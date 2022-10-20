Рак молочної залози - найпоширеніше онкологічне захворювання у жінок

Андрій Шипко, директор Національного інституту раку

Рак молочної залози, одне з найбільш поширених захворювань у жінок. Нажаль, в Україні досить часто доводиться чути, як люди нехтують своїм здоров’ям, часто ігнорують елементарні дії, які можна здійснювати для профілактики захворювання.

Рак молочної залози — злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози. Це найчастіша форма раку у жінок. Кількість випадків раку молочної залози щорічно зростає.

Щороку від цієї недуги гине близько півмільйона жінок у всьому світі. В 2020 році в Україні було зафіксовано 12 824 нових випадків раку грудної залози, з яких 88 випадків у чоловіків, решта жінки. Раннє діагностування, тобто на 1-2 стадії захворювання збільшує шанси на повне одужання значно меншими силами. Проте коли хвороба перебуває на 3 або 4 стадії, то лікування більш агресивне, процес набагато довший. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Варто зазначити, що статистика останніх років говорить про те, що відсоток людей які виліковуються від раку молочної залози збільшується. Смертність знижується завдяки ранній діагностиці та оптимальному методу використання комплексу терапії.

З початком воєнних дій на території нашої держави у 2022 році, багато пацієнтів стикнулися з проблемами. Адже деякі регіони потрапили в окупацію, відповідно здійснювати лікування або ж профілактичне дослідження стало майже не можливим. Частина жінок виїхала за межі нашої країни і не завжди вони мають можливість здійснити профілактичне обстеження.

Найкраще лікування будь-якої хвороби, це профілактика. Тому фахівці рекомендують з 18 років само обстеження грудних залоз щомісяця. Починаючи з 25 до 40 років рекомендується огляд у мамолога та УЗД грудних залоз щороку. Після 40 років і до 50- ти – скрінінгова мамографія 1 раз на 2 роки. Після 50-ти років – скрінінгова мамографія шорічно.

Звичайно може бути питання, а куди ж йти, якщо я хочу пройти перевірку. Для цього вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який вам випише направлення на проходження діагностики.

Необхідно також здійснювати самообстеження молочних залоз 1 раз на місяць. Перші ознаки, на які жінкам потрібно звертати:

утворення або ущільнення в грудних залозах;

зміна контуру чи форми грудних залоз;

втягнення соска грудної залози, кров’яні виділення з соска;

Зміна стану шкіри, втягнення шкіри на певному проміжку;

Збільшення пахових лімфатичних вузлів.

Для попередження розвитку онкопатологій необхідно пам’ятати про профілактичні заходи, спрямовані на дотримання основних правил здорового способу життя: раціональне харчування, нормалізація ваги, відмова від шкідливих звичок (паління та надмірне вживання алкоголю), фізичні навантаження згідно вікової категорії, тривале грудне вигодовування, нормальний нічний сон. За даними ВООЗ, 21% усіх випадків смерті від раку молочної залози у світі спричинено вживанням алкоголю, зайвою вагою і ожирінням, а також фізичною інертністю.

Тому кожного року, в жовтні, ми звертаємо увагу на проблеми захворювання на рак молочної залози у жінок. Зараз під час війни, важливо пам’ятати, що хвороби ніхто не відміняв. Навпаки, коли відбувається багато стресових подій, це все відображається в нашому організмі. Тому я звертаюсь до наших чарівних жінок – не нехтуйте своїм зоров’ям. Проходьте плановий огляд у мамолога. Це такі прості речі, які бережуть вам життя. Будьте здорові!