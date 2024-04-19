Інструменти для інвестування: Світові тренди та вибір українців

Антон Болдирєв, директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг АТ "Укрексімбанк"

За підсумками 2023 року капіталізація глобального ринку акцій і облігацій оцінюється у понад 247 трлн доларів США. Провідні позиції займає саме фондовий ринок США із загальним обсягом у ~42% або більш ніж 103 трлн доларів США: 47% зосереджується в акціях, тоді як в інструментах боргу — майже 53%. Водночас частка європейського ринку, який є другим за розмірами, складає лише 15%. За таких умов основна увага гравців прикута саме на можливостях ринку США.

Загальний обсяг активів американських домогосподарств і некомерційних установ (НКО) складає 177 трлн доларів США. Маже половина такого капіталу розподіляється наступним шляхом:

пенсійні рахунки - 24%

корпоративні акції - 18%

ощадні депозити - 6%

держоблігації США - 1%

інші облігації - 0,2%

Боротьба з інфляцією

Однією з ключових тем для міжнародних інвесторів впродовж останніх років залишається боротьба провідних центробанків з хвилею інфляційного тиску. В рамках поточного циклу політики (яка почалась з березня 2022 року) ФРС здійснила 11 підвищень ключової ставки до найвищих рівнів за понад 20 років.

Одним із наслідків такого посилення від регулятора стало стрімке зростання дохідностей за активами з мінімальним ризиком — облігаціями Держказначейства США.

Так, із січня 2022 року ставка за паперами з обігом в 1 місяць досягла 5,40% порівняно з 0,05% у січні 2022 року. Дохідність 10-річних держоблігацій за аналогічний період зросла з 1,50% до 4,50% (піковий рівень — 5,00%).

В результаті попит на такі активи з боку чутливих до ставок учасників ринку поступово посилюється, оскільки домогосподарства та НКО мають природню мотивацію зафіксувати наявну високу дохідність на тлі очікуваного старту пом'якшення процентної політики ФРС на більш довгий термін.

Пов'язаний з більшими ризиками ринок акцій США виступає ще іншим традиційним інструментом для інвестування. В умовах жорсткої монетарної політики американській економіці вдалося уникнути сценарію жорсткої рецесії та зберегти значні темпи зростання, а компаніям США демонструвати сильні фінансові результати для своїх інвесторів. Тож вже впродовж 1 кварталу цього року провідні фондові індекси США перевищили встановлені у 2021 році історичні максимуми.

Дорогий метал

Впродовж останніх місяців увага ринків також спрямовується у бік інвестицій у дорогоцінні метали. Стійкий попит від світових центробанків та зростання зацікавленості інвесторів на тлі зростання глобальної геополітичної невизначеності та ризиків рецесії в США сформували передумови до активного зростання золота.

Так, з початку жовтня 2023 року вартість золота зросла на 30% до історичних максимумів на рівні понад $2 300.

Як та куди вкладають гроші українці

В Україні напередодні повномасштабного вторгнення активно зростала доступність і спектр можливих інвестицій для фізичних осіб у міжнародні ринки акцій та облігацій.

Водночас в умовах воєнного стану на проведення транскордонних фінансових операцій були накладені суттєві регуляторні обмеження задля підтримки фінансової і валютної стійкості, скорочення непродуктивних відтоків капіталу.

Наразі для населення найбільш доступні шляхи для розміщення коштів є банківські депозити й в державні облігації (ОВДП). З погляду ставок дохідностей таких операцій, у першому випадку — це насамперед можливість збереження наявних заощаджень, тоді як ОВДП є повноцінним інструментом інвестування.

Пропоновані Міністерством фінансів України ставки перевищують дохідність продуктів комерційних банків. На первинному ринку гривневого боргу ставки ОВДП терміном від 1 до 3 років складають близько 16-18%. У базовому сценарії подібний рівень дохідності здатен покрити інфляційні та девальваційні ризики для гривні та забезпечити власнику прибуток.

Ставки за пропонованими річними ОВДП у доларі США та євро складають близько 4,6% і 3,3% відповідно. При цьому отримані фізичними особами процентні доходи за ОВДП звільнені від оподаткування. Окрім того, функціонування вторинного ринку державного боргу дозволяє інвесторам здійснювати гнучке управління портфелем облігацій.