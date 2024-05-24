25 % компенсації вартості сільгосптехніки: Як держава допомагає аграріям оновити свій парк техніки

Михайло Медко, член Правління АТ "Укрексімбанк"

До війни сільське господарство України виробляло 10 % ВВП, забезпечувало роботою 14 % робочої сили та давало 41 % загального експорту. Війна розпочалася перед початком весняної посівної кампанії 2022 року, що дуже сильно вдарило по сільськогосподарському сектору. Станом на 21 лютого 2024 року український аграрний сектор зазнав понад 80 млрд дол. США прямих збитків і втрат унаслідок повномасштабного вторгнення.

Збитки включають часткове або повне знищення техніки й обладнання, сховищ, тваринництва, рибальства та аквакультури, багаторічних культур, а також викрадені виробничі ресурси та продукцію.

Але, попри втрати, торік українські аграрії експортували продукції майже на 22 млрд доларів США, що свідчить про те, що агросектор продовжує працювати й розвиватися, попри війну та майже 20 % тимчасово окупованих територій.

Як держава допомагає аграріям

На сьогодні підтримка вітчизняного виробника та стимулювання розвитку виробництва — одне з ключових завдань Уряду. Влада прагне створити умови для розвитку бізнесу. На це спрямована ціла низка програм, серед яких і Програма 25 % компенсації вартості сільгосптехніки українського виробництва.

На початку березня 2024 року Кабінет Міністрів запустив програму 25 % компенсації вартості сільгосптехніки українського виробництва. Мета програми — підтримка національного виробника, стимулювання попиту на продукцію і товари, зроблені в Україні. На її реалізацію Уряд заклав у бюджет цього року 1 млрд грн.

Станом на 24 квітня 2024 року в оновлений перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2 289 номенклатурних позицій продукції 44 виробників.

Завдяки реалізації програми цього року аграрії, що купуватимуть у виробників, внесених до переліку, заощадять на придбанні 25 %.

Крім того, реалізація програми часткової компенсації аграріям вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва дозволить створити приблизно 9 тисяч нових робочих місць і залучити 1,5 млрд грн додаткових податків у бюджет.

Укрексімбанк — уповноважений банк з реалізації програми

Державний Укрексімбанк є уповноваженим банком із реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».

Для отримання компенсації сільгоспвиробник подає до філії чи відділення Банку мінімальний пакет документів, який передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. за №130 (зі змінами).

Як отримати компенсацію

Для отримання компенсації аграріям потрібно: