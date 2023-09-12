Валютний ринок у другому півріччі 2023 року: передумови для стриманого оптимізму

Антон Болдирєв, директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг АТ "Укрексімбанк"

Резерви

За підсумками 7 місяців 2023 року відбулось стійке нарощення міжнародних резервів України до історичної позначки в 41,7 млрд дол. США, або на +46% з грудня 2022 року. Зростання резервів є важливою передумовою забезпечення курсової стійкості та підтримки макростабільності в умовах невизначених часових рамок воєнного часу.

Головними факторами позитивної динаміки резервів стали зростання обсягів міжнародної фінансової підтримки та вжиття заходів із захисту міжнародних резервів шляхом збільшення привабливості активів у гривні, поліпшення курсових та інфляційних очікувань учасників ринку та оптимізації непродуктивного відтоку капіталу з країни.

По-перше, завдяки проведеній роботі з країнами-донорами щодо збільшення обсягів і ритмічності надходження допомоги, прогнозується отримання близько 42 млрд дол. США коштів, з яких понад 29 млрд дол. США було фактично перераховано до бюджету. Нагадаємо, що протягом минулого року Україні вдалося залучити близько 32 млрд дол. США міжнародних коштів. Так, у структурі наданого фінансування відзначається скорочення частки безповоротної допомоги: станом на 16 серпня грантові кошти цьогоріч складають близько 31% проти 44% у 2022 році.

По-друге, протягом цього часу було досягнуто значних успіхів у підвищенні стійкості валютного ринку. В результаті на безготівковому ринку обсяги щомісячних валютних інтервенцій НБУ з продажу валюти, незважаючи на наявні загрози для вітчизняного експорту, скоротилися з пікових значень у понад 3 млрд дол. США на початку року до близько 1,9 млрд дол. США впродовж травня-липня.

В той же час на готівковому валютному ринку зростання довіри до національної валюти визначило утримання спреду між офіційним і ринковим курсами долара США до 2-5% проти близько 12% наприкінці минулого року.

Платіжний баланс

З погляду зведеного платіжного балансу за 6 місяців року спостерігався чистий приплив на 7,8 млрд дол. США (-8,1 млрд дол. США за 6м2022). Також додаткові 2,6 млрд дол. США було залучено у вигляді кредитів від МВФ (0,3 млрд дол. США за 6м2022).

За фінансовим рахунком балансу у цей період спостерігався приплив на 9,0 млрд дол. США (-11,1 млрд дол. США за 6м2022). З одного боку, такий результат визначався операціями державного сектору на 12,2 млрд дол. США, насамперед нарощенням міжнародного фінансування у формі пільгових позик від ЄС та інших країн. З іншого боку, відтоки з приватного сектору зазнали скорочення до 3,2 млрд дол. США проти 15,7 млрд дол. США у першому півріччі минулого року. Визначальними для цього стали стабілізація валютного ринку, зниження девальваційних очікувань, скорочення обсягів непродуктивного відтоку капіталу та відносне поліпшенням стану логістики.

Водночас у рахунку поточних операцій балансу за підсумками січня-червня 2023 року спостерігався дефіцит у 1,3 млрд дол. США (порівняно з профіцитом у 2,9 млрд дол. США за 6м2022). Нарощення цьогоріч чистого дефіциту зовнішньої торгівлі товарами та послугами до 17,0 млрд дол. США (-8,2 млрд дол. США за 6м2022) значною мірою зважувалося профіцитами первинних доходів на 3,1 млрд дол. США завдяки стійким надходженням з оплати праці та вторинних доходів на 12,6 млрд дол. США за рахунок отримання міжнародної фінансової підтримки у формі грантів й іншої безповоротної допомоги.

Обережний оптимізм на валютному ринку

За підсумками більшої частини 2023 року можна констатувати значне покращення ситуації на валютному ринку завдяки стабільному зростанню міжнародних резервів України та стійкості готівкового валютного ринку. Усе це сприяло закладенню кроків від Національного банку до обміркованого пом'якшення валютних обмежень, а в перспективі й до змін поточного режиму жорсткої фіксації обмінного курсу. Очікується, що міжнародні резерви й надалі залишатимуться значними завдяки подальшому надходженню міжнародної фінансової підтримки. На кінець 2023 року НБУ передбачає перебування резервів на рівні 38,3 млрд дол. США, тоді як за підсумками 2024-2025 років зростання до 42,6 млрд дол. США і 44,1 млрд дол. США відповідно.

Однак, й надалі є значними ризики поглиблення дефіциту зовнішньої торгівлі та більшого розбалансування внаслідок повномасштабного вторгнення. Так, у липні ’22 – червні ’23 років було експортовано загалом близько 68 млн тонн продукції АПК, зокрема 49 млн тонн зернових. Серед такого обсягу поставок близько 74% було забезпечено українськими портами. За оцінкою Української зернової асоціації, виручка від поставок зернових, олійних та олії складала близько 20 млрд дол. США. Водночас наявні прогнози на новий сезон передбачають скорочення врожаю зернових. Поки що наявна невизначеність й у експортній логістиці зібраного продовольства. В липні відбулося розірвання дії «зернової угоди» для чорноморських портів, тоді як інфраструктура портів Дунаю знаходиться під загрозою від терористичних обстрілів.