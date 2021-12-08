Каким будет общественное пространство городов после коронавируса?

Юрий Таций, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации

Адаптация к постковидному миру уже началась

Открытые, многофункциональные, креативные общественные пространства – ключевой элемент комфортной городской среды. Это место, где люди отдыхают, взаимодействуют друг с другом, реализуют себя, творят новые идеи, вдохновляются на новые свершения.

В своей эволюции общественные пространства прошли большой путь. От классических парков, где ограничивались только прогулкой, до новых функций – развлекательной, учебной, коммуникационной и т.д. Сегодня функционал становится все более разнообразным, а требования к устройству постоянно растут. Зеленой зоны и лавочки для отдыха уже недостаточно. Нужно добавлять общественному пространству зрелищности и креативности, чтобы оно стало магнитом, притягивающим к себе людей.

Глобальные изменения климата диктуют свои условия – общественные пространства должны быть комфортными в жаркие дни и не превращаться в раскаленные сковороды. Личная безопасность каждого должна не конфликтовать с доступом к пространству самых разных групп людей – от «белых воротничков» до бездомных. Идеальное общественное пространство – где все вместе, но никто не мешает друг другу.

В 2013 году в Риме под эгидой ООН была подписана Хартия публичных пространств. Ее ключевое мнение состоит в том, что жители должны не только пользоваться этими благами городской цивилизации, но и создавать их. Это часть «права на город», принадлежащая не власти, а каждому человеку.

Пандемия COVID-19 вынудила обитателей городов почти во всем переосмыслить значение публичных пространств. Замкнутые в своих квартирах люди стали еще больше ценить возможности для общения, которые дают открытые локации.

Тем не менее, беспрецедентные карантинные меры во время пандемии, похоже, вступают в конфликт с идеологией свободного пространства. И сегодня многие ведущие теоретики и практики градостроительства задумываются над тем, как согласовать безопасность с доступностью, а свободу с ограничениями. И возможно ли это?

Самые пессимистические урбанисты прочат снижение интереса к открытым общественным пространствам. Мол, человечество еще больше погрузится в виртуальный мир и не будет придавать такой вес городской среде. Вряд ли можно с этим согласиться. Но вероятно изменится психологическое восприятие меры концентрации людей на определенной территории. То, что раньше не воспринималось, как многолюдная толпа, теперь из соображений безопасности будет оцениваться иначе. Это еще один аргумент за то, что большие помпезные площади, предназначенные для массовых мероприятий, утратят свою привлекательность и функциональность. На смену им придут локации более компактные и ориентированные на жильцов конкретных домов и кварталов.

Уже сегодня появляются первые очертания постковидного общественного пространства. В частности, речь идет о перетоке его из центра на окраину. То есть создание соответствующих локаций в так называемых "спальных" районах. Все идет к тому, что люди чаще будут отдыхать рядом со своим домом. Это актуализирует уже давно известную концепцию 15-минутного города, где вся необходимая инфраструктура расположена в пределах пешеходной доступности. Конечно, нам в рамках старой советской застройки создавать новые общественные просторы в «спальниках» затруднительно, но возможно. В том числе за счет «карманных» парков и мест общения, которые занимают небольшую площадь, а дают колоссальный положительный эффект. И потому есть надежда, что со временем серые жилые районы будут более разнообразными и интересными.

В Киеве и Украине уже есть застройщики, которые реагируют на запрос рынка относительно локаций общественного пространства во вновь созданных ЖК, формируя мультифункциональные самодостаточные территории для работы и отдыха. Именно они станут центром активности в молодых микрорайонах городов.

Еще одно последствие коронавируса для общественных пространств – рост их нишевости. То есть на смену большим скоплениям людей придет измельчение на небольшие группы, каждая из которых найдет что-нибудь свое на определенной локации, но так, чтобы держать безопасную социальную дистанцию ​​от другой группы. Риски больших скоплений, безусловно, окажут влияние на проектирование общественного пространства в ближайшем будущем. Он станет более гибким и приспособленным к возможным эпидемическим угрозам.

Подобные адаптации уже появляются. Например, венский зеленый лабиринт от студии Precht, где посетители разграничены широким забором, а в начале и в конце маршрута стоят датчики. Они сигнализируют о наличии на дорожке другого человека. Такие новшества позволяют сохранять социальную дистанцию. Таким образом, разграничение в той или иной форме станет ключевым элементом проектирования.

Большее внимание будет уделено личным потребностям. Даже в мегаполисе должны быть места, где человек может быть один или в небольшой группе, в тишине без навязчивого внимания других. В ближайшем будущем будет появляться все больше общественных мест, предоставляющих такие возможности.

Адаптация к постковидному миру будет длиться долго. Но сущность общественных пространств не изменится. Они останутся местами притяжения людей, стремящихся к общению, новым впечатлениям и эмоциям. Последствия коронавируса только помогут их разнообразить, обеспечить людям больше приватности и усилить составляющую отдыха.