Економічний паспорт українця: турбота про майбутні покоління чи збільшення дефіциту державного бюджету для теперішніх

Роман Кобець, радник, адвокат INPRAXI LAW

Норвегія, Саудівська Аравія, Об’єднанні Арабські Емірати, Кувейт, а відтепер і Україна може стати на ряду з державами, які дбають про добробут своїх майбутніх поколінь за рахунок коштів, отриманих від користування корисними копалинами. Це не жарт, і не фантастика, а реальна законодавча ініціатива Президента України.

6 грудня 2021 року до Верховної Ради України було внесено законопроєкт № 6394 "Про економічний паспорт". Головна мета цього документа згідно з пояснювальною запискою – це підвищення економічного рівня життя українців і припинення їх еміграції. За ідеєю законотворців усі діти, які були народжені після 1 січня 2019 року по досягненню повноліття зможуть отримати від держави грошову допомогу, орієнтовна сума якої може скласти від 10 тис. дол. США.

Механізми втілення.

Законопроєктом встановлено, що з метою накопичення, подальшого інвестування та здійснення виплат Кабінетом Міністрів України буде створено неприбуткову організацію – Фонд майбутніх поколінь. Контролюватиме діяльність Фонду Рада, яка скрадатиметься з п’яти людей, обраних урядом на відкритому конкурсі.

Забезпечувати діяльність Фонду буде ряд структур, більшість з яких треба створювати додатково. Це адміністратор фонду, компанія з управління активами фонду, ліцензований державний банк як зберігач коштів фонду та адміністратор Єдиного соціального реєстру для здійснення управління інформацією.

Фонд майбутніх поколінь наповнюватимуть в основному за рахунок рентних платежів:

рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (спочатку з 2023 року буде здійснюватися відрахування в розмірі 3% із щорічним збільшенням на 5% до досягнення максимального розміру 70%);

рентна плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (спочатку з 2023 року буде здійснюватися відрахування в розмірі 47,5% із щорічним збільшенням на 5% до досягнення максимального розміру 95%);

рентна плата за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України (спочатку з 2023 року буде здійснюватися відрахування в розмірі 50% із щорічним збільшенням на 5% до досягнення максимального розміру 100%);

Із вказаних коштів на економічний паспорт кожної дитини буде зараховуватись щорічна сума у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат. При цьому кошти будуть не просто "чекати виплати", а направлені у інвестиційні проєкти, наприклад, купівля державних цінних паперів тощо. Дохід від такого інвестування також зараховуватиметься до Фонду.

За рахунок коштів Фонду буде здійснюватися не тільки виплата грошової допомоги, але й утримання самого Фонду та компаній, які супроводжують його діяльність.

Як можна витратити кошти?

Законопроєкт обмежує цільове використання державної допомоги. Особа не може використати отримані кошти на будь-які цілі. Документ чітко встановлює, що цільовим призначенням державної допомоги є:

Навчання в навчальних закладах України.

Купівля свого житла на території України.

Переказ коштів на свій рахунок в системі недержавного пенсійного забезпечення.

Лікування тяжких захворювань (при досягнені 18 років).

Коли очікувати виплати?

Перші виплати за прогнозами будуть через 18 років. На момент перших виплат у 2037 році сума коштів фонду має становити суму у 1,832 трлн гривень, яка буде сформована за рахунок внесків держави та отриманого інвестиційного доходу.

Це дозволить здійснити перші виплати на загальну суму 191 млрд грн з прогнозованого розрахунку 626 тис. гривень на одну дитину.

Вдалий іноземний досвід.

Найбільш відомим прикладом фонду майбутніх поколінь є Державний пенсійний глобальний фонд Норвегії. Фонд, побудований на нафтових доходах та покликаний гарантувати добробут жителів Норвегії. Фонд володіє акціями більш ніж 9 тис. компаній з 69 країн, що становить близько 1,5% всіх акцій, що котируються на біржі. В портфелі Фонду є такі гіганти як Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon. Лише за перше півріччя 2021 року Фонд заробив 111,9 млрд. дол. США. Станом на сьогоднішній день уряд Норвегії не визначив, з якою конкретною метою будуть витрачені кошти, але в будь-якому випадку основним вектором є добробут норвежців.

У королівстві Саудівська Аравія є початковий рахунок для новонароджених у 10 тисяч доларів. Ще близько 80 тисяч можна отримати на житло. З фонду країни, де нафтовий сектор забезпечує майже 90% доходів бюджету та доходів від експорту, також фінансують низку програм для громадян із низькими доходами, виплати на весілля та родину.

Звідки гроші заберуть.

Незважаючи на достатньо привабливу ідею, закони економіки ніхто не відміняв. Щоб наповнити Фонд, державні кошти необхідно звідкись вилучити. Ініціатор законопроєкту пропонує за рахунок рентної плати.

Рентна плата - це загальнодержавний податок в Україні, який сплачується за користування надрами для видобування корисних копалин. Податки є головною складовою доходної частини державного бюджету України.

Тобто, кошти будуть вилучені з доходної частини державного бюджету. Це означає збільшення дефіциту бюджету, якийсь треба додатково покривати. Є два основні варіанти покриття бюджету: або збільшувати доходу бюджету, або зменшувати видатки. Зменшувати видатки навряд вийде. А тому доведеться збільшувати доходи, скоріш за все за рахунок збільшення інших податків.

А тому вилучення з державного бюджету рентної плати для поповнення Фонду, як наслідок, призведе до збільшення інших податків для покриття дефіциту. Тобто, заплатять за це українці.

Чи буде інвестиційна діяльність новоствореного Фонду протягом 18 наступних років економічно прибутковою, сподіваємося що так. Однак, чи виправданий такий ризик на сьогодні в країні з постійним дефіцитом державного бюджету, питання риторичне. А тому при вирішенні питання, чи може собі Україна дозволити на даному етапі розвитку створювати такий фонд, треба відкидати популізм та керуватися все таки раціональним підходам та враховувати економічні наслідки. А нам залишається чекати, чи бути нам другою Норвегією чи ОАЕ.