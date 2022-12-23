2023 рік - контури економічного майбутнього України

Олексій Кущ, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", економіст, фінансовий аналітик

Серед ключових викликів на 2023 рік – поглиблення економічної кризи.

Падіння ВВП в 2022 році може скласти від 30% до 40%.

В той же час, навіть на низькій статистичній базі порівняння, у 2023 році, економіка може не перейти у фазу мінімального зростання на 0-1% (прогноз МВФ).

Є ризик продовження падіння ВВП у 2023 році ще на 5-15%.

Одна з причин, крім фактору війни – удари по енергетичній інфраструктурі.

Енергетична бідність населення та критично низька енергетична ємність ВВП – фактори подальшої рецесії, що буде охоплювати промисловість (ядро кризи) та сектор послуг (периферія кризи).

У 2022 році ми спостерігали майже "класичне" розгортання двох економічних шоків:

Шок скорочення інвестиційних витрат бізнесу, внаслідок війни та катастрофічного зменшення горизонту інвестиційного планування та відповідного зростання системних ризиків. Шок скорочення споживчих витрат населення, внаслідок фактору війни (перехід до антикризового накопичення, в тих сегментах населення де залишались реальні доходи у розпорядженні за мінусом споживчих витрат), а також з таких причин як криза на ринку праці (приховане безробіття на рівні 40%) та заморожування трудових доходів (перехід на неповних робочий тиждень, мінімальна оплата праці в умовах вимушеного простою, тощо).

До цих пір, вказані шоки компенсувались збільшеними державними витратами, зокрема на сектор оборони (заробітна плата військовим, податки в місцеві бюджети).

У 2023 році, на тлі обіцянок із проведення бюджетної консолідації (скорочення рівня дефіциту) та можливого мораторію на емісійну активність НБУ, до вказаних вище шоків може додатись ще і шок скорочення державних витрат, що може стати потрійним ударом по внутрішньому ринку, з урахуванням значної чисельності біженців з країни.

Тобто ключовими факторами кризи стає:

Падіння внутрішнього платоспроможного попиту (8 млн біженців за кордоном, що складає мінус 1,5 млрд євро у структурі внутрішнього попиту на товари та послуги на місяць), а також з причин падіння реальних трудових доходів, скорегованих на показник інфляції. Масове безробіття та криза ринку праці. Фактор системних ризиків, що повністю заблокує процес валового нагромадження основного капіталу, а також притік внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Катастрофічне падіння енергоємності ВВП та зростання енергетичної бідності населення. Ускладнення доступу населення до базових соціальних послуг та погіршення стандартів життя: освіта, медицина, доступ до водопостачання та водовідведення, газопостачання, електропостачання. Ризик зниження економічних активів та базової інфраструктури (енергетика, транспорт). Недостатність пакетів з амортизації кризи, які застосовуватиме держава. Скорочення рівня цільових державних витрат, криза кредитування та загальне погіршення стану банківської системи внаслідок зростання рівня непрацюючих кредитів (до 40% від загального кредитно-інвестиційного портфелю банків і вище). Блокування логістичних та транспортних комунікацій з вивезення сировини на експорт з можливою втратою 30-40% планової експортної виручки. Криза у аграрному секторі (зменшення зернового валу на 30-40%).

Вказані системні виклики можуть бути ефективно подолані лише у тріаді зусиль, тобто в межах трикутнику "влада – бізнес – населення".

Необхідно досягти функціонування наступної моделі взаємозв‘язків у межах цього трикутнику: "бізнес довіряє владі, підприємці довіряють один одному, а населення – довіряє бізнесу".

Наразі, держава активно намагається адаптувати до формату мобілізаційної допомоги дизайн програми пільгового кредитування 5-7-9, систему державної гарантії праці "Армія відновлення", запуск стартапів "Є-робота", тощо.

Сучасну економічну кризу в Україні можна визначити як суто екзогенну, кризу екзистенційного існування як такого, що спровоковано виключно агресією рф проти України та геноцидними практиками, які застосовує рф проти українського населення.