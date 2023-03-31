Небезпека з неба. Чому дрони росіян і далі вбивають українців на полі бою

Юрій Момот, заступник генерального директора "Піранья Тех"

Дрони — нова ударна і розвідувальна сила у військах. Повітряні, наземні, надводні та підводні, вони кардинально змінюють наше уявлення про сучасну війну та здатні повністю перевернути хід подій на полі бою. Досвід другої війни в Нагірному Карабаху і війни Росії проти України стали підтвердженням цієї тези.

Безпілотники дозволяють отримати інформацію прямо з поля бою в режимі реального часу, вести корегування вогню і знищувати ворогів. Нарізки відео, де завдяки БПЛА вдається знищувати ворожу техніку та особовий склад , в інтернеті дуже багато . Але не треба думати, що дрони є тільки в наших військ.

Коли в першій половині XX століття танки остаточно стали основною наступальною одиницею, в усіх арміях їм почали шукати протидію. В бойовому статуті радянської армії було затверджено, що кожне відділення повинно мати РПГ-7 для боротьби з основним видом наступальної зброї. Подібну трансформацію переживаємо й ми зараз.

Сміливо можна сказати, що за рівнем змін у тактику дій підрозділів , БПЛА стали десь на один щабель із танками. Безумовно, українські військові мають вже чималий і дуже успішний досвід користування дронами. Але чи є в нас достатньо засобів для протидії схожим атакам ворога? Критичне значення тут має організована та системна радіоелектронна боротьба (РЕБ).

Значення РЕБ для протидії дронам

Радіоелектронна боротьба — це система заходів та технічних засобів для контролю, зниження ефективності засобів радіозв'язку противника та захисту власних радіозв'язків від ворога. Протягом десятиліть акцент робився безпосередньо на способи комунікації чи пригнічення зв’язку в зоні дії певного підрозділу. Та тепер велику частку роботи підрозділів РЕБ займає саме протидія дронам та БПЛА

Ще на початку російської воєнної агресії на Сході України питання впровадження систем РЕБ та боротьби проти дронів постало дуже гостро. Головна проблема — недостатня імплементація РЕБ в бойовий статут. Частковою відрадою є те, що точно такі ж проблеми є і в росіян. Але вони теж не стоять на місці.

Ворог також активно використовує безпілотники — як цивільні, так і власні військові чи закордонні розробки, на кшталт “Орлан-10”. Цей БПЛА з дальністю польоту до 120 км від наземної станції управління та до 600 км в автономному режимі призначений для розвідувальних та моніторингових місій й активно використовується для наведення на наші війська.

З останніх новацій — встановлення на вертольоти Мі-28 МН та Ка - 52М легкої багатоцільової керованої ракети « Виріб 305» , з дальністю 14,5 км , а при певних параметрах висоти польоту та бойового використання цей показник може бути більший . Дана ракета має зв’язок з вертольотом і на другій стадії свого польоту може донаводитись на ціль отримавши координати від БПЛА . Враховуючи дальність цих ракет у 14.5 км, вертоліт наносить ураження навіть не заходячи в зону дії українського ППО.

Немає сумнівів: з часом росіяни будуть вигадувати нові й нові способи використання дронів для атак по українських військах. Саме тому ми маємо навчитися швидко протидіяти загрозі дронів саме для бійців на передовій.

Як можна протидіяти дронам ворога?

Крок перший — імплементувати зміни штатного розкладу з урахуванням потреб у засобах РЕБ для батальйону, роти, взводу .

Зараз подібні системи працюють, то лише в інтересах бригади та батальйону , забуваючи про взводи та роти “на нулі”. Сили та засоби бригади неможливо розтягнути на всю лінію фронту. Поки лише в небагатьох частинах введено в штатний розклад взвод РЕБ, який бореться із дронами, та взвод аеророзвідки, який коригує вогонь. Та є ще інші роди військ, що потребують цих необхідних змін.

Ручні Системи РЕБ можуть бути внесені в штатний розклад тактичних підрозділів, тоді у кожному взводі з’явитися одна чи дві антидронні рушниці для протидії атакам та розвідці з повітря.

Крок другий — організувати централізовані державні закупівлі засобів протидії дронам.

Зараз відповідальність за повноцінне забезпечення наших бійців потрібними засобами майже повністю лягає на плечі волонтерів. Це все величезна робота, і вона не може нести аматорського характеру. Засоби РЕБ потрібні як індивідуального характеру (на кшталт антидронних рушниць), так і для охорони стратегічних об’єктів.

Зараз у підрозділах подекуди можна знайти антидронні рушниці іноземного та українського виробництва які при будь-якій технічній несправності потрібно відправляти на ремонт до технічної служби підрозділу при наявності спеціалістів відповідної кваліфікації або виробнику.

Ті, що вироблені на Україні - можливо зв’язатися з виробником та домовитись про ремонт , а як виходити з ситуацією закордонних взірців ? Чи є в них тут представництва , чи надають вони послуги по ремонту ?

І виникає ще одне запитання , а чи має підрозділ запасну рушницю ? Тому напевно такі ситуації потрібно враховувати при організації закупівель .

Як показує практика до антидронних рушниць потрібні ефективні не громіздкі системи виявлення дронів , які можна зв’язати в єдину систему з рушницями . Це дасть змогу визначати напрямок на дрон від будь якої рушниці яка інтегрована з системою виявлення .

Крок третій — підтримувати та розвивати національних виробників засобів РЕБ.

Ми маємо покладатися на власні можливості та засоби для протидії агресору, які вже складають гідну конкуренцію іноземним зразкам. Так, українська компанія Piranha-Tech працює на ринку засобів пригнічення сигналів та протидії БПЛА і дронам вже понад 10 років. Довгий час ми працювали на закордонні ринки — забезпечували охорону перших осіб Катару та ОАЕ, експортували наші системи в Грецією , Індонезію та Ефіопію. Але тепер ми зосередилися саме на допомозі ЗСУ.

Серед нашої продукції — антидронні рушниці, спеціалізовані автоматичні системи протидії дронам та БПЛА на дальність до 30 км, що використовуються для захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також інші засоби РЕБ, побудовані на базі сучасних ізраїльських розробок з нашими покращеннями та модифікаціями. Усі компоненти окрім підсилювачів — українського виробництва, що дуже прискорює ремонт і обслуговування техніки.

Ми також розробляємо та виробляємо обладнання для повноцінного захисту об’єктів критичної інфраструктури від атак дронів та БПЛА . Подібну систему ми поетапно реалізовуємо у місті Дрогобич Львівської області. Дана система буде виявляти та пригнічувати сигнали керування та навігації дронів та Бала на відстані до 30 км .

Замість висновку

Очевидно, що навіть після завершення війни дрони будуть модернізуватись і для них потрібні системи ефективної протидії. Світовий ринок дронів та умовних “антидронів” зростає і в України з’являється реальна можливість стати одним з лідерів у цій технології.

Сьогодні ми ведемо абсолютно нову війну, якої світ ще не бачив. Така війна несе в собі нові виклики, на які потрібно реагувати максимально ефективно. І саме так — завдяки сучасним технологіям, системній роботі над змінами й чітким цілям (як на землі, так і у небі) — ми зможемо подолати ворога і перемогти.