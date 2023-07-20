Безпілотники на горизонті: війна FPV-дронів та протидія їм

Юрій Момот, заступник генерального директора "Піранья Тех"

FPV-дрони (first person view — англ. “вигляд від першої особи”) — потужна зброя, яка не просто стає дедалі більш поширеною на полях російсько-української війни, але й часто вирішує долю цілих боїв.

Точний разовий удар такого дрона в руках навченого пілота може знищити не лише склад чи БК ворога, але і безпосередньо ворожих бійців, бліндаж з офіцерським складом, вогневу точку або й навіть важку техніку, що неодноразово вдавалося нашим операторам.

Але FPV-дрони загрожують не лише нашому противнику. Увесь ВПК ворога наразі інтенсивно працює на війну і сфера дронів — один з найяскравіших прикладів.

Пристосувавшись до умов ведення сучасної війни, росіяни швидко зрозуміли роль БПЛА для ведення активних бойових дій. Завдяки практично необмеженому доступу до дешевих компонентів з Китаю, виробництво дронів у РФ зростає надзвичайними темпами.

Нещодавно на озброєння до окупаційних військ надійшла нова російська розробка — дрон-камікадзе “Овод”, здатний уражати снарядами осколкового та осколково-фугасного типу позиції українських бійців. Наприкінці червня 2023 року окупанти вперше застосували “Овод” на окупованій території Донецької області.

Цей безпілотник належить до класу дронів-камікадзе, якими керують від першої особи. Оператор може отримувати зображення з камери дрона, який фіксує свій політ до цілі, як на монітор, так і безпосередньо на окуляри віртуальної реальності. завдяки цьому небезпека від ударів таких безпілотників є особливо високою.

І якщо наші союзники та просто небайдужі громадяни продовжують своїми зусиллями передавати такі необхідні безпілотники десятками, сотнями й подекуди тисячами штук — сяк-так закриваючи потреби фронту — то небезпека від застосування аналогічної зброї проти українських Сил Оборони залишається все ще надто високою.

На широких ділянках фронту загроза від БПЛА може бути подолана завдяки застосуванню потужних стаціонарних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), які просто “глушать” роботу безпілотних і радіокерованих пристроїв ворога.

Утім захист невеликих ділянок фронту від ворожих ударів зверху все ще залишається слабким місцем української армії. Окрім того, згадані FPV-дрони мають ще одну перевагу проти звичайних систем РЕБ, адже використовують переважно аналоговий спосіб передачі даних, який важче перехопити.

Окрім того, нікуди не зникає загроза й від інших ворожих “пташок” — мавіків, “Орланів”, “Груш”, “Гранатів” та сумнозвісних кожному українцю “Шахедів”, які можуть нести серйозну загрозу для безпеки наших захисників та мирного населення.

Саме тому потреба в мобільних системах виявлення та радіоелектронної боротьби — так званих “окопних” РЕБ — зростає з кожним новим днем.

Які повинні бути вимоги до системи протидії російським дронам?

Практика бойових дій показує, що для ефективного захисту від ударів ворожих безпілотників одна рота потребує щонайменше 3 таких системи. Важливо, щоб подібна система РЕБ працювати як в русі (встановлюватися на техніку під час руху колони), стаціонарно, так і в якості окопного РЕБ безпосередньо під час виконання завдання.

При виборі певної системи виявлення та радіоелектронної боротьби критично важливими є три фактори:

(1) збереження особового складу від ураження НВЧ-випромінювання;

(2) дальність/радіус дії подібної системи;

(3) потужність системи для того, щоб створити необхідну безпекову зону.

Саме на перетині цих критеріїв варто обирати тут систему, яка підходить найкраще для виконання тих чи інших завдань.

У тому разі, якщо основну загрозу для роботи підрозділу становлять саме FPV-дрони, ми рекомендуємо встановлення систем із зоною активного подавлення у щонайменше 300-400 м. Такий розрахунок ми робимо з огляду на високу швидкість таких БПЛА (до 160 км/год) щоб уникнути влучання дрона-камікадзе у ціль за інерцією.

Системи протидії ворожим дронам від PiranhaTech пропонують різноманітні конфігурації, а також дозволяють вибрати комплектуючі (антени, підсилювачі тощо)

відповідно до побажань підрозділу чи конкретного типу бойових завдань. Системи виявлення, встановлені на РЕБ нашого виробництва, є пасивними, що не видає розташування такої точки ворогу.

Ми пропонуємо системи, що можуть використовуватися безпосередньо для захисту від FPV-дронів. Встановлений звуковий сигналізатор дозволяє черговому виявити ворожу ціль в радіусі 1-1,5 км.

Враховуючи час розгортання системи, така дальність дозволить ефективно протидіяти, розпочинаючи автоматично працювати по виявленій цілі.

Та будь-яка система може мати свої недоліки, які не підходять для виконання того чи іншого типу завдань. Саме тому ми наполегливо рекомендуємо командирам та бійцям випробовували можливості систем перед тим, як везти їх безпосередньо у зону бойових дій.

Слід розуміти, що на т.зв. "окопному РЕБ» світ клином не зійшовся. Для особливо цінної техніки та важливих об’єктів системи протидії мають бути більш потужними, і PiranhaTech готова запропонувати ринку подібні системи.

Наше завдання — по-максимуму зберегти особовий склад та техніку від ураження ударних БПЛА та FPV-дронів. І системи РЕБ підходять для цього завдання найкраще.