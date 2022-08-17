Національний інститут раку налагоджує співпрацю з ізраїльським медичними центром ХАДАССА

Андрій Шипко, директор Національного інституту раку

Війна в нашій державі це не привід нам зупинятися, це сигнал, що ми повинні удосконалюватися та покращувати своє становище. Сьогодні багато хто у світі готовий допомагати українським медичним установам порадами та ділитися своїми напрацюваннями та досвідом.

Команда фахівців Національного інституту раку з робочим візитом відвідала ізраїльський медичний центр ХАДАССА. Нам також цікаво було побачити, як саме організований лікувальний процес в країні, яка знаходиться в постійній військовій небезпеці. До речі, 5 поверхів клініки розміщено під землею, що допомагає їй працювати за будь-яких умов.

Під час війни надання медичних послуг потребує особливих умов, адже працюють зовсім інші реалії. Власне це те, до чого ми частково призвичаїлись, але разом з тим, кожного дня напрацьовуємо новий досвід.

ХАДАССА - це один з лідируючих лікувальних закладів Ізраїлю за кількістю пацієнтів. Щороку тут отримують медичну допомогу близько 1,5 мільйона людей із різних країн. Серед них близько 85 тисяч - це пацієнти стаціонарного відділення, а 75 тисяч пацієнтів проходять лікування або діагностику у форматі одноденної госпіталізації, 40,5 тисяч госпіталізованих онкологічних та гематологічних хворих. Загальна кількість працівників складає 5 тисяч осіб.

Якщо ми говоримо про сучасний медичний центр в Ізраїлі, яким являється ХАДАССА, то це органічна система, яка функціонує незалежно від тієї чи іншої ланки. Всі корпуса поєднані один з одним, що в свою чергу спрощує логістику. Діє електронна система, де будь-які зміни в лікувальному процесі хворого, відразу отримує вся команда фахівців, які залучені до процесу лікування. Особлива увага відводиться психологічній реабілітації пацієнта та його родичів. В нас в Національному інституті раку теж ведеться робота за цим напрямком, проте дещо побачене в Ізраїлі ми будемо імплементовувати в своєму лікувальному процесі.

Ізраїльська медицина відома всьому світові своїми передовими розробками, проте мало хто знає, що більшість клінічних досліджень фінансуються на замовлення приватних компаній. Наприклад, нас ознайомили з процесом CAR-T cell терапії, яка є одним із передових методів лікування гематологічних захворювань. Це вже комерційний продукт, який продають фармакологічні компанії. Для інших захворювань цей метод ще на стадії розробки. На базі відділення трансплантації кісткового мозку та клітинної терапії проводиться клінічне дослідження щодо застосування CAR-T cell терапії для безлічі хворих на інші захворювання, як наприклад множинною меломою.

Враховуючи наші реалії, наразі держава вкладає кошти в сектор безпеки, тому для нас напрямок залучення фінансування від недержавних інституцій являється перспективним. Тим більше, що в сучасному світі загалом великий відсоток клінічних розробок фінансується за рахунок приватних коштів.

Загалом система охорони здоров’я Ізраїлю пацієнтоцентрична і працює так, щоб людина з будь-яким діагнозом отримала не тільки безкоштовну медичну допомогу, а і була у задовільному емоційному та психологічному стані. Дуже багато роботи направлено на підтримку пацієнта та родини.

Для нас дана поїздка була досить корисною в плані напрацювання нових методів лікування та безумовно в перейняті досвіду передових спеціалістів у галузі лікування гематологічних хворих. За результатами візиту, було досягнуто домовленості в безкоштовному стажуванні лікарів, медичних сестер та працівників лабораторій Національного інституту раку. Для нас це великий крок вперед та доступність до нових методик лікування хвороб. Наші фахівці отримали протоколи та СОПи, які використовуються для лікування гематологічних хворих та при проведенні ТКМ. Також ізраїльські колеги зголосилися надавати безкоштовні он-лайн консультації та експертизи складних клінічних випадків. Для нас це нова сторінка, яку ми охоче відкриваємо для себе.