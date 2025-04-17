Чому держава більше не має "роздавати" майно через схему "невідʼємних поліпшень" за безцінь

Олексій Мовчан, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку

16 квітня Верховна Рада України ухвалила надважливий для економіки країни законопроєкт №12230, який закладає нові, чесні правила у сфері приватизації державного та комунального майна. 243 народних депутати підтримали рішення, яке дозволить остаточно зламати старі схеми "безкоштовного" викупу майна через механізм так званих "невідʼємних поліпшень". Тепер єдиним шляхом до приватизації стане відкритий аукціон – конкурентний, прозорий і справедливий.

Державне та комунальне майно, яке мало б приносити дохід громадам і бюджету країни, завжди було ласим шматком для політиків, ділків та корупціонерів які використовували лазівки законодавства для його привласенння. Один із таких механізмів – викуп орендованого майна після невід’ємних поліпшень – дозволяв покупцям обходити конкуренцію і отримувати об’єкти за неринковими цінами.

Цей інструмент, який мав би стимулювати інвестування в об’єкти оренди, на практиці часто працював проти інтересів держави. Дослідження Transparency International Ukraine у 82 громадах з 2019 до 2024 року показали, що вартість об'єкта, придбаного на аукціоні, перевищує ціну продажу об'єкта, приватизованого шляхом викупу, в середньому на 45%. З урахуванням відповідного показника, бюджети міст, які застосовували механізм викупу, за майже 6 років могли втратити загалом приблизно 552 млн грн.

Саме тому постала нагальна потреба змінити правила гри – і це робить законопроєкт №12230.

Суть законопроєкту: чесність замість тіньових схем

Проєкт Закону №12230 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей приватизації об'єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду" має на меті радикально змінити механізми приватизації орендованого майна.

Основні зміни, які надає ПЗУ, можна розділити на кілька ключових блоків:

1. Скасування викупу орендованого майна

Законопроєкт повністю скасовує можливість прямого викупу об'єктів оренди, навіть якщо орендар зробив значні поліпшення. Раніше такі об’єкти могли продаватися без аукціону – на підставі незалежної оцінки, яка часто могла бути фіктивною чи заниженою. Нова модель виключає цю опцію. Єдиний шлях до приватизації – відкритий аукціон.

2. Аукціон з переважним правом для орендаря

Утім, орендар не втрачає шансів – він отримує переважне право на купівлю, але за найвищою ціною, яку запропонують на аукціоні. Якщо інший учасник виграє торги, орендар може викупити об’єкт за цю ж ціну, доводячи серйозність намірів.

Це компроміс, який зберігає стимули для інвесторів і одночасно забезпечує прозорість і справедливість.

3. Компенсація за невід’ємні поліпшення

У разі, якщо орендар не скористався переважним правом, йому гарантована компенсація витрат на невід’ємні поліпшення. Механізм компенсації регулюватиметься Кабінетом Міністрів України. Це дозволяє зберегти інтерес до вкладень у майно, не стимулюючи зловживання.

4. Перехідний період – 1 рік

Законопроєкт передбачає перехідний період тривалістю один рік, під час якого ті орендарі, що вже отримали дозвіл на здійснення поліпшень і подали документи на викуп, зможуть завершити розпочаті процедури. Усі нові дозволи на викуп з моменту набрання чинності Закону – не видаватимуться, а ті, хто матимете дозвіл на невідʼємні поліпшення, можуть придбати майно на аукціоні з умовами.

Реформа, яка повертає справедливість і прозорість – виграють усі, окрім корупціонерів

Зміни в законопроєкті №12230 — це системна реформа, яка має потенціал стати реальним антикорупційним проривом у сфері управління державним і комунальним майном.

Впровадження аукціонної моделі приватизації з переважним правом орендаря ставить на перше місце прозорість (в редакції законопроєкту цей аукціон називається "аукціон з приватизації обʼєкта з невідʼємними поліпшеннями"). Публічні торги ліквідують "закриті двері" і унеможливлюють кулуарні домовленості. Кожен учасник ринку отримує рівні умови доступу до об’єктів, а громади бачать, як і за скільки продається їхнє майно.

Водночас зміни враховують і інтереси бізнесу. Орендарі, які справді інвестували в розвиток і модернізацію об’єктів, не залишаються осторонь. Їм надається переважне право на придбання орендованого майна, а в разі відмови – компенсація витрат. Такий підхід формує зрозумілі й чесні правила гри, що сприятимуть залученню сумлінного інвестора та підвищенню довіри до державних процедур.

І, нарешті, це – про економічний ефект. Повернення до конкуренції в процесі приватизації дозволить щороку залучати до бюджетів сотні мільйонів гривень, які сьогодні просто втрачаються через непрозорі схеми.

Таким чином, виграють усі – громади, держава, добросовісний бізнес. Програють лише ті, хто досі отримував вигоду завдяки схемам. І саме це робить дану реформу надзвичайно важливою.

Парламент зробив вибір на користь справедливості

Скасування механізму викупу – це своєрідна політична заява, що держава більше не буде "роздавати" активи за безцінь. Я вдячний кожному колезі – народному депутату, який підтримав цей законопроєкт.

Це рішення стало проявом політичної волі на користь прозорої приватизації, сильної економіки та справедливих правил гри для всіх інвесторів. Скасування можливості викупу поза аукціоном остаточно закриває лазівки для зловживань і ставить на перший план інтереси держави та суспільства.

Ми вступаємо в нову еру управління державним і комунальним майном — еру відповідальності, відкритості та рівних можливостей. Зараз – час змін. І законопроєкт №12230 має шанс стати їх рушієм.