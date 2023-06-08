Знайти й знешкодити. Чому системи РЕБ і РЕР потрібні вже сьогодні

Юрій Момот, заступник генерального директора "Піранья Тех"

Не секрет, що дрони та безпілотники грають дедалі більшу роль в бойових діях. За час повномасштабного російського вторгнення до зборів на "Мавіки" чи "Байрактари" для українських бійців приєднався, мабуть, чи не кожен українець. Але разом зі зростанням ролі дронів зростає й потреба у протидії ним.

Радіоелектронна боротьба (РЕБ) та радіоелектронна розвідка (РЕР) все ще залишаються слабким місцем наших Сил оборони. Попит на системи виявлення й перехоплення БпЛА противника у рази перевищує пропозицію. Нам все ще бракує елементів РЕБ для бійців на передовій, а сама РЕБ досі не інтегрована в уставні документи ЗСУ.

Та вказана проблема не обмежується лише зоною бойових дій: чергові масовані атаки дронами-камікадзе, націлені на об'єкти української критичної інфраструктури, показують потребу захисту цивільного населення. Постає питання: що в цьому випадку можуть запропонувати системи РЕБ та РЕР?

Світовий досвід

Технології не стоять на місці, а мобільність БпЛА зростає дедалі більше. Застосування дронів — масове явище, як і протидія їм. Окрім цього, змінюється характер бойових дій, де успішне виконання бойових завдань дедалі більше залежить не стільки від вказівок вищого командування, а від ініціативності, вмінь та оснащеності окремих підрозділів.

Очевидно, що великі та неповороткі системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, які були нормою ще 30-40 років тому, не відповідають потребам часу та запиту військових. Вага комплексу, швидкість розгортання та його розміри стали не менш важливими факторами аніж потужність, частотний діапазон чи точність визначення пеленга.

Саме тому армії США, Сполученого Королівства, Німеччини, Франції та — що важливо — РФ останніми десятиліттями багато працювали над розробкою малогабаритних систем РЕБ та РЕР. Серед найкращих наявних систем варто згадати німецьку DDF007 Rohde & Schwarz, TRC6200 DF від французької Thales Land & Joint System, російську "Артикул-Н1" від ЗАО "ИРКОС" або ж MEWS-М, L-3 від британської TRL Technology.

Пошук рішення

У більшості наявних на ринку систем радіоелектронної розвідки є один великий недолік — вони не можуть захистити від виявлених цілей. Ви лише бачите, що певна ціль є присутньою в зоні дії вашої системи РЕР, однак для протидії їй потрібно залучати зовнішніх учасників: сама система не здатна ефективно відпрацювати проти ворожого об'єкта.

Пошук комбінованого рішення, яке б поєднувало в собі як систему радіоелектронної розвідки, так і можливість радіоелектронної боротьби є пріоритетом для наших бійців. Враховуючи наявний досвід бойових дій та потреби наших військових, українська компанія Piranha-Tech розробила мобільну систему, яка дозволить не лише виявити, але й "погасити" ворожу ціль тут і зараз.

Широкий робочий діапазон мобільної системи (від 0,85 ГГц до 6 ГГц) відповідає кращим світовим аналогам, а також дозволяє забезпечити ефективне виявлення ворожих цілей на відстані у 50-60 км. Завдяки тому, що пеленг в азимутальному секторі становить від 0° до 360°, мобільна система від Piranha-Tech може працювати та одночасно обробляти до 100 цілей, що дозволяє адекватно реагувати на нагальні потреби українських військових й цивільних.

На додаток, окремі елементи малогабаритного комплексу від Piranha-Tech об'єднуються в одну систему, що дозволяє протидіяти ворогу на широких ділянках. Так, лише 3-4 встановлених комплекси можуть ефективно закрити від ворожих цілей до 150 км фронту.

Оснащення подібними комплексами на рівні бригад в рази підвищить ефективність протидії ворожим дронам. Можливість вчасно виявити й знешкодити ворожі цілі прямо на полі бою, без додаткових звернень "нагору" чи деінде — це вищий шанс зберегти життя наших бійців на передовій.

Не лише про фронт

Малогабаритні системи РЕР/РЕБ є надзвичайно корисними не лише на "передку". Як вже зазначалось, дрони — явище масове, зокрема і в цивільному житті. Саме тому, подібний комплекс можна застосовувати й у мирний час — для захисту аеропортів, урядових установ або ж об'єктів критичної інфраструктури, які можуть стати об'єктами для цілеспрямованих атак.

Наведу приклад: лише трьох малогабаритних систем РЕР/РЕБ від Piranha-Tech вистачить для цілковитого захисту летовища у Франкфурті-на-Майні, найбільш завантаженого у Європі.

Нові виклики потребують відповідних рішень. Наше завдання — зробити все, аби захистити життя та безпеку наших цивільних та військових. Загроза, яку несе з собою масоване застосування дронів, може і має бути вирішена. Ми маємо для цього необхідні технології та вміння. Залишається одне — впровадити їх в життя на такому рівні, щоб наші громадяни почували себе захищеними попри всі намагання ворога.