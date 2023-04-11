Чи стане Україна світовим "криптораєм"?

Олексій Кущ, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна"

Кожного разу, коли класичні фінансові ринки починають демонструвати спадаючу віддачу капіталу, рука тягнеться до біткоїну.

Його характеристику, таку як можливість отримати надвисокі прибутки на інвестицію у суспільній уяві може перевершити лише його здатність зафіксувати такі саме шалені збитки.

Це називається на ринку – високою волатильністю.

І біткоїн саме і є таким фінансовим інструментом – мінливим і волатильним.

На цю його властивість, зокрема звернув увагу один з генів криптовалют, Віталік Бутерін, автор "собрата" біткоїна – етеріуму. Він зокрема, казав про низьку резистентність крипти до зовнішнього інформаційного "білого шуму". Що робить криптовалюти об’єктом навмисних інформаційних вкидів, на кшталт заяв Ілона Маска про їх використання у розрахунках його компанії, що буквально за одну торгівельну сесію призводить до зростання котирувань на десятки процентів і навпаки, коли дезавуювання подібних прогнозів, звалює крипту у круте піке.

Класичні гроші мають наступні функціональні ознаки:

Засіб розрахунку. Міра вартості. Засіб зберігання. Світові гроші.

Біткоїн на цей час повністю виконує лише одну функцію: засіб розрахунку. Всі спроби надати йому функціонал як міри вартості товарів та послуг поки зазнають невдачі. І дійсно, хто продасть свою квартиру за біткоїни, які протягом дня можуть суттєво втратити у ціні. Поки всі спроби залучити біткоїн у якості міри вартості товарів носять лише яскраво виражений маркетинговий характер.

Засіб зберігання та отримання доходу від інвестицій в біткоїн, поки нагадують більше гру у "гусарську рулетку". За теорією ймовірності, шанс заробити на таких інвестиціях приблизно такий самий, як і у казино в Лас-Вегасі.

Прихильники біткоїну – це два антагоністичних табори. Приблизно як прихильники японських та німецьких автомобілей чи вболівальники Манчестер-Сіті та Манчестер-Юнайтед.

Наприклад, один з найвідоміших гравців на фондовому ринку Уорен Баффет, вважає біткоїн "фінансовою бульбашкою" та навіть "крисиною отрутою". А Насім Талеб, "батько" того самого "Чорного лебідя" - "іграшкою для лузерів", а самих інвесторів у біткоїн поблажливо кличе "ідіотами".

Навіть придбане за 4,5 млн дол право на "звану вечерю" з Баффетом не надало шанс СЕО криптопроекту Tron Джастіну Сану можливості переконати титана фондового ринку у зворотньому.

З іншого боку, автор книги "Багатий тато, бідний тато" і головний "концептолог" схеми з пасивними доходами Роберт Кийосаки, навпаки, вважає біткоїн найкращим засобом зберегти свої накопичення під час майбутньої кризи, що майорить на горизонті.

Як би там не було, але функціонал грошей і квазігрошей у сучасному світі дійсно змінився. На сьогодні, востребуваність того чи іншого інструменту залежить від наступних характеристик:

Корисність;

Кількість людей для яких ця корисність є значущою.

Рідкість.

В чому корисність біткоїну? Він, як і будь-яка криптовалюта, активно використовується світовою тіньової економікою для уникнення класичного банківського фінансового моніторингу.

Отже, виходячи з вище наведеної тези, існує велика кількість людей, ба навіть країн, для яких біткоїн дійсно корисний.

Заважаючи на технологію його емісії (блокчейн), буде випущена обмежена кількість "коїнів". Таким чином, це не фіатні гроші, які можна безлімітно друкувати. Це обмежений у обсязі товар.

На сьогодні, біткоїн – суть похідна від обсягу ліквідності на глобальних фінансових ринках та рівня базових процентних ставок. Чим більше грошей друкують такі монетарні центри як ФРС та ЄЦБ і чим менші їх базові ставки, тим більше на ринку "шальних коштів", які скеровуються в тому числі на ринок криптовалют. Якщо взяти зріз цінової динаміки біткоїну на рівні "вище 30 000 дол", то ця закономірність досить чітко проглядається: пік зростання прийшовся на період з січня 2021 по квітень 2022 року, тобто на період досить низьких ставок та екстремумів обсягу ринкової ліквідності (після пандемії).

В той же час, досить активний раунд підвищення ставок ФРС та ЄЦБ у 2022 році на тлі програми "кількісного стискання" (QT), призвів до карколомного падіння "бітку" у прірву – до рівня 16 тис дол у кінці минулого року.

Зараз біткоїн зріс до позначки у 28 тис дол на тлі чуток про гальмування динаміки зростання базових ставок та очікуваннях щодо певного "вкиду" нової порції ліквідності на ринок для запобігання чергової банківської кризи у США та ЄС.

Зростання котирувань біткоїну може зупинити лише наджорстка монетарна політика ФРС у вигляді подальшого зростання процентних ставок та вилучення ліквідності з ринку. Але це може обвалити не тільки крипту, але й класичні фінансові ринки.

Ще один фактор зменшення вартості біткоїну – це адміністративний вплив регуляторів фінансових ринків з метою захисту традиційних фіатних валют (долар, євро, фунт, тощо).

Наприклад, на днях курс біткоїну впав більш ніж на $1 тис. на новині про позов Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CTFC) до Binance.

27 березня 2023 року CTFC подала позов до федерального суду Чикаго на Binance, її керівника Чанпен Чжао і директора з комплаєнса Семюеля Ліма із звинуваченнями, що останні нібито порушили правила торгівлі деривативами.

Але перспективи біткоїну треба оцінювати не лише у контексті зміни процентних ставок у світі та рівня глобальної ліквідності. Вказані інструменти оцінки є досить обмеженими та іноді можуть призвести до помилкових висновків. Наприклад, що у випадку жорсткої грошово-кредитної політики, біткоїн буде лише падати.

У центрі сучасного фінансового світу стоять всесильні центробанки, які контролюють банківську систему, а ті у свою чергу – мільярди споживачів фінтеху по всьому світу. До чого це призводить? Наприклад до того, що мешканка Філіппін, яка приїхала на заробітки до США, має віддавати в середньому $50, щоразу, коли відправляє зароблене на батьківщину.

Що ж обіцяє пересічним споживачам система криптовалют?

У світі крипти, ані центробанки, як емісійні центри, ані банки, як посередники на ринку грошей і розрахунково-касові вузли, будуть вже не потрібні.

Споживач стає безпосереднім учасником безперервної системи, що постійно саморозвивається, яку правильніше було б порівняти з живою тканиною, наприклад з покривом моху в лісі або грибницею, яка формує єдину колонію грибів.

Природно, на шляху становлення вказана система викличе жорсткий опір таких інститутів як ФРС, ЄЦБ і Народний банк Китаю.

Класичний фінтех:

Криптовалютний фінтех:

По суті ми зараз перебуваємо на етапі побудови первинної архітектоніки ринку криптовалют, яка є тимчасовою і в найближчі 2-3 роки пройде через суттєві трансформації, викликавши кілька хворобливих рецидивів для інвесторів по всьому світу.

У той же час, у перспективі 5-10 років світова фінансова система неминуче перейде до нової глобальної валютної системи і це буде, однозначно, "цифра".

Якщо подивитися на історичну ретроспективу, то світова валютна система пройшла через низку регулятивних трансформацій: золотий стандарт, епоху кількох стабільних валют, сильний долар, ринкове курсоутворення.

Зараз ми знаходимося на стадії розпаду Ямайської валютної системи, яка скасувала золоті паритети і запровадила принцип ринкового визначення курсу національних валют по всьому світу.

Те, що ця система вичерпала себе, було зрозуміло вже за першими підсумками світової фінансової кризи 2008 року.

Як показує практика, в умовах глобального світу будь-яка стандартна система "живе" не більше 30-40 років (а зараз відчуття історичного ходу часу істотно прискорилося).

Враховуючи, що ямайська валютна система утворена в середині сімдесятих років минулого століття, її час вже закінчується. І змінити її може глобальна система криптовалют + цифрові національні валюти, емітовані центральними банками (цифрова рупія, цифровий долар, цифровий юань, тощо).

У Нігерії, до речі, вже знаходиться в обігу цифрова найра.

В Україні зараз з криптою відбувається досить дивна ситуація, враховуючи нашу любов до цифровізації.

На цей час, вже не можна з криптобірж переказувати гривню на банкіські платіжні картки. Раніше токени криптовалют, привязані до вартості долару (їх ще називають стейблкойнами) дозволяли виводити з Binance кошти на гривневі картки. Зараз це можливо лише у режимі p2p, тобто між клієнтами біржі. Це створює величезну кількість проблем та обмежує функціонал крипти в Україні.

Що стосується інвестицій у біткоїн та інші криптовалюти, то тут можна або орієнтуватись або на одного з заступників Голови Народного банка Китаю, який закликав набратися терпіння і почекати поки "повз пропливе труп біткоїну", або на слова Біла Гейтса: "Ми завжди переоцінюємо зміни, які відбудуться протягом найближчих двох років, і недооцінюємо зміни, які відбудуться у найближчі десять".

Або орієнтуватись на власне відчуття історії та її динаміки. З біткоїном інакше ніяк.

Можливо, післявійни, одним з факторів нашого зростання станеперетворення України на величезний "крипторай" та світовий майданчик апробації та розвитку криптовалют?