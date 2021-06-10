У истоков строительства

Юрий Таций, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации

Что такое градострои и для чего они нужны

Строительство в большом городе – это процесс, который затрагивает интересы сотен и даже тысяч человек. Жителей, живущих в соседних домах, пользователей транспортной и социальной инфраструктуры, людей, которые отстаивают чистую окружающую среду, зеленые зоны и неприкосновенность исторического ареала. Любое, даже самое маленькое строение существует не в вакууме, а вписано в окружающее градостроительное пространство. И важно, чтобы оно с ним гармонировало, а не противоречило.

Но как достичь такой гармонии? Определить застройщику и проектанту четкие границы творческого креатива, за которые они не смогут выйти, чтобы не навредить городу. Именно такие функции возложены сегодня на Департамент градостроительства и архитектуры КГГА, который выдает градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка (ГУО). Этот документ находится в начале цепи разрешительных процедур. Ее должен пройти каждый заказчик строительства, прежде чем начать строительные работы (речь идет о сложных строительствах, для возведения строений площадью до 500 кв. м. предусмотрено получение строительного паспорта).

До 2009 года аналогом градостроев служили архитектурно-планировочные задания. Параллельно с ними существовали градостроительные обоснования, которые определяли параметры застройки земельных участков и могли вносить изменения в градостроительную документацию. К сожалению, вторую особенность этого документа постоянно использовали, чтобы менять Генеральный план. Однако, эта конструкция не выдержала проверку временем, поскольку нуждалась в многоступенчатом согласовании проектной документации. Закон "О регулировании градостроительной деятельности" значительно упростил всю разрешительную систему.

Собственно сами по себе ГУО не являются разрешительным документом, но выставляют застройщику и проектанту определенные рамки, нарушить которые они не имеют права. А именно по высоте объекта, проценту застройки земельного участка, его плотности, расстоянию от зданий и сооружений до линий регулирования застройки, других планировочных, историко-культурных и экологических ограничениях.

Условия и ограничения, которые выписаны в ГУО – это не какие-то прихоти чиновников. Они четко определены имеющейся градостроительной документацией: Генеральным планом города, планом зонирования, подробными планами территорий (ДПТ). Идеально, когда все эти базовые документы уже разработаны. Хуже, когда есть только Генеральный план, который менее детализирован, чем, например, зонинг и тем более ДПТ. Но и это не является препятствием, потому что развитие отрасли не может остановиться.

На основе требований, прописанных в Градострое и технических условиях, заказчик создает задания на проектирование. Это его требования к проектировщику по планировочным, архитектурным, инженерным, технологическим и другим решениям объекта строительства.

Это, в свою очередь, открывает путь к заключению договора на разработку проектной документации. А уже потом можно обращаться в уполномоченные учреждения сначала за экспертизой этого проекта, а затем за разрешением на строительство, или же подавать декларацию, если строительство не сложное.

Итак, ГУО создают коридор возможностей для проектанта и застройщика. В рамках этого коридора они свободны реализовать любые свои творческие фантазии и планы. Лишь бы все это не нарушало общие принципы градостроительства и конкретные условия застройки на территории, которую они облюбовали.

Будет ли достигнут такой идеальный результат? Практика показывает, что далеко не всегда. Ряд застройщиков в процессе выполнения стройработ корректируют свои проекты строительства. В результате изменяется площадь, этажность здания, строительный объем. То есть на выходе будем иметь то, что выходит за рамки коридора, заданного ГУО.

В таких случаях ревизии подвергается вся цепь разрешительных процедур. Потому разрешение, выданное под проект с другими параметрами, не может служить на все случаи жизни. Ранее органы госархстройконтроля аннулировали такие разрешения, а затем в судах отстаивали законность своих решений. Но в связи с реформой ГАСИ и созданием нового учреждения – Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) – ситуация осложнилась. Перезагрузка системы госархстройконтроля продолжается, ГИАГ существует пока только на бумаге и не может выполнять свои функции.

Еще не так давно Архстройконтроль имел также право на отмену Градостроев. Однако сегодня это можно сделать либо по заявлению заказчика, или по решению суда. Ведь аннулирование ГУО вынимает кирпич из фундамента разрешительной пирамиды и сразу ее разрушает. Застройщику в таком случае приходится заново проходить по всей цепочке.

Процедура получения Градостроев или их аналогов, как база для осуществления дальнейших разрешительных процедур, типичная практика развитых стран. Она подстраивает интересы каждого застройщика к требованиям развития современного цивилизованного города. Позволяет сдержать строительный хаос, который непременно восторжествует, если каждый будет строить так, как ему заблагорассудится.

В конце концов, именно ГУО являются конкретным механизмом реализации общих градостроительных установок, создают и упорядочивают единственное урбанистическое пространство. Пространство, где каждый чувствует себя свободным, где комфортно жить и куда всегда хочется возвращаться, как в свой родной дом.