"Лісова реформа" - шлях нікуди

Володимир Борейко, еколог

На самому початку епохи Зеленського Кабмін України прославився тим, що спробував схрестити "коня і трепетну лань" – з’єднати в одне міністерство дві абсолютно за своїми завданнями різні структури – екології та енергетики. Причому без будь-якого публічного обговорення. В результаті Міністерство екології практично не працювало близько року, були завалені всі державні екологічні програми та ініціативи, з міністерства пішло багато грамотних спеціалістів, і в цілому Міністерству екології було завдано значної організаційної, іміджевої та фінансової шкоди.

Досвід цінний повторенням. Знову без будь-якого публічного обговорення, тишком-нишком, у вересні 2022 р. уряд приймає постанову, якою позбавляємо всі три сотні лісгоспів юридичної самостійності і підпорядковує їх створеному монстру-монополісту "ДП "Ліси України". Крім цього закривається ще половина обласних управлінь лісового господарства, що існували у країні. Все це робиться порушуючи "ДЕРЖАВНУ СТРАТЕГІЮ управління лісами України до 2035 року". Цю стратегію було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України" рік раніше.

Вся ця так звана "лісова реформа" проведена була без будь-якого публічного обговорення з лісниками , екологами, економістами, місцевими органами самоврядування , і це при тому, що ця реформа стосувалася безпосередньо 50 тисяч лісників. Причому все це зроблено похапцем, спеціально в період воєнного часу, щоб не було пікетів громадськості та інших акцій протесту.

Уряд багато говорить про децентралізацію та боротьбу з монополіями. Насправді в цій лісовій реформі все зроблено точно навпаки-проведена централізація і створений супер-монополіст. Лісгоспи потрапили у кріпацтво колгоспних рабів. Лісгоспи обклали сталінською "продразверсткою" – вони тепер повинні до Києва, в ДП “Ліси України”, перераховувати щомісяця 35% свого прибутку. Майже на одну третину впала в лісгоспах заробітна плата, натомість у ДП "Ліси України" та його регіональних управлінь для чиновників зарплата піднято вп’ятеро!

Загальмувалося створення нових заповідних територій для охорони рідкісних видів флори та фауни. Гендиректор ДП "Ліси України" Болоховець всіляко гальмує їх створення.

1 липня 2022 р. біля 100 народніх депутатів України звернулися до Президента, прем’єр-міністра, міністра захисту довкілля та природних ресурсів і керівника Держлісагентства. Народні обранці закликали не допустити створення лісового "монстра".

Депутати писали, що існування ДП "Ліси України" несе загрозу для розвитку природно-заповідного фонду та розширення лісонасаджень, тому що головною метою цієї кампанії є нарощування об’ємів лісозаготівлі.

А створення єдиної в Україні кампанії-монополіста призведе до значного підвищення корупційних ризиків.

Цілком не зрозуміло, чому за цієї лісової реформи не розглядався досвід наших колег із Польщі.

Там успішно працює більше 200 лісгоспів, проведена антикорупційна реформа, створені умови для купівлі деревини польськими переробниками. А головне – завдяки цьому Польща стала третьою країною в світі за обсягами виробництва меблів.

У Польщі чітко розмежовано повноваження державного контролю і ведення господарства. Діють державні лісогосподарські підприємства як окремі юридичні особи. Роботи ж, які пов’язані із лісозаготівлею, виконують приватні організації на конкурсних засадах. Окрім того, у Польщі структуровано питання лісоохорони. Там діє лісова варта/сторожа як правоохоронний орган. Також поляки створили лісовий фінансовий фонд. Якщо перенести його в Україну, то це дозволило б закрити потреби лісгоспів півдня та сходу, які власними доходами не можуть себе забезпечувати.

Але уряд уваги на це не звернув і зробив " як завжди".