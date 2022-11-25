Що передбачає реорганізація Національного інститут раку?

Андрій Шипко, директор Національного інституту раку

В кінці жовтня, Кабінет міністрів України погодив реорганізацію Національного інститут раку в некомерційне державне підприємство. Це важливий етап в процесі реформування інституту раку в сучасний онкологічний центр. Дана постанова дозволяє наш інститут інтегрувати в загальну систему медичних гарантій Національної служби здоров’я України. Також наш заклад отримує більше самостійності, але водночас і більше відповідальності.

В минулому році, ми з командою розпочали ряд перетворень, які ставлять на меті покращення обслуговування населення та модернізація нашого медичного закладу загалом. Було оновлену значну частину обладнання, що за деякими показниками немає аналогів в Україні. Навіть коли на околицях Києва йшли запеклі бої, ми монтували обладнання. Наприклад, було здійснено монтаж лінійного прискорювача, який було закуплено ще до війни.

Загалом державою було вкладено значну частину коштів в модернізацію Національного інституту раку. Якби не війна, процес модернізації та оновлення продовжувався б. Проте цього не достатньо, для створення сучасного онкологічного центру. Необхідно було змінювати порядок та швидкість прийняття рішень. Адже забюрократизованість процесу часто не дозволяла швидко приймати ті чи інші рішення. Тому постановою Кабміну було надано старт реформі корпоративного управління в Національному інституті раку.

Згідно постанови КМУ наш медичний заклад перетворюється в некомерційне державне підприємство, що передбачає ряд переваг.

Більше самостійності – більше відповідальності

Згідно нової форми правління Національний інститут раку має право самостійно змінювати структуру та штатний розпис. Тобто раніше нам будь-які зміни в штаті необхідно було погоджувати з Міністерством охорони здоров’я. Насправді це абсолютно не потрібна дія, тому що міністерству байдуже хто буде працювати в нашій установі, головне щоб був результат. Разом з цим це відбирало надто багато часу та зусиль. Тепер ми цього позбавлені.

Пацієнтоорієнтованість

Після реорганізації НІР зможе укладати договори за Програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), тобто отримувати державне фінансування на кожного пацієнта, якому надають відповідні послуги. Наш заклад буде інтегрований в загальну медичну систему, де будемо конкурувати за кожного пацієнта. Конкуренція завжди йде на краще, адже це стимулює бути кращими за інших, щоб до вас прийшов пацієнт, а за пацієнтом йдуть кошти. В конкурентних середовищах відсутня корупція, тому що вирішує сервіс, який ти можеш запропонувати. Для працівників це також буде додатковим стимулом, тому що більше пацієнтів, більша оплата праці.

Конкурентна зарплата працівників

Ще одним важливим фактором, це можливість забезпечити наших працівників конкурентною заробітною платнею. Тепер ми можемо самостійно визначати розмір оплати праці своїх працівників, а також системи мотивації співробітників у колективному договорі. Наші фахівці знані не тільки в Україні, але й далеко за межами нашої країни. Вони часто відвідують міжнародні конференції, їздять на стажування в кращі онкологічні центри світу, тому їхній рівень компетенції достатньо високий. Це в свою чергу вимагає від нас створювати для них хороші умови праці у нас в закладі, забезпечуючи конкурентну заробітну платню.

Зменшення бюрократії

Нова юридично-правова форма дозволяє нам розпоряджатися коштами самостійно та уникати казначейських процедур. Раніше будь-який розрахунок необхідно було погоджувати в казначействі і чекати поки вони завірять його. Зараз ми зможемо самостійно визначати способи використання отриманих коштів за договорами. Кошти, які надходять на розрахунковий рахунок, більше не зв’язані казначейськими процедурами та можуть переноситися на наступний рік.

Також маючи достатню людську та матеріальну базу ми можемо надавати платні послуги тим, хто цього хоче. Для нашого закладу це додаткова стаття доходів, яка зможе закривати частину потреб.

Зміна статусу Національного інституті раку відкриває перед нами ряд можливостей та викликів. Звичайно нам всім треба буде чомусь навчатися та пристосовуватися до нових умов. Необхідно конкурувати за кожного пацієнта з іншими медичними закладами. Проте я з позитивом дивлюся в майбутнє, тому що колектив Національного інституту раку готовий до цих викликів.