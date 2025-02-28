Що треба знати жінкам про рак молочної залози, щоб вижити?

Лілія Ковальова, лікар-мамолог, онколог, онкохірург із 22-річним медичним стажем, працює в клініці "Оберіг" та є лікарем-волонтером FRIDA Ukraine

Рак молочної залози – це не просто сухі цифри та медична статистика. Це мільйони життів – це жінки, які люблять, мріють, виховують дітей, будують кар’єру, підтримують інших. І раптом стикаються з діагнозом, який лякає навіть уявою. Щороку понад 2,3 мільйона жінок у світі чують ці страшні слова – "у вас рак грудей". В Україні ця цифра перевищує 14 тисяч, і в умовах війни рак нікуди не зникає, а лише прогресує. Загалом за останні роки у світі кількість хворих на рак молочної залози, віком до 45 років зросла. На кожні 10 випадків – три смерті. Ми не виключення. В Україні рак молочної залози на першому місці в структурі захворюваності та смертності населення.

Але є й інша статистика – та, що дає надію. Якщо рак виявлений на першій або другій стадії, шанс на повне одужання сягає 90%. Це означає, що більшість жінок можуть продовжувати жити повноцінним життям, якщо вчасно звернуться до лікаря. Проте страх, брак інформації, постійна зайнятість або навіть звичка відкладати турботу про себе "на потім" заважають жінкам зробити цей важливий крок, особливо зараз на тлі широкомасштабної війни.

І у випадку встановлення цього діагнозу ми хочемо, щоб кожна жінка знала: вона не одна у цій боротьбі. Спільно з колегами та парнерами працюємо для того, щоб підвищити обізнаність, розвінчати міфи, допомогти подолати страх і навчити берегти своє здоров’я. Ми проводимо інформаційні кампанії, організовуємо безкоштовні обстеження та підтримуємо жінок на кожному етапі – від профілактики до лікування.

Наприклад, під час ініціативи українсько-ізраїльської медико-волонтерської місії FRIDA до Дня боротьби з раком грудей у Києві сотні жінок отримали можливість безкоштовно пройти діагностику. І знаєте, що найбільше вразило? Багато з них ніколи раніше не перевірялися. Деякі вперше усвідомили, що ризик існує і для них. Інші просто не знаходили часу або вважали, що це їх не стосується.

Та реальність інша. Рак молочної залози може виникнути у будь-якої жінки, незалежно від віку, способу життя чи соціального статусу. Звісно, існують фактори, які підвищують ризик. Наприклад, генетична схильність: мутації в генах BRCA1 і BRCA2 можуть значно збільшувати ймовірність розвитку хвороби. Але є й інші причини, на які ми можемо впливати: малорухливий спосіб життя, незбалансоване харчування, ожиріння, відмова від грудного вигодовування, постійна напруга.

Можливо, це прозвучить неочікувано, але рак молочної залози – одна з тих хвороб, які можна виявити самостійно на ранніх стадіях. Достатньо знати, на що звертати увагу. Ознаки, які не можна ігнорувати: асиметрична деформація, ущільнення або вузлики у грудях, зміна форми або розміру грудей, біль, виділення з сосків, особливо з кров’янистим вмістом, зміни кольору чи структури шкіри: втягнення, набряк, виразкування, а також біль, ущільнення пахових або надключичних вузлів. Якщо ви помітили хоча б один із цих симптомів – негайно зверніться до мамолога!

Але найкращий шлях – це профілактика та регулярні перевірки:

Жінкам від 20 років варто хоча б раз звернутися до мамолога, щоб оцінити стан здоров'я грудей.

До 40 років, якщо немає факторів ризику, достатньо проходити обстеження раз на 2–3 роки.

Після 40 років щорічна мамографія або УЗД – обов’язкова!

Жінкам із високим ризиком (генетична схильність, випадки раку в сім’ї) варто проходити обстеження навіть частіше – раз на пів року.

І сьогодні місія онкологічних відділень та ініціатив в Україні – не тільки організовувати скринінгові програми, а й змінювати ставлення жінок до власного здоров’я. Ми хочемо, щоб кожна жінка розуміла: турбота про себе – це не егоїзм, а відповідальність. Це шанс жити довше, бачити, як ростуть діти, будувати плани, мріяти та втілювати мрії.

Вірю, що знання – це сила. І коли жінка знає, як дбати про себе, як вчасно розпізнати загрозу, як діяти – вона отримує шанс на життя.

Бережіть себе. Ваше здоров’я – це найцінніше, що у вас є. І пам’ятайте: ви не одні. Ми поруч. Ми разом. Ми боремося за кожне врятоване життя.