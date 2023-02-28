Фінпідтримка й фінпартнерство: як стати банком першого вибору для експортерів

Михайло Медко, член правління Укрексімбанку

Експорт для України – це 35% ВВП. Так було до війни. Після перемоги України та для відбудови економіки частку експорту планують збільшити принаймні до 50%, - заявляють у Міністерстві економіки.

Експорт – три приводи для оптимізму під час війни

Для української економіки 2022 рік підготував найскладніші випробування за всі часи української незалежності. За цей період Україна втратила понад третину економіки. Однак, бізнес продемонстрував несподівану стійкість - швидше адаптувався до війни, ніж до пандемії covid-19. Чи маємо приводи для оптимізму щодо українського експорту під час війни?

Привід №1 – нові підприємства

Сьогодні економіка по всій країні не тільки продовжує працювати, але і з'являються нові підприємства та підприємці (ФОПи). Бізнес повертається до роботи на тих територіях, де це можливо.

Загалом за весь 2022 рік в Україні зареєстрували 203 тисячі ФОП та 33,4 тисячі компаній. В останній календарний місяць року було зареєстровано понад 14,6 тисяч ФОП та 3 тисячі нових компаній.

З початку 2023 року реєстр великих платників податків зріс на 220 компаній. Це сталося за рахунок того, що до переліку додалося вдвічі більше нових компаній, ніж вибуло з нього: 397 нових бізнесів проти 177 вибули. Для порівняння, у 2022 році, навпаки, цей перелік скоротився на 32 компанії.

У рік великої війни серед нових великих платників податків (КНП) найбільше з'явилося компаній, які займаються оптовою торгівлею, постачанням енергії та газу.

Привід №2 – експортні стимули від ЄС

За попередніми оцінками Мінекономіки відповідно до методології торгового балансу, експорт товарів до країн ЄС за підсумками 2022 року зріс на 4,2% в порівнянні з 2021 роком та склав близько $28 млрд.

Зростанню експорту насамперед сприяла лібералізація торгівлі з країнами ЄС - торік у червні Євросоюз скасував антидемпінгові мита та тарифні квоти для українських товарів. Йдеться про тимчасовий захід, запроваджений на рік. Багато компаній скористалися вікном можливостей: одні розширили свій експорт, інші вперше відкрили для себе європейський ринок.

Загалом впроваджені з боку ЄС заходи в умовах війни - скасування мит і зборів на українські товари, «митний безвіз» і «транспортний безвіз» - підтримали український експорт та створили підґрунтя для зростання в наступні періоди.

Тому, на сьогодні, одне з найважливіших завдань держави - відновлення української економіки та підтримка бізнесу. Економічний фронт, як ніколи, важливий.

Привід №3 – фінпідтримка Ексімбанку

Були небезпідставні побоювання бізнесу, що повномасштабна війна закриє доступ до фінансування для бізнесу в цілому й експортерів зокрема. Ці побоювання небезпідставні. Воєнні ризики для комерційних банків, а також облікова ставка – зависокі для формування конкурентних фінансових продуктів.

За таких обставин фінансову підтримку економіки, а отже і добробут громадян, забезпечують державні банки. Укрексім має спеціалізовану роль у банківсько-фінансовій системі держави. Банк фокусує свої зусилля на фінансуванні бізнесу, який розвиває експортний потенціал, здійснює ефективний імпорт та імпортозаміщення, зокрема для відновлення країни, стратегічних підприємств інфраструктури. За даними Нацбанку, станом на 1 січня 2023 року Укрексімбанк має найбільший кредитний портфель юридичних осіб (103,6 млрд грн).

«Незважаючи на всі ризики, Укрексімбанк є найбільшим кредитором корпоративного сектору. Залучене в банку кредитне фінансування - можливість для корпоративних клієнтів розширювати бізнес, а створення робочих місць великими підприємствами мотивує громадян повертатися працювати в Україну, прискорюючи відновлення сектору МСБ і розбудову громад», - зазначив член Правління Укрексімбанку Михайло Медко.

Переможці експортного фронту

Агро-експортер «Юхимівське»

Досвід ПП «Юхимівське», українського агро-виробника й експортера, показує, що надійне фінансове плече під час війни стає визначальним для агробізнесу і продовольчої безпеки на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Починаючи з 2005 року «Юхимівське» трансформувалося з невеликого підприємства в одного із провідних підприємств області з виробництву сільгоспродукції. «Юхимівське» експортує зернові до Китаю та ЄС.

Разом з цим «Юхимівське» виробляє та продає молоко та м'ясо великої рогатої худоби на внутрішньому ринку молокозаводам, м'ясокомбінатам, хлібзаводам та іншим переробним підприємствам.

За словами власника «Юхимівське» Олександра Кічмаренка, для бізнесу, який займається у реаліях сьогодення виробництвом та зовнішньоекономічною діяльністю, одним із важливих факторів співпраці з банком є одержання підтримки у формі фінансування обігових коштів та капітальних інвестицій, зокрема для інвестування в основні засоби чи транспорт.

«Моя співпраця з Укрексімбанком триває 1 рік, але це дуже продуктивний рік. На сьогодні, державний банк повністю відповідає моїм запитам, зокрема щодо обслуговування експортно-імпортних контрактів та фінансування потреб бізнесу. Доступ до кредитних коштів прямо впливає на ціну та оперативність закупівлі сировини, збільшення об’ємів реалізації продукції та одержання експортної виручки, яка вкрай потрібна вітчизняній економіці для підтримання стабільності національної валюти. У воєнний час Укрексімбанк допоміг «Юхимівському» профінансувати посівну та побудувати зернозберігаючий комплекс, що дасть змогу зберігати продукцію», - підсумував Олександр Кічмаренко.

Експортер гірничого інструменту «Техпоставка»

Ще одним прикладом підтримки банком розвитку бізнесу є кредитування заводу гірничого інструменту ТОВ «Техпоставка». Історія підприємства починається у далекому 1999 році у м. Дніпро. Основним профілем діяльності підприємства є: виробництво гірничорізального та бурового інструменту, виробництво твердосплавних виробів та порошків.

Сьогодні завод експортує свою продукцію до країн ЄС, а ключовим партнером є Польща.

Основними покупцями в Україні є гірничозбагачувальні комбінати та шахти. Завдяки впровадженню прогресивних технологій та постійній співпраці з Укрексімбанком (фінансування оборотного капіталу, фінансування інвестиційних проєктів на придбання сучасного високоефективного обладнання, в тому числі і в рамках спільних програм Укрексімбанку з МФО), «Техпоставка» утримує 5% відповідного ринку та продовжує роботу.

Укрексімбанк продовжує надавати підприємству кредитування для поповнення обігових коштів та фінансування експортних контрактів спільно з ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».