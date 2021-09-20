PR для малого бизнеса: миф или реальность?

Александр Сторожук, интернет-предприниматель, основатель платформы контент-маркетинга PRNEWS.IO

Время и технологии неумолимо двигаются вперед. Уже и Джефф Безос успел слетать в космос и вернуться назад, и удаленный формат работы стал повседневным явлением, и очередной айфон покоряет наш оцифрованный мир. При этом многие владельцы малого бизнеса до сих пор уверены в том, что PR могут позволить себе только селебрити и международные корпорации.

На самом деле, это не так. PR необходим абсолютно всем компаниям, независимо от их масштаба, рода деятельности, количества сотрудников и плотности конкурентов в радиусе 1 км.

Давайте разберемся, когда на самом деле необходим PR маленьким компаниям. И остановимся на самых распространенных заблуждениях, которые чаще всего мешают продвигать услуги собственникам малого бизнеса.

Заблуждение первое. Только для больших!

Чаще всего синдромом самозванца страдают собственники маленьких бизнесов (кофеен, кафе, несетевых бьюти-салонов, барбершопов и т.д). Именно у них меньше всего денег для продвижения, и именно они зачастую уверены в том, что PR это дорого. Кроме того, он требует огромных бюджетов и абсолютно не понятен в плане измерения эффективности…

Еще я часто сталкиваюсь с другим распространенным и вредным мифом о том, что PR могут позволить себе только публичные персоны и большие корпорации. На самом деле, для успешного продвижения бренда или конкретного человека с помощью PR-инструментов не нужны миллионные сметы. Достаточно знать свою аудиторию и работать с теми каналами, которые ею востребованы, не распыляясь на ненужное. Тогда даже самый небольшой бюджет даст результат, и придут новые клиенты.

Кстати, для этого не обязательно брать в штат дорогого PR-специалиста или обращаться в агентство. Для маленького бизнеса это неподъемная и неоправданная финансовая нагрузка. Чтобы понять свою целевую аудиторию и эффективные каналы коммуникации, достаточно взять одну-две консультации у специалиста-фрилансера и детально изучить работу своих конкурентов по рынку.

Контент-маркетинг также отлично продвигает бренд и услуги компании: регулярно размещайте фото своего салона, фотоотчеты мастеров, видео с мастер-классами и т.д. Актуальными станут и публикации на сторонних ресурсах: в СМИ, в тематических группах в социальных сетях или у микроблогеров.

Информация о том, что размещение статьи о вашей компании в отраслевом или локальном онлайн-медиа стоит баснословных денег, также не соответствует действительности. Конечно, если вы не планируете в ближайшее время разместить интервью в «The New York Times» или в журнале «Rolling Stone».

Если серьезно, то прайс за размещение публикаций в СМИ абсолютно разный. Например, на нашей платформе представлены медиа, публикации в которых стоят от 8-10 у.е. до нескольких тысяч долларов США. Поэтому даже при минимальном бюджете можно найти для компании максимально подходящую в соотношении «цена-качество» площадку и формат контента.

Заблуждение второе. Только что созданная компания не нуждается в PR

Еще один распространенное и вредное заблуждение заключается в том, что, якобы, только созданная компания или новый салон красоты, над входом которого еще висят воздушные шарики, не нуждаются в PR.

Начну с того, что PR - это не волшебная пилюля, не метод решения уже существующих проблем и не инструмент отвлечения внимания общественности от неприятного прецедента. Прежде всего, Public Relations - это процесс взаимоотношений определенной персоны или бизнеса с людьми.

Увы, как и любые отношения, они могут активными и пассивными. Лучше проявлять активную позицию и самому заниматься созданием имиджа компании, буквально, с первого дня ее деятельности. Или можно ничего не делать и дождаться, когда кто-то (например, конкуренты или недовольные сервисом клиенты) сформируют образ и репутацию за вас. Не факт только, что останетесь довольны результатом.

На самом деле то, как ваши услуги будут восприниматься участниками рынка и клиентами, оказывают влияние базовые составляющие: правильный нейминг, юридическое оформление компании, возможность в свободном доступе легко и быстро найти необходимую информацию о бизнесе и т.д.

Начинайте с самого простого: создайте официальные аккаунты компании в соцсетях, разместите ее на Google-Картах, заведите Google Мой бизнес (добавьте туда карточки товаров). Регулярно размещайте посты в социальных сетях, отвечайте на комментарии и постоянно участвуйте в процессе: ведь интернет-пользователи будут искать в интернете информацию о вас, читать новости об услугах, новинках, акциях, отзывы. Именно эти простые и абсолютно бесплатные шаги являются базовыми кирпичиками для создания положительного имиджа компании.

Заблуждение третье. У нас нет бюджета и нам не о чем писать

Небольшие бизнесы, работающие в высококонкурентной среде (несетевые салоны красоты, барбершопы, косметологические клиники и т.д.) как правило, имеют сильную SEO часть, таргет и рекламу. Для работы с PR у них часто не хватает ресурса. Тем не менее, даже с минимальным бюджетом, можно получать новых клиентов.

Абсолютно все СМИ зарабатывают двумя путями. Или откручивают рекламу на опубликованных их изданием статьях ил получают деньги за статьи, которые прислали вы. Но если бюджет ограничен, взаимоотношения с редакциями и журналистами можно строить по-другому принципу, о котором знают не все. Создавайте и предлагайте неожиданные, качественные информационные поводы: тогда ваш материал могут разместить бесплатно, а вы получите желаемую публикацию с упоминанием своей компании или специалистов.

Нет смысла писать об открытии очередной кофейни на бульваре или барбершопа: такой материал ставят только на коммерческих условиях. Используйте более нестандартный ход: расскажите не об открытии барбершопа, а об открытии первого музея Мужской Бороды.

Помните: аудитория любит истории, а красивые истории любит еще больше. Ее внимание привлекут не только экспонаты, сколько увлекательная история с нестандартным визуалом. Увлечь можно галереей плакатов об эволюции мужских причесок или бороды за последние 300 лет, коллекцией винтажных принадлежностей для бритья, зеркал и пр.

Музей, как инструмент для создания новостей, эффективно работает даже в том случае, если денег хватает только несколько первых экспонатов. Такой контент отлично и без дополнительных расходов упаковывается в видеоблог и посты для соцсетей. Развивая эту идею, вкладывая в нее усилия и небольшие средства, можно регулярно привлекать внимание медиа и аудитории.

Есть еще один популярный и бюджетный способ создания новостей, который идеально подходит для маленького бизнеса - «заглянуть за занавес» или бэкстейдж. С его помощью можно ярко и интересно рассказать о работе бьюти-салона, барбершопа, косметологического центра, команде, экспертах, инструментах и новинках, которые вы используете в профессии.

Как? Легко, просто проявите фантазию! Например, ненавязчиво расскажите о том, что мастера салона регулярно обучаются, совершенствуются, постигают хитрости профессии. Покажите фото в формате “до” и “после”, расскажите о малоизвестных новинках, самых популярных стрижках и т.д.

Актуальным для небольшого бизнеса станет также метод Data Driven PR, он базируется на сборе и анализе любых данных из вашей. Например, колдуя над волосами клиентов можно содрать ряд интересных цифр и подготовить статью на тему «Город N лидирует по количеству блондинок», «Как волосы горожан пережили зиму» или «От каких проблем с волосами чаще всего страдают украинки». Обогатите его инфографикой или фотографиями, комментарием специалиста-трихолога, это будет отличный контент как для медиа, так и для соцсетей.

Заблуждение четвертое. Если появились негативные отзывы, их нужно удалить

Если появились негативные обоснованные отзывы, придется поработать над сервисом и качеством продукта вашей компании. Изучите прецедент и опубликуйте корректный развёрнутый комментарий, если со стороны компании была допущена оплошность.

Если отзыв фейковый, то напишите обоснованное, логическое опровержение (коротко, по делу, корректно, доходчиво).

Негатив распространяется намного быстрее хороших новостей - это аксиома, поэтому компании лучше работать на опережение и не ждать ситуации, когда грянет гром (или онлайн-скандал). Если у вас правильно выстроена схема продвижения бренда в интернете и защита ее онлайн-репутации, то негативные отзывы, даже фейковые, вам не страшны.

Правда, все происходит не по щелчку пальцев. Для этого нужно регулярно заполнять информационное поле вокруг имени вашей компании положительными или нейтральными новостями. Готовьте и размещайте в медиа пресс-релизы, авторские колонки, статьи, комментарии, опросы на актуальные темы. Пройдет немного времени и люди, когда будут гуглить информацию о бренде по запросам «ваша компания» или «ваша компания отзывы», найдут положительные материалы.

Не забывайте: основная задача Google заключается в том, чтобы предоставлять о каждой компании инфосправку и выдавать максимально разнообразный результат (линки на соцсетиь, YouTube, Youcontrol, презентации, сайт, рекламу и пр.) Чем разнообразнее контент, чем его больше - тем негативу сложнее попасть в верхние строчки поисковой выдачи о вас.

Заблуждение пятое. Если экономить, то именно на контенте

На контенте экономить нельзя! Я много раз видел, как компании покупают на нашей платформе размещение очень дорогих статей, но при этом упускают то, что за создание качественного контента тоже придется заплатить.

Во-первых, материал должен быть правильно структурирован, чтобы его дочитали до конца. Во-вторых, это важно для поисковых систем, которые, по сути, выступают посредниками в диалоге между компанией и аудиторией.

То есть, поисковик должен проанализировать страницу с информацией, понять по ее объёму, структуре, наличию видео и фотоматериалов, отзывов и пр., насколько этот материал интересен. Если он релевантен ключевым запросам, по которым компанию будут искать в сети, то она может занять достойные позиции в поиске. То есть, чем качественнее публикация, тем выше ее позиция.

Поэтому для того, чтобы люди прочитали или увидели интересный, полезный материал, в контент необходимо вкладываться. Он не должен быть отпиской для роботов или набором стандартных фраз-красивостей с минимальной информационной нагрузкой.