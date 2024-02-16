Фінансовий лізинг для аграріїв: як допомагати фермерам оновити технопарк перед посівною

Михайло Медко, член Правління АТ "Укрексімбанк"

Не зважаючи на труднощі, український аграрний фронт продовжує боронити продовольчу безпеку не лише України, але й всього світу. За даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки та Міністерства аграрної політики і продовольства України, загальна сума прямих та непрямих збитків, завданих українському агросектору з початку повномасштабної війни, склала 41,1 млрд доларів США.

Найбільших втрат виробники сільгосппродукції зазнали через знищення техніки й устаткування (станом на 8 червня 2022 року Мінагрополітики нараховувало як мінімум 2,28 тис. одиниць сільгосптехніки, котрі втратили аграрії Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини).

Такі втрати сільськогосподарської техніки створили значні проблеми для проведення посівної в Україні і ведення агробізнесу в цілому. Аграрії та підприємці вже навесні 2022 року почали шукати джерела фінансування для придбання техніки.

Державна підтримка

Щоб підтримати аграріїв, з початку повномаштабного вторгнення Урядом було збільшено обсяги державних гарантій та розширено державну програму пільгових кредитів для аграріїв. У 2023 році майже 14 тис. українських агропідприємств одержали 78,8 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств.

У Міністерстві аграрної політики повідомили, що у 2024 році буде продовжена урядова грантова програма єРобота. Аграрії й надалі зможуть скористатися пільговими кредитами в рамках програми «Доступні кредити 5−7−9», на яку на 2024 рік заплановано компенсацію у розмірі 18 мільярдів гривень. До того, у цьому році буде відновлено дію бюджетної програми часткової компенсації за придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки.

На сьогодні, більшість техніки аграрії купують через банки. Найпопулярнішими та дієвими фінансовими інструментами для придбання техніки є програми: «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%».

Влітку 2023 року державний Укрексімбанк у співпраці з Фондом розвитку підприємництва розширив напрями підтримки стратегічно важливих галузей шляхом лізингового фінансування. Долучитися до державної програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» можуть представники малого і середнього бізнесу, а також комунальні підприємства для зміцнення своєї матеріально-технічної бази.

Угоди лізингу на 113 мільйонів грн

За 2022-2023 роки державний Укрексімбанк уклав 32 угоди за державною програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» на суму понад 113 мільйонів гривень: 12 угод на 19,97 млн гривень у 2022, та 20 угод на 93,2 млн гривень у 2023 році.

Лізинг – зручний фінансовий інструмент

Фінансовий лізинг – форма фінансової оренди, яка дозволяє бізнесу просто, зручно та вигідно придбати у власність основні засоби, авто чи сільгосптехніку, не відволікаючи власні кошти підприємства.

Фінансовий лізинг має низку переваг порівняно з класичним банківським кредитуванням, зокрема можливість отримання готового до використання активу без додаткових витрат часу на страхування та реєстрацію.

На сьогодні Укрексімбанк налагоджує співпрацю з виробниками та постачальниками, щоб забезпечити покупцям кращі умови придбання та збільшити обсяги продажів техніки. Для цього банк розробляє індивідуальні програми та комплексні рішення відповідно до умов державної програми, адаптованих до викликів воєнного часу.

Звернувшись до Банку клієнти мікро- та малого бізнесу, які займаються сільським господарством, можуть отримати фінансування під 5% за програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9».

Також Банк активно фінансує комунальні підприємства по програмі «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9», клієнти комунального сектору можуть отримати під 11% річних техніку, яка буде працювати для благоустрою міст та територіальних громад.

Переваги фінансового лізингу. На відміну від класичного кредитування, програма лізингу Банку не передбачає передачу в заставу майна, адже протягом всього строку фінансування вона залишається у власності лізингодавця. Це суттєво спрощує процедуру оформлення угоди.

Крім того, лізинг дозволяє клієнтам отримати доступ до потрібного обладнання або майна без необхідності великого початкового внеску. Клієнти Банку можуть оновлювати обладнання або технології через певні інтервали, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку без значних витрат.

Сьогодні Укрексімбанк може запропонувати різноманітні програми лізингу залежно від потреб клієнта та виду обладнання чи майна, яке потрібно.

Крім того, Ексім пропонує гнучкі умови щодо розміру та частоти платежів, а також структуру погашення заборгованості: мінімальний авансовий платіж 20% термін 5 років і ці умови, як по програмі «Фінансовий лізинг», так і для програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9».

Для кого вигідна програма лізингу. Програма лізингу може бути вигідною для малого та середнього бізнесу, корпоративного бізнесу, комунальних підприємств та державних підприємств.

Для підприємств лізинг може бути способом збільшення капіталовкладення та отримання доступу до основних засобів без значних витрат на придбання.

Крім того, лізинг дозволяє компаніям швидко розширювати свою діяльність, не зв'язуючись з великими інвестиціями у нове обладнання та дозволяє розподілити вартість обладнання протягом його корисного терміну, зменшуючи навантаження на ліквідність компанії.

Як це працює на практиці

Прикладом успішного отримання лізингу є фермерське господарство «Ліщинецьке об'єднане», яке займається вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур та змішаним сільським господарством.

Ще до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну господарство звернулося до Укрексімбанку щодо фінансування комбайна «John Deer» по програмі «Фінансовий лізинг», новий об’єкт лізингу потрібен був клієнту для оновлення парку техніки для збору врожаю та збільшення ефективності в сільському господарстві. Сплативши 30% клієнт отримав новий комбайн, який вже працює в господарстві 2 рік.

У 2023 році перед початком посівної компанії клієнту за програмою «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9» було профінансовано сівалку, а в серпні - самохідний обприскувач «John Deer».