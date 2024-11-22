Війна як рушій інклюзивних змін: перезавантаження українських міст

Роксолана Стефанишин, віцепрезидент із зв'язків з громадськістю міжнародного благодійного фонду PanteonX

Україна стоїть на передовій не лише військових викликів, але й трансформаційного шляху до інклюзивності та доступності в міському розвитку. Країна, поранена війною, намагається перетворити міста на безбар'єрні та стійкі простори, передусім для ветеранів, людей із обмеженими можливостями та інших вразливих груп населення. Ця криза, парадоксально, відкриває для України унікальну можливість стати глобальним взірцем того, як із руїн можна створити простір для прогресу, надії та рівності. Відновлення – це більше, аніж просто реконструкція. Це можливість переосмислити міські ландшафти, щоб вони стали осередками інтеграції та рівності. Інклюзивний міський дизайн – це не лише моральний обов’язок, а й стратегічний крок, що формує майбутнє України, поєднуючи гуманітарні цілі з економічними перспективами.

Масштаби втрат і потенціал змін

Війна завдала колосальних руйнувань інфраструктурі України: пошкоджено понад 140 тисяч житлових будинків і десятки тисяч громадських просторів. За оцінками Світового банку, відновлення потребуватиме понад $411 мільярдів.

В Україні налічується більше 3 мільйонів людей із обмеженими можливостями. Понад 1,3 мільйона ветеранів повернулися із фронту… Для багатьох із них проблеми мобільності, наслідки посттравматичного стресового розладу та відсутність доступних міських просторів ускладнюють реінтеграцію в суспільство та працевлаштування. Більше 60% людей з інвалідністю не мають змоги користуватися базовими інфраструктурними послугами, такими як транспорт чи громадські простори, що відокремлює їх від суспільного життя. Після війни ця проблема загостриться, оскільки значна кількість ветеранів і внутрішньо переміщених осіб зазнали фізичних та психологічних травм, що вимагає спеціалізованих рішень у дизайні міського середовища. Нижче наведено відповідну ключову статистику.

Доступність як стимул інновацій

Доступність є не тільки моральним чи правовим обов’язок, а й потужним стимулом для технологічного прогресу та економічних можливостей. Інновації в міському плануванні, громадському транспорті та дизайні продуктів, орієнтовані на потреби вразливих груп, зрештою приносять користь всьому суспільству. Яскравим прикладом є винахід Тіеко Асакава, яка у 1997 році створила Home Page Reader – інструмент, що дозволив незрячим людям користуватися вебконтентом. Хоча його початковою метою була інтеграція людей із вадами зору у цифровий світ, ця технологія стала основою для голосових асистентів, таких як Siri та Alexa, що полегшують життя мільйонам людей. Аналогічним є приклад "ефекту зрізаного бордюру" (curb cut effect): бордюрний камінь, понижений для людей на інвалідних візках, втім є зручним для батьків із дитячими візками, людей похилого віку і, навіть, велосипедистів.

Інклюзивний міський дизайн як каталізатор відновлення

Дослідження Європейського форуму з проблем інвалідності показує, що інклюзивний міський дизайн підвищує рівень участі в робочій силі та соціальній активності. У контексті України узгодження процесу відновлення з принципами доступності може стати двигуном як соціальної згуртованості, так і економічного відродження.

Інклюзивні житлові проєкти, зокрема пілотна програма в Рівному за підтримки ЄС, демонструють цей підхід. У межах програми було створено 200 житлових одиниць, спроєктованих за принципами універсального дизайну, для ВПО та ветеранів. Лише за пів року заселення досягло 75%.

Громадські простори як терапія: парки, площі та громадські центри, спроєктовані з урахуванням доступності, сприяють реінтеграції та відновленню для ветеранів і переселенців. У Львові, приміром, адаптовані міські парки з сенсорними зонами та безбар’єрними доріжками стали комфортними зонами для відновлення ментального здоров’я. Уже через рік після реконструкції таких об'єктів популярність цих просторів зросла на 40%, що підтверджує значущість інклюзивного підходу для соціальної інтеграції.

Мобільність є важливим аспектом для працевлаштування, освіти та доступу до медичних послуг. Недоступність транспорту – одна з основних перепон для ВПО та ветеранів. У Києві розпочали осучаснення станцій метро через встановлення ліфтів, тактильного покриття та аудіогідів. На сьогодні модернізовано 65% станцій метро, що забезпечило зростання пасажиропотоку на 30% серед користувачів інвалідних візків із 2022 року. За даними уряду, до 2025 року 80% мережі повинно відповідати міжнародним стандартам доступності, що принесе користь понад 200 тисячам щоденних пасажирів з обмеженими можливостями.

Роль інклюзивного дизайну в економічному відновленні

Адаптація інфраструктури для ветеранів та осіб з інвалідністю не лише підвищує якість життя, а й активно сприяє економічному відновленню. За оцінками дослідження McKinsey, інклюзивні міста на 15% продуктивніші та можуть збільшити національний ВВП до 3% завдяки підвищеній участі в трудовому процесі та зниженню витрат на медичні послуги. Варто зазначити ще й підвищення продуктивності праці серед ветеранів та людей з інвалідністю, що створить нові можливості для розвитку країни.

Трансформація міського середовища потребує значних інвестицій, тому публічно-приватні партнерства та міжнародна допомога є ключовими. Благодійний фонд PanteonX, орієнтуючись на адаптацію інклюзивних середовищ, та у співпраці з Академією малих міст України, втілюватиме проєкти щодо створення доступних житлових і громадських просторів, які забезпечують рівність можливостей та інтеграцію. Передусім, ми впроваджуємо програми, спрямовані на фізичне та психологічне відновлення, аби забезпечити кожній людині гідне місце в суспільстві. Адже саме тепер будується фундамент для інклюзивного майбутнього.

Війна як рушій інклюзивних змін: перезавантаження українських міст

Україна стоїть на передовій не лише військових викликів, але й трансформаційного шляху до інклюзивності та доступності в міському розвитку. Країна, поранена війною, намагається перетворити міста на безбар'єрні та стійкі простори, передусім для ветеранів, людей із обмеженими можливостями та інших вразливих груп населення. Ця криза, парадоксально, відкриває для України унікальну можливість стати глобальним взірцем того, як із руїн можна створити простір для прогресу, надії та рівності. Відновлення – це більше, аніж просто реконструкція. Це можливість переосмислити міські ландшафти, щоб вони стали осередками інтеграції та рівності. Інклюзивний міський дизайн – це не лише моральний обов’язок, а й стратегічний крок, що формує майбутнє України, поєднуючи гуманітарні цілі з економічними перспективами.

Масштаби втрат і потенціал змін

Війна завдала колосальних руйнувань інфраструктурі України: пошкоджено понад 140 тисяч житлових будинків і десятки тисяч громадських просторів. За оцінками Світового банку, відновлення потребуватиме понад $411 мільярдів.

В Україні налічується більше 3 мільйонів людей із обмеженими можливостями. Понад 1,3 мільйона ветеранів повернулися із фронту… Для багатьох із них проблеми мобільності, наслідки посттравматичного стресового розладу та відсутність доступних міських просторів ускладнюють реінтеграцію в суспільство та працевлаштування. Більше 60% людей з інвалідністю не мають змоги користуватися базовими інфраструктурними послугами, такими як транспорт чи громадські простори, що відокремлює їх від суспільного життя. Після війни ця проблема загостриться, оскільки значна кількість ветеранів і внутрішньо переміщених осіб зазнали фізичних та психологічних травм, що вимагає спеціалізованих рішень у дизайні міського середовища. Нижче наведено відповідну ключову статистику.

Доступність як стимул інновацій

Доступність є не тільки моральним чи правовим обов’язок, а й потужним стимулом для технологічного прогресу та економічних можливостей. Інновації в міському плануванні, громадському транспорті та дизайні продуктів, орієнтовані на потреби вразливих груп, зрештою приносять користь всьому суспільству. Яскравим прикладом є винахід Тіеко Асакава, яка у 1997 році створила Home Page Reader – інструмент, що дозволив незрячим людям користуватися вебконтентом. Хоча його початковою метою була інтеграція людей із вадами зору у цифровий світ, ця технологія стала основою для голосових асистентів, таких як Siri та Alexa, що полегшують життя мільйонам людей. Аналогічним є приклад "ефекту зрізаного бордюру" (curb cut effect): бордюрний камінь, понижений для людей на інвалідних візках, втім є зручним для батьків із дитячими візками, людей похилого віку і, навіть, велосипедистів.

Інклюзивний міський дизайн як каталізатор відновлення

Дослідження Європейського форуму з проблем інвалідності показує, що інклюзивний міський дизайн підвищує рівень участі в робочій силі та соціальній активності. У контексті України узгодження процесу відновлення з принципами доступності може стати двигуном як соціальної згуртованості, так і економічного відродження.

Інклюзивні житлові проєкти, зокрема пілотна програма в Рівному за підтримки ЄС, демонструють цей підхід. У межах програми було створено 200 житлових одиниць, спроєктованих за принципами універсального дизайну, для ВПО та ветеранів. Лише за пів року заселення досягло 75%.

Громадські простори як терапія: парки, площі та громадські центри, спроєктовані з урахуванням доступності, сприяють реінтеграції та відновленню для ветеранів і переселенців. У Львові, приміром, адаптовані міські парки з сенсорними зонами та безбар’єрними доріжками стали комфортними зонами для відновлення ментального здоров’я. Уже через рік після реконструкції таких об'єктів популярність цих просторів зросла на 40%, що підтверджує значущість інклюзивного підходу для соціальної інтеграції.

Мобільність є важливим аспектом для працевлаштування, освіти та доступу до медичних послуг. Недоступність транспорту – одна з основних перепон для ВПО та ветеранів. У Києві розпочали осучаснення станцій метро через встановлення ліфтів, тактильного покриття та аудіогідів. На сьогодні модернізовано 65% станцій метро, що забезпечило зростання пасажиропотоку на 30% серед користувачів інвалідних візків із 2022 року. За даними уряду, до 2025 року 80% мережі повинно відповідати міжнародним стандартам доступності, що принесе користь понад 200 тисячам щоденних пасажирів з обмеженими можливостями.

Роль інклюзивного дизайну в економічному відновленні

Адаптація інфраструктури для ветеранів та осіб з інвалідністю не лише підвищує якість життя, а й активно сприяє економічному відновленню. За оцінками дослідження McKinsey, інклюзивні міста на 15% продуктивніші та можуть збільшити національний ВВП до 3% завдяки підвищеній участі в трудовому процесі та зниженню витрат на медичні послуги. Варто зазначити ще й підвищення продуктивності праці серед ветеранів та людей з інвалідністю, що створить нові можливості для розвитку країни.

Трансформація міського середовища потребує значних інвестицій, тому публічно-приватні партнерства та міжнародна допомога є ключовими. Благодійний фонд PanteonX, орієнтуючись на адаптацію інклюзивних середовищ, та у співпраці з Академією малих міст України, втілюватиме проєкти щодо створення доступних житлових і громадських просторів, які забезпечують рівність можливостей та інтеграцію. Передусім, ми впроваджуємо програми, спрямовані на фізичне та психологічне відновлення, аби забезпечити кожній людині гідне місце в суспільстві. Адже саме тепер будується фундамент для інклюзивного майбутнього.