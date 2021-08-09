Колонки

13:29 09.08.2021

Автор: ЮРИЙ ТАЦИЙ

Природа в большом городе

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Природа в большом городе

Юрий Таций, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации

 

Почему сегодня в тренде биофильная архитектура и какие это будет иметь последствия

Один из трендов в мировом градостроительстве 2020 года – небывалая активность сторонников концепции биофильной архитектуры. Как видно из названия, ее адепты видят будущее зодчества в единении с природой. Поэтому свои проекты они разрабатывают так, чтобы органично вписать туда элементы окружающей среды и создать у городского жителя ощущение неразрывной связи с ним.

Еще в 1984 году американский биолог Эдвард Уилсон в своей книге "Биофилия" обосновал идею подражания человеком природы. Мол, у каждого из нас есть генетически унаследованная потребность к единению с окружающей средой и в течение жизни мы стремимся ее реализовать. Огромные мегаполисы нашего времени, кажется, противоречат этому правилу. Потому что вместо биоразнообразия они одаривают нас стеклобетонными "джунглями" и изолируют человека от природных процессов.

Именно с этим борются архитекторы, которые взяли на вооружение концепцию биофилии. Они стремятся вернуть природу в крупные города путем строительства нового типа. Для этого используют ряд прямых и косвенных методов в проектировании и строительных работах.

Девиз биофильнои архитектуры – больше света! Сооружение проектируют так, чтобы днем ​​свет постоянно проникал в помещение естественным путем и не требовал значительного искусственного усиления. Большие окна и артиумы (внутренние световые дворы), как правило, становятся неотъемлемыми элементами такого типа сооружений.

Воздух для биофилов от архитектуры – это генерирование холода не кондиционерами, а пассивными стратегиями вентиляции, которые создают естественную циркуляцию в помещении. Здесь комфорт достигается силами самой окружающей среды, которая дает для этого все необходимые инструменты.

Вода в биофильной архитектуре играет ключевую роль. Недаром созерцание воды издавна считается одним из лучших методов медитации и борьбы со стрессами. Поэтому сторонники объединения с окружающей средой включают в свои проекты разнообразные водные элементы – от фонтанов до аквариумов, что дает возможность человеку всегда быть рядом с водоемом.

Наиболее узнаваемым элементом биофильной архитектуры является растительность. Вдохновляясь висячими садами древнего Вавилона, они воспроизводят их в современном урбанистическом пространстве. Это зеленые стены и крыши домов, озеленение балконов, внутренние перегородки отделанные растениями, маскировки растительностью неэстетичных элементов архитектуры.

Многочисленные исследования доказали, что природа в архитектуре положительно влияет на психологическое здоровье человека, преодолевает депрессию, способствует хорошему настроению. Кроме того, зеленые дома в современном городе добавляют биоразнообразия, помогают бороться с последствиями глобальных изменений климата, снижают средние температуры, уменьшают их колебания и смягчают экстремальность природных явлений.

В офисах биофильный дизайн повышает производительность труда, а в торговых центрах делает витрины более привлекательными и стимулирует спрос на товары. В Нью-Йорке уже подсчитали, что природные элементы в архитектуре позволят сэкономить 470 млн долларов за счет эффективной работы, 1,7 млрд за счет уменьшения преступности и прибавят до 25% дохода магазинам. Одновременно повысится спрос на объекты недвижимости, а ее продажи вырастут на 16%.

Сейчас в мире такие стандарты строительства, как WELL Building Standard и Living Building Challenge используют принципы биофильнои архитектуры в своих оценках соответствия качества. Яркие образцы такого зодчества появляются в разных уголках мира.

В австралийском Сиднее еще в 2013 году француз Жан Нувель свел многофункциональный комплекс One Central Park, изюминкой которого стали вертикальные висячие сады. Это цветы и виноградные лозы, протянувшиеся на 50 метров в высоту (всего 85 тыс. фасадных растений). Дизайн дома рассчитан так, что эти сады в процессе роста не помешают конструкциям, а наоборот будут с ними гармонировать. Кроме того, в One Central Park применен консольный гелиостат, что отражает солнечный свет и дает возможность освещать все затемненные участки сооружения.

В Милане архитекторы Стефано Боэри, Джанандреа Баррека и Джованни Ла Варри построили Bosco Verticale (вертикальный лес) – комплекс сооружений, состоящий из двух башен. Свое название он получил из-за того, что на каждом из этажей высажены деревья и кусты и проложены травяные дорожки. Проектанты не просто озеленили здание, но создали уникальную экосистему со своим микроклиматом, где проживают птицы и насекомые, а в зависимости от сезона она меняется.

В американском Сиэтле компания NBBJ спроектировала штаб-квартиру Amazon под названием Amazon Sphere. Это три огромные стеклянные полушария, где сами формы сооружения повторяют природу. Их заполняют 40 тыс. растений с более чем из 50-ти стран мира. В том числе 17-метровый фикус и гигантский индонезийский цветок Amorphophallus. Растения разделяют пространство внутри сфер на рабочие площади различного назначения. Благодаря им и специальному стеклу внутри помещения поддерживается комфортная температура 22 ° C и влажность 60%.

Во вьетнамском курортном городе Дананг возвели невероятный центр Naman Pure Spa, фасад которого покрыт ребристыми похожими на радиаторы поверхностями и растениями, которые покрывают его снаружи со всех сторон. Так достигается перекрестная вентиляция, естественная тень и смягчения температур.

В стадии реализации находится еще ряд интересных биофильних проектов, которые, безусловно, станут украшениями своих городов. В перспективе все это будет иметь революционные последствия – урбанизм и природа сблизятся друг с другом, соединив лучшие свои элементы, дающие людям возможность жить спокойно, комфортно и насыщенно.

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