Час позитивних тенденцій: інфляційний тиск знижується слідом за курсом долара

Антон Болдирєв, директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг АТ "Укрексімбанк"

За результатами 1 кварталу 2023 року спостерігається накопичення позитивних тенденцій у поточній макроекономічній ситуації. Фінансова підтримка міжнародних партнерів зростає та набуває середньострокового спрямування, зокрема, завдяки довгоочікуваному підписанню чотирирічної програми між Україною та МВФ на суму 15,6 мільярда доларів. Також має успіх і мобілізація внутрішніх джерел для фінансування значних бюджетних видатків.

За даними міністра фінансів України Сергія Марченка, лише на військові потреби щомісяця витрачається близько 130 мільярдів гривень. Ситуація на валютному ринку поліпшується, а міжнародні резерви України, які наразі є одним з основних якорів макростабільності, зростають.

Станом на 1 квітня 2023 року золотовалютні резерви за попередніми даними становили 31,8 мільярда доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано ще у листопаді 2011 року).

Обмінний курс готівкового долара знизився з початку року на 8% до рівня 37,50. Також набирає обертів процес сповільнення споживчих цін, а дослідження настроїв бізнесу свідчать про суттєве відновлення ділової активності.

Валютний ринок та інфляція: заходи НБУ працюють

Варто відзначити досягнення від впроваджених НБУ заходів із забезпечення макростабільності в умовах панування значної невизначеності - можемо спостерігати покращення загальної ситуації на валютному ринку та більш стрімке зниження інфляційного тиску в економіці.

Активний курс регулятора на підвищення привабливості гривневих активів сприяє підтримці курсової стабільності, покращенню курсових та інфляційних очікувань населення і бізнесу. Позитивними факторами також виступають стабілізація ситуації в енергетиці та дія сезонного чинника робіт з весняної посівної кампанії.

На валютному ринку з початку року відзначається позитивна динаміка у сегментах як міжбанківському, так і готівковому. Потреба в проведенні валютних інтервенцій з резервів послідовно скорочується третій місяць, склавши 1,7 мільярда доларів у березні проти грудневих 3,2 мільярда доларів. Крім того, наприкінці кварталу зазнав посилення раніше сформований тренд зі зміцнення готівкового курсу гривні завдяки вже згаданому сезонному чиннику та насиченню ринку пропозицією валюти з боку населення. Усе це надає вагому підтримку збереженню курсової стабільності.

Звільнення українських територій, позитивна курсова динаміка, сприятлива ситуація на світовому ринку енергоносіїв та усунення ефекту низької бази порівняння підтримують розпочате зниження інфляції. Після перебування на рівні 26,6% р/р наприкінці минулого року, темпи зростання цін сповільнилися до 21,3% р/р за березень. Результат є навіть кращим січневого прогнозу Нацбанку на рівні 23,6% р/р за квартал.



Державні фінанси: щомісячний дефіцит загального фонду бюджету утримується

Навантаження на сферу державних фінансів лишається суттєвим в умовах збереження значних оборонних потреб. Поточні потреби в виконанні щомісячних загальнодержавних видатків наближаються до 6 мільярдів доларів, а загалом з початку року — більш ніж 17 мільярдів доларів, тоді як дефіцит загального фонду без урахування грантової допомоги, відповідаючи закладеним параметрам, щомісяця складає близько 3,5 мільярда доларів. Проте, завдяки надходженню безоплатної фінансової допомоги щомісячний дефіцит загального фонду бюджету утримується в межах 2-2,5 мільярда доларів.

Водночас одним з важливих параметрів цьогорічного бюджету, який вдається виконувати, є уникнення фінансування критичних потреб за рахунок прямого монетарного фінансування, обсяги якого минулого року нараховували понад 12 мільярда доларів за середньорічним курсом.

Такого результату вдалося досягти за рахунок стабільного та ритмічного надходження фінансової допомоги країн-донорів на невійськові потреби, яка на початку року склала 11 мільярдів доларів, та заходів активізації внутрішнього ринку державних запозичень.

Результатом скоординованих дій між Нацбанком і Міністерством фінансів стало залучення додаткових 100 млрд гривень через інвестиції учасників ринку ОВДП у середньострокові папери та досягнення повного ролловеру за внутрішніми виплатами державного боргу, що було закріплено у новій програмі України з МВФ.

Квартальний показник рефінансування таких боргових платежів досяг 189% у гривні та 105% в іноземній валюті, що дозволяє спрямувати додаткові залучені кошти на фінансування зміцнення обороноздатності держави.