Політика справедливості: як Україна стає сильнішою під час війни

Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції України

Робота на юридичних полях – це системний, тривалий процес. І, незважаючи на те, що перемоги на них не такі яскраві, - важливість для майбутнього України очевидна. Зараз у фокусі Міністерства юстиції України — сім ключових напрямків роботи, які роблять країну сильнішою як з середини, так і на міжнародній арені.

Стягнення активів підсанкційних осіб

Стягнення в дохід України активів осіб, проти яких згідно з рішенням РНБО запроваджено санкції, реалізується в рамках національного законодавства та дозволяє направити ресурси агресора на відновлення прав українського народу та країни загалом.

Щодо активів, які перебувають за кордоном, то для їх отримання потрібна розробка та реалізація умов міжнародного багатостороннього договору. Очікується, що цей договір стане правовою основою створення та роботи міжнародного компенсаційного механізму та встановлюватиме основні засади його діяльності.

Для ефективного стягнення суверенних та приватних активів необхідно:

вдосконалення національного законодавства та створення Державного реєстру санкцій, а також посилення відповідальності за спроби обійти санкції;

налагоджена робота міжнародного Реєстру збитків, створеного на підставі рішення Комітету Міністрів Ради Європи;

укладання міжнародного багатостороннього договору та створення компенсаційного фонду для виплат.

Ефективне виконання судових рішень

Однією з найбільш масштабних проблем української правової системи є невиконання або тривале виконання рішень національних судів. Ситуація настільки складна, що вже призвела до безпрецедентного рішення: ЄСПЛ відмовився розглядати справи щодо невиконання рішень національних судів та направив величезний блок справ на контроль Комітету Міністрів Ради Європи. Зазначена група справ об'єднує понад 25 рішень та понад 12 148 заяв, які перебувають під посиленим наглядом з 2004 року.

Міністерство юстиції України спільно із Радою Європи розробило Національну стратегію вирішення проблеми невиконання рішень судів. Для її повноцінного втілення необхідно:

створення механізму обліку та верифікації рішень судів для визначення загальної суми боргу та його погашення чи компенсації;

перегляд соціально орієнтованого законодавства;

створення додаткових механізмів виконання рішень судів на підприємствах, які знаходяться під дією мораторіїв;

розробка механізму вдосконалення судового контролю та встановлення чи зміни способу виконання судових рішень.

Захист прав українців у міжнародних судах

З початку агресії Росії проти нашої держави в лютому 2014 року звернення до ЄСПЛ з міждержавними заявами проти уряду Російської Федерації стали одним із пріоритетних напрямів захисту інтересів України. Станом на липень 2023 року у провадженні ЄСПЛ перебуває 4 міждержавні справи:

“Україна проти Росії (по Криму)”

“Україна та Нідерланди проти Росії” щодо подій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення Росії;

“Україна проти Росії (VIII)” з приводу захоплених моряків;

“Україна проти Росії (IX)” з приводу вбивств опонентів Російської Федерації.

Крім того, кейс "Україна проти росії (Х)" приєднаний ЄСПЛ до міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти росії", і, отже, вони розглядаються в одному провадженні.

Завдяки рішенням ЄСПЛ щодо прийнятності справ “Україна проти Росії (по Криму)” та “Україна та Нідерланди проти Росії” існує чітке підтвердження міжнародної судової інстанції факту захоплення та контроля Росією тимчасово окупованої території України починаючи з 2014 року.

Рішення ЄСПЛ допоможуть громадянам України та іншим особам, які подали індивідуальні заяви до ЄСПЛ проти Росії. Крім того, це є надзвичайно важливим для розгляду іншими міжнародними судовими установами справ України проти Росії.

Покарання воєнних злочинців

Важливим елементом відновлення справедливості є притягнення до кримінальної відповідальності та покарання осіб, які скоїли злочини проти людяності, воєнні злочини як національними судами, так і Міжнародним кримінальним судом. Основні завдання, які потрібно реалізувати для досягнення цієї мети, - розвиток співпраці з Міжнародним кримінальним судом, а також відповідні зміни в законодавстві.

Подолання корупції у правоохоронній системі

Посилення кримінальної відповідальності за скоєння корупційних кримінальних правопорушень у сфері правосуддя дозволить запобігти скоєнню їх у майбутньому, а також забезпечить справедливе покарання порушників.

Для досягнення цієї мети необхідно внести зміни до законодавства: підготувати та ухвалити Закон України про внесення змін до законів про посилення відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя.

Перевірка суддів

Відновлення рівня довіри суспільства до судової гілки влади – запорука розвитку демократичного суспільства. Наразі система потребує механізмів моніторингу та перевірки кандидатів, а також уже чинних суддів. Для досягнення цієї мети необхідно оновити законодавство змінами до законів України «Про судоустрій та статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя» щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади.

Створення суду присяжних

Забезпечення безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя шляхом запровадження класичного суду присяжних, що надасть право на справедливий судовий розгляд протягом зрозумілого строку. Для досягнення результату необхідні зміни у законодавстві.

Позитивна динаміка за цими семи напрямками допоможе досягти справедливості в українському суспільстві, а також зміцнити демократичні інститути та сприятиме спільному розвитку України. Саме тому Міністерство юстиції вважає ці напрямки діяльності пріоритетними.