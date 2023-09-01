Колонки

18:17 01.09.2023

Автор ОЛЕКСАНДР МЕЛЬНИЧУК

Загрози "паливної кризи" немає -  усі трейдери та мережі побудували надійні ланцюги поставок з Європи та країн Азії

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Загрози "паливної кризи" немає -  усі трейдери та мережі побудували надійні ланцюги поставок з Європи та країн Азії

 Олександр Мельничук, директор зі стратегічного маркетингу мережі АЗК "БРСМ-Нафта"

 

Повернення до повної ставки ПДВ та розмірів акцизів спричинило природне зростання вартості бензинів та дизельного пального, і добре, що це сталося не миттєво, як гадали окремі фахівці, а поступово. Це тривало приблизно до 1-го серпня. У сумі, за останні два місяці вартість пального зросла на 13-15%.

Тепер на ціноутворення на ринку пального стали набагато більше впливати зовнішні чинники: зростання котирувань на нафту на світовому ринку та цілком зрозуміле зростання цін на пальне в європейських та інших країнах. Приміром, 21 серпня ціни на чорне золото зростали через  скорочення обсягів експорту із Саудівської Аравії та росії. Вартість марки Brent піднялася на 61 цент до 85,41 долара за барель, а нафта West Texas Intermediate стала дорожчою на 63 центи (81,88 долара за барель).

Крім усіх згаданих факторів вище, на формування ціни впливає маржинальна ставка трейдерів. 

Частина маржі йде на сплату податків, утримання персоналу, розвиток системи АЗС. Хтось працює на мінімальній маржі, а хтось — на більшій. Однак прибутки компаній завжди частково йдуть на їхній розвиток. А це великі кошти, враховуючи конкуренцію на ринку.

Тенденція зростання цін зупиниться у вересні, на мою думку, але в зворотний бік вже не піде. В цілому, можна стверджувати, що "паливної кризи" не буде -  усі трейдери та мережі побудували надійні ланцюги поставок з Європи та країн Азії. Крупні паливні мережі, і наша не виключення, розглядають варіанти придбання нафтобаз для накопичення та зберігання ресурсу, що дозволить ще більш оптимізувати процес постачання пального в Україну.

 

 

 

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