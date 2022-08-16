Колонки

15:59 16.08.2022

Автор ОЛЕКСАНДР МЕЛЬНИЧУК

Ціни на пальне для українських водіїв не зміняться

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Ціни на пальне для українських водіїв не зміняться

Олександр Мельничук, директор зі стратегічного маркетингу, мережі АЗК "БРСМ-Нафта"

 

 

Уніфікована ставка акцизу у розмірі 100 євро за 1000 л бензину, дизпалива і скрапленого газу жодним чином не вплине на вартість українського пального.

Ми бачимо, що світові котирування нафти суттєво просідають, вартість за барель становить близько 90 доларів  - це основний фактор, що вирівняє ситуацію у разі прийняття акцизу. Вартість пального на стелах залишиться незмінною, коливання можуть відбуватися у межах похибки - п’ятдесяти копійок на літрі.

А от повернення 20% ПДВ  вважаю більше міфом, що розганяють псевдо експерти в інтересах тих гравців ринку, яким необхідно виправдати необґрунтоване підвищення цін на пальне.

Наразі жодних предметних розмов в уряді про черговий перегляд правил оподаткування, наскільки мені відомо, не ведеться. Тож  ПДВ залишиться на рівні чинних 7%.

Сьогодні на пленарному засіданні ВР не вдалося набрати необхідну кількість голосів за внесення законопроєкту про повернення акцизного податку на пальне, тому найближчим часом він розглядатися не буде.

Водії можуть бути спокійними – жодних змін у цінах на пальне не відбудеться, навпаки, за такої кон’юнктури, можна прогнозувати зниження.

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