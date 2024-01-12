Укрексім №1 на ринку за обсягами фінансування бюджету оборони через ОВДП та лідер кредитування реальної економіки

Антон Болдирєв, директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг АТ "Укрексімбанк"

Життя всіх українців розділилося на «до» та «після» відтоді, як почалася повномаштабна війна. Пріоритетом для нашої нації стало збереження суверенітету, цілісності держави та її фінансова стабільність.

Одним із інструментів підтримки державного бюджету під час воєнного стану є купівля військових облігацій.

З початку великої війни громадяни та український бізнес збільшили обсяг куплених облігацій внутрішньої державної позики на 60,6 мільярда гривень. Станом на 01 січня 2024 року портфель військових ОВДП фізосіб становить 53,25 млрд грн, юридичних – 138,94 млрд грн. Портфель облігацій територіальних громад - 2,03 млрд грн.

У перший рік повномасштабної війни Укрексімбанк профінансував реальний сектор економіки на 23 млрд грн, ставши найбільшим кредитором корпоративного сектору України, ОВДП придбано на 78 млрд грн.

Лідируючі позиції на ринку

Укрексімбанк займає № 1 місце у рейтингу первинних дилерів Міністерства фінансів України за підсумками 2023 року ( https://mof.gov.ua/uk/rejting-pervinnih-dileriv ).

За результатами 2023 року Укрексімбанк займає № 1 місце на фондовій біржі «ПФТС» рейтингу торговців цінними паперами на фондових біржах України.

Крім того, за результатами 2023 року, Укрексімбанк займає № 1 місце серед найбільш активних учасників ринку «РЕПО з контролем ризиків».

Від початку військових дій Банк придбав державних облігацій на 107.826 млрд грн (13,2% від загального обсягу первинних аукціонів), в тому числі у 2023 році Укрексімбанк придбав державних облігацій на 78 млрд грн.

Станом на 01 січня (за 2023 рік) клієнти фізособи купили ОВДП на суму 6,4 млрд еквівалент грн (з них 19% за рахунок нових грошей для Банку). Наразі доля ринку Ексіму на ринку ОВДП фізосіб становить 10 % (топ-3 банків).

Укрексімбанк з початку повномасштабного нападу також допомагає муніципалітетам розміщувати кошти громад у військові облігації. Завдяки привабливим умовам тендерних пропозицій, Укрексімбанк регулярно виступає уповноваженим банком для придбання військових облігацій.

З початку року територіальні громади придбали через Укрексімбанк військових облігацій на суму більше 2,475 млрд грн, в тому числі за четвертий квартал 2023 року на 468 млн грн. Доля ринку Ексіму на ринку ОВДП територіальних громад становить 56 % (#1 місце).

Укрексімбанк на щоденній основі підтримує котирування на торгівельних майданчиках України, тим самим надає можливість всім учасникам ринку та інвесторам придбати у зручний час номіновані у гривнях, доларах США та євро облігації.

Йдучи назустріч клієнтам, Укрексімбанк скасував комісії за відкриття рахунку в цінних паперах та на брокерське обслуговування, зняв будь-які обмеження за сумою щодо військових облігацій.

Військові облігації - зброя сьогодення

Військові облігації – це різновид ОВДП, які є звичайним інструментом інвестування коштів для банків та їхніх клієнтів.

Відрізняються вони лише випуском у період воєнних дій на території України та наявністю цільового призначення – для забезпечення Збройних сил України та потреб держави у військовий час. Прибутковість військових облігацій трохи нижча, ніж за звичайним суверенним боргом. Але інвесторів більше приваблює не перспектива заробити, а як допомогти країні виграти війну та хоча б частково застрахувати свої кошти від інфляції.

Купуючи військові облігації, ми допомагаємо функціонуванню держави тут і зараз, починаючи від допомоги ЗСУ і закінчуючи підтримкою роботи державних органів та органів місцевого самоврядування. Таким чином, військові облігації можна розглядати і як допомогу державі, і як один із способів збереження власних грошових коштів під час війни.

Придбати військові ОВДП може будь-яка фізична особа (громадянин України чи нерезидент) та будь-який представник бізнесу (вітчизняне підприємство або іноземний інвестор).

Крім того, місцеві органи влади частину невикористаних залишків можуть направити на купівлю військових облігаціях.

Купити облігації можна або у первинних дилерів (11 банків) або через ліцензованих брокерів (банки, інвестиційні компанії та інші фінустанови). Номінальна вартість однієї облігації - 1000 грн/ 1000 дол США/ 1000 євро. Строки інвестування варіюють від 3 місяців до 3 років. При цьому, чим довший термін інвестування, тим вищі відсотки пропонуються. Облігації можна продати достроково на вторинному ринку (через банки або брокерів). Крім того, ОВДП можна придбати у кілька кліків в "Дії".

Наразі на ринку є досить велика пропозиція ОВДП: папери із погашенням через пів року принесуть 16% річних, із погашенням через 12 місяців – близько 17,50% річних у гривні. ОВДП можна придбати навіть із погашенням у 2027 році, таким чином зафіксувавши 19% річних на наступні майже чотири роки.

Валютні ОВДП є менш популярними через дещо вищий поріг входу. Так, державні облігації, номіновані в доларі продаються із дохідністю 3,5-4,6% річних. Однак на відміну від гривневих ОВДП, де можна провести операцію без комісій, у випадку валютних ОВДП клієнт стикається із комісійними витратами, які суттєво зменшують дохід.

Сьогодні, зручні цифрові рішення для придбання облігацій, ринкова дохідність, яка перевищує інфляційні очікування, 100% гарантія повернення коштів від держави, висока ліквідність та відсутність оподаткування, роблять військові облігації найбільш привабливим інструментом на ринку.