильність до підтримки ветеранів, підписавши Зобов’язання перед Збройними Силами (Armed Forces Covenant) – ініціативу, що визнає відданість роботодавців ветеранам та їхнім сім’ям.

Навички, здобуті у Збройних Силах, відповідають вимогам цивільних секторів, таких як кібербезпека, дронові технології, телекомунікації, логістика, протезування та штучний інтелект. Ці компетенції роблять ветеранів ідеальними кандидатами для успішної роботи в різноманітних цивільних сферах після їхньої відданої служби державі. БФ "PanteonX" підтримує створення програм переходу до цивільної кар’єри, аналогічних до вищезгаданих британських програм, а також ініціативи, що стимулюють роботодавців інтегрувати ветеранів в економіку, наприклад, через впровадження українського аналога Схеми визнання роботодавців. Фонд активно вивчає та підтримує ініціативи, спрямовані на інтеграцію ветеранів у цивільне життя та професійне середовище. Адже підтримка цільових навчальних програм у сферах технологій, охорони здоров’я та інфраструктури створить нові кар’єрні можливості та відповідатиме на нагальні потреби країни. Фонд має чіткі наміри щодо найму ветеранів, зокрема в межах власних проектів, пов'язаних із підтримкою осіб з інвалідністю та адаптацією спортсменів і ветеранів до нових умов. Задля цього БФ "PanteonX" розвиває взаємодію з урядовими та бізнесовими структурами.