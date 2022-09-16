Росія остаточно почала дрейф від Європи

Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції України

Сьогодні сплив термін перебування рф у якості учасника Європейської конвенції з прав людини.

Членство рф у Раді Європи було призупинене 25 лютого на тлі російського вторгнення на територію України. Процедуру ініціювали Україна та Польща.

У березні росія вийшла остаточно з Ради Європи та задекларувала відхід від європейських цінностей та стандартів. Не будемо заважати ворогу рухатися у середньовіччя. Більшість російського електорату зовсім не розуміє що відбулося з точки зору права. Вони ще не усвідомили, що опинилися поза зоною дії права та радіють, що «європейський поліцейський» за ними більше не наглядає та робити можна все що завгодно.

До 16 вересня Європейський суд з прав людини був однією з ключових інституцій правосуддя для України щодо притягнення росії до відповідальності. За вісім років війни Україна подала до ЄСПЛ десять міждержавних заяв проти росії, які наразі об’єднані судом у п’ять справ, що стосуються різних періодів війни та різних аспектів порушень прав людини.

Хочу зупинитися та надати більше інформації для розуміння наскільки важливими та всеосяжними стали позови України до ЄСПЛ після повномасштабного вторгнення рф.

23 червня 2022 року Міністерство юстиції подало міждержавний позов проти росії до ЄСПЛ. У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України. Що відбувалося далі. Розпочала активну роботу у Європі наша робоча група з розробки міжнародного механізму компенсацій постраждалим від війни. Ми проводили та проводимо багато зустрічей у різних інституціях ЄС та це має потужний вплив. Згодом до позову приєдналися (Third Party Intervention): Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Бельгія, Швеція, Польща, Ірландія, Німеччина, Франція, Іспанія, Словаччина, Хорватія. Всі країни скористалися пунктом 2 статті 36 Європейської конвенції про захист основних прав і свобод (Конвенція). Італія приєдналася саме сьогодні (16 вересня). Велика Британія планує доєднатися (суд дав час до 11 жовтня) та Люксембург заявив про те, що з їх боку теж буде клопотання.

Але давайте зупинимось на тому, що відбувається зі справами, до яких залучаються треті сторони. Та чим корисна інтервенція?

ЄСПЛ краще реагує на заяви, які вирішують проблеми цілої групи, а не тільки окремого заявника. Інтервенція фокусується саме на загальній проблемі, вона показує ЄСПЛ масштабність проблеми. Це досить рідкісне явище, тому що інтервенція привертає увагу ЄСПЛ до конкретного заявника та пришвидшує процес ухвалення справи до розгляду. Цей інструмент дозволяє висвітлити додаткові проблеми, які не описані у позові. Таким чином, проблема заявника розглядається з більшої кількості ракурсів та системних, інституційних проблем правосуддя в країні.

Інтервенція третіх країн сприяла і тому, що коли 23 серпня 2022 року Міністерство юстиції України подало терміновий запит до ЄСПЛ із вимогою зобов’язати росію забезпечити права українських військовополонених, включаючи не проведення будь якого «трибуналу» та надати інформацію про умови та місце утримання українських захисників, забезпечити доступ до медичної допомоги. Суд дуже швидко відреагував та фактично задовільнив вимоги України. Але росія продовжує ігнорувати рішення ЕСПЛ. Дивно було б очікувати на щось інше від рф.

Але Україна піде своїм шляхом, росію буде покарано на полі бою! А компенсації постраждалим від війни будуть виплачені за допомогою всеосяжного міжнародного механізму компенсацій (компенсаційного механізму). Наша робоча група, що створена Указом Президента України під керівництвом Андрія Єрмака розробила основу компенсаційного механізму, який вже вивчає міжнародна спільнота, чекаємо на його впровадження. Перший крок у цьому вже є, це рішення комітету міністрів РЄ від 15 вересня.