Невигідне становище МАФів. Бізнес і громади потребують єдиних прозорих правил гри

Олексій Мовчан, заступник голови комітету ВРУ з питань економічного розвитку

Швидко купити свіжий хліб, каву й овочі або зробити дублікат ключа просто біля дому – багато споживачів цінують ці можливості. Їх дає бізнес, що працює у тимчасових спорудах для торгівлі, які в народі звуть МАФами. Та й для підприємців такі споруди зручні, бо не потребують зведення фундаменту, і встановлювати їх просто. Куди складніше отримати на це право і не втратити його завчасу – через раптову зміну рішень і правил, коли того забажає влада на місцях. У чинному правовому полі цей процес залишається складним і не позбавленим корупційних ризиків.

Окрема проблема – незаконні споруди, які не приносять легальних доходів громадам і встановлюються хаотично. Приміром, у Києві на початок грудня минулого року було виявлено понад 2,5 тисячі тимчасових споруд, що підлягають демонтажу, а на території Київської області – понад 170.

Унормувати процес управління державними і комунальними землями з користю для бюджетів, упорядкувати місця встановлення тимчасових споруд і їх кількість, а водночас полегшити життя малому та середньому бізнесу має вдосконалений законопроєкт № 10308, який пропонує зміни у сфері земельних відносин та благоустрою населених пунктів.

Що саме пропонує законопроєкт для врегулювання ситуації з тимчасовими спорудами по всій країні? Він запровадить вільний доступ усіх зацікавлених осіб до прозорих онлайн-аукціонів, через які будуть реалізовуватись права на розміщення тимчасових споруд (ТС) на землях державної та комунальної власності. Місця розташування будуть публічно визначені заздалегідь. Такий порядок буде чітким і єдиним для всіх, що допоможе знизити корупцію у цій сфері, підвищить конкуренцію та відповідно доходи місцевих бюджетів.

Наразі виділенням ділянок під ТС, умовами їх розміщення та роботи підприємців відають органи місцевого самоврядування. Вони визначають правила гри у межах закону і на власний розсуд встановлюють додаткові вимоги, тому в різних областях і навіть містах ці процеси побудовані по-різному. Наскільки складною буде доля підприємця, який має намір встановити ТС, залежить від регіону й рішень конкретного посадовця. Це таїть корупційні ризики, а споруди часто розміщуються хаотично, з порушенням норм безпеки та благоустрою.

ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ МИ ОТРИМАЄМО?

Єдині для всіх правила гри. Закріплений законодавчо чіткий порядок, прогнозований розвиток ситуації і можливість працювати чесно спростить підприємцям життя. І щоб відновити або розширити свій бізнес в іншому населеному пункті, не доведеться пристосовуватись до регіональних відмінностей у вимогах щодо ТС.

Грамотне планування місць для ТС, що починається з розробки комплексної схеми їх розміщення у населеному пункті чи в його частині. Більше жодного непрозорого рішення влади і жодного нелегального кіоска. Більше жодного платежу повз бюджет.

Публічна комплексна схема розміщення тимчасових споруд. Документ розроблятиме місцева влада за участі архітекторів та з урахуванням містобудівних документів, принципів раціонального використання земель і норм благоустрою. Затверджену схему сільська, селищна чи міська рада на державному рівні вноситиме до містобудівного кадастру.

Участь громад у визначенні місць, де встановлюватимуться так звані МАФи, з урахуванням норм безпеки та благоустрою населених пунктів – завдяки широкому громадському обговоренню комплексної схеми в публічному просторі ще до її затвердження та внесення у кадастр.

Прозорий механізм отримання права на розміщення ТС для підприємництва на землях державної та комунальної власності – завдяки аукціонам у державній електронній торговій системі. Відтак і оформлення документів із землеустрою та благоустрою – турбота організатора аукціону, а не підприємця-переможця.

Вільний доступ бізнесу до участі в торгах на прозорих та конкурентних умовах. Інформація про оголошені у державній електронній торговій системі онлайн-аукціони доступна для всіх. І кожен охочий може спостерігати за проведенням аукціонів та бачити їх результати. Виграє не той, у кого зв’язки, а той, хто чесно запропонує більше грошей, які буде сплачувати офіційно.

Більше надходжень до місцевих бюджетів завдяки підвищенню конкуренції на торгах та повній відсутності неофіційних платежів від підприємців. Підкупити електронну систему не можна.

Захищеність бізнесу, який чесно отримав право на розміщення ТС і впродовж визначеного договором строку не ризикує його втратити. Ні внаслідок нових рішень місцевої влади, ні коли вже зайняте місце сподобається комусь впливовішому. Зауважмо: раніше встановлені ТС ніхто не демонтуватиме. Усі теперішні власники продовжать вести бізнес на своєму місці до завершення строку, на який мають таке право.

Упорядковане оформлення права на користування земельною ділянкою: на землях загального користування – з використанням земельного сервітуту, а в інших випадках – з оформленням оренди. Тоді таке право ніхто не зможе оскаржити.

Єдині чіткі правила гри влаштують, вочевидь, не всіх. Вони не сподобаються бізнесмену, який не звик працювати прозоро, а також можновладцю, який роками збагачувався на корупційних схемах. Та наша мета – захистити інтереси малого й середнього бізнесу, який працює легально і потребує рівних можливостей. А також підтримати громади, для яких поповнення місцевих бюджетів означатиме більше можливостей для відновлення й розвитку.