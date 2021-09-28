Какой будет архитектура будущего?

Юрий Таций, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации



Изменятся как сами здания, так и способы их возведения

Будущее уже рядом с нами. Эта мысль определяет перспективы архитектуры и строительства на следующие 30 лет. То, что будет нормой завтра, зарождается и развивается на наших глазах сегодня.

Чтобы хоть немного заглянуть в день грядущий, предусмотреть что строить, надо понять, каким же будет, собственно, процесс строительства. Недавно это попыталась сделать британская инфраструктурная компания Balfour Beatty. Она обнародовала прогноз до 2050 года, в котором перечислила признаки строительной отрасли будущего.

По мнению аналитиков, строительство будет ориентировано на инновации, а между строительными компаниями и крупными технологическими игроками возникнут плодотворные союзы. Благодаря этому строить будут гораздо быстрее, чем это происходит сегодня. В том числе за счет использования технологий 3D- и 4D-печати.

Цифровые технологии внедрят по всей цепочке строительного бизнеса от проектирования, закупок и до осуществления самих стройработ. Форма и предложение индустрии изменятся, будет активно задействована аналитика данных, чтобы лучше понимать клиентов и удовлетворить их потребности. А иммерсивная визуализация в сочетании с информационным моделированием (BIM) и технологиями дополненной реальности позволят архитекторам эффективно сотрудничать и демонстрировать результат своей работы заказчикам.

Искусственный интеллект, в свою очередь, откроет новые возможности обработки колоссального массива данных и самообучения на основе доступа к новой информации. За счет этого повысят производительность труда, снизят риски и сэкономят колоссальные средства.

Изменится и подход к трудовым ресурсам. Неквалифицированный труд на строительстве исчезнет, ​​его заменят роботы и дроны, а востребованными будут высокоспециализированные специалисты, особенно те, кто сумеет совместить цифровые технологии, творчество и новые идеи.

Balfour Beatty также считают, что бетон и сталь отойдут в прошлое, строители будут использовать альтернативные материалы, производство которых не будет провоцировать изменения климата. Это переработанный пластик, бумага, отходы упаковки, конопляные панели и многое другое.

Итак, дома будущего будут другими. Но какими именно? На это дает ответ Британский фонд NHBC в исследовании "Футурология: новый дом в 2050 году".

Дома станут занимать меньшую площадь земли, потому что будут иметь вертикальное направление – отмечают NHBC. Оторванность от окружающей среды будут компенсировать внутридомовыми садами, вертикальной растительностью и зелеными крышами. Кроме эстетического, это будет иметь огромное практическое значение – снижать среднюю температуру в условиях климатических изменений.

Эксперты указывают, что частные дома изменятся меньше, но их ориентируют на поглощение солнечной энергии и это сделает такие сооружения самодостаточными. Стандарты Passive house усовершенствуются, а некоторые здания станут такими себе мини-электростанциями, которые будут не только потреблять, но и генерировать энергию. То есть иметь положительный энергетический баланс и смогут отдавать остаточную энергию в общую сеть.

Это произойдет, в том числе, за счет совершенствования технологии "умного дома". Будет действовать дистанционная система централизованного управления всеми процессами от электроснабжения до отопления. Так потребление энергии минимизируют во время, когда человек ее не требует.

По мнению NHBC, в будущем появятся так называемые дома третьего возраста для людей 65 лет плюс. Их достаточно адаптируют для старших жителей, чтобы гарантировать надлежащий уровень комфорта и компенсировать менее подвижный образ жизни людей. А молодым будут предлагать микроквартиры. Небольшие размеры такого жилья рассчитают на временное проживание с перспективой улучшения бытовых условий.

Жилье станет более адаптивным – считают эксперты. Сегодня проектировщики и строители навязывают потребителю планировки их квартир. Как правило, они более или менее стандартизированные и не учитывают индивидуальных потребностей покупателя. В будущем это изменится. Нидерландское архитектурное бюро MVRDV уже создало программу, в которой клиент может спроектировать собственную идеальную квартиру. А их коллеги из UNStudio представили проект дома, где с помощью специальных мебельных модулей можно будет изменять планировку жилья. По желанию клиента гостиная быстро превратится в спальню, а одна комната разделится на две. То есть жилье будет становиться все более индивидуализированным и адаптированным к потребностям конкретного человека.

По данным ООН, к 2050 году 66% населения планеты будет жить в городах. Поэтому архитекторы освоят воздух, создавая так называемые вертикальные поселения. Уже сегодня организация Vertical City предлагает строить не просто небоскребы, а целые комплексы высотой 400 этажей, когда в одном здании будет все – жилье, школа, детский сад, больница. За счет вертикальности сторонники этой идеи хотят защитить окружающую среду от расползания многоэтажек на новые территории.

Альтернативой вертикальному является так называемый плавучий город. Такую концепцию населенного пункта на 10 тыс. человек разработало датское архитектурное бюро BIG. Их проект Oceanix City учитывает темпы климатических изменений и повышения уровня мирового океана. Поэтому BIG предлагает селить людей на плавучих платформах, где строить дома не выше семи этажей. Изготовят их из экологически чистых материалов вроде бамбука, а на крыше будут монтировать солнечные панели. Часть зданий в таком городе будущего отведут под морские фермы для выращивания водорослей и моллюсков. А перемещаться с одной платформы на другую можно будет с помощью электротранспорта.

Если кому-то эти идеи кажутся фантастикой, то вспомните, что недавно мало кто верил в "пассивные" и "умные" дома, в вертикальные сады или бассейны на крыше многоэтажек. А сегодня все это реальность! Поэтому нас ждет другой, возможно, необычный, но увлекательный мир архитектуры будущего. Надеюсь, там будет царить гармония между потребностями человека и защитой окружающей среды.