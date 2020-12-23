Реклама и PR для бизнеса: антитренды и тренды 2020

Александр Сторожук, интернет-предприниматель, основатель онлайн-сервиса PRNEWS.IO

Уходящий год кажется слишком непредсказуемым для того, чтобы подводить какие-либо итоги, поэтому представители бизнеса в кулуарах все больше предпочитают отделываться фразой “не до жиру, быть бы живу”.

В этом есть доля истины. По итогам различных исследований, весну 2020 года называют самым сложным периодом для малого бизнеса со времен финансового кризиса. Но, судя по всему, наступившая зима с карантинными волнами, частичными или полными локдаунами станет еще одним испытанием как для малого бизнеса, так и для предприятий среднего и крупного звена.

Труднее всего в этом году пришлось таким отраслям как туризм, общепит и развлечения. Менее пострадали и быстрее остальных адаптировались к новым реалиям сферы IT и E-Commerce. В частности, переход в онлайн и автоматизация большинства бизнес-процессов стали универсальным рецептом стабильного развития в этом году.

Но не только они помогли удержаться на плаву. Компания PRNEWS.IO провела опрос среди клиентов и парнтеров онлайн-сервиса, по итогам которого составила рейтинг самых действенных инструментов продвижения, рекламы и PR в 2020 году.

Так, по итогам исследования, в котором приняли участие более 25 украинских компаний из различных отраслей, в категорию самых непопулярных рекламных инструментов вошли:

наружная реклама (билборды, брандмауэры, плакаты, растяжки и т.д.);

оффлайн реклама (объявления на радио, телевидении, рекламные блоки в печатных СМИ, реклама на транспорте, раздача листовок, холодные звонки и т.д.);

таргетированная реклама в социальных сетях.

Больше всех досталось наружной рекламе, эффективность которой эксперты ставили под сомнение и до пандемии. В условиях карантинных ограничений и снижения количества людей, которые передвигаются по городу в общественном транспорте или пешком, количество контактов с рекламными носителями снизилась в несколько раз. В итоге, все больше рекламных плоскостей сегодня простаивают или демонтированы. И не факт, что они сумеют вернуть утраченные позиции, когда последствия Covid-19 сойдут на нет.

То же участь постигла раздачу полиграфии (за текущий год мы научились избегать лишних физических контактов), постеры в метро, рекламные блоки в печатных медиа и пр.

К тройке рекламных аутсайдеров неожиданно присоединилась и таргетированная реклама в социальных сетях. Несмотря на то, что самоизоляция привела к резкому увеличению интернет-аудитории, потеснив любителей традиционного телевидения, снизились СРМ и уровень конкуренции, респонденты PRNEWS.IO относят ее к одному из наименее эффективных инструментов в 2020 году.

В частности, это объясняется тем, что подобная реклама сегодня актуальна, в первую очередь, для сервисов доставки, интернет-магазинов продуктов, бытовой техники, товаров первой необходимости, онлайн обучени. Она однозначно не подойдет бизнесу с не массовой аудиторией (например, разработчикам ПО) и нишам, которые пострадали от пандемии.

Также, как утверждают интернет-маркетологи, социальные сети в этом году потеряли свою ценность для лидогенерации. В период локдауна Facebook и Instagram стали для интернет-пользователей одним из основных источников позитива. Поэтому люди в поиске эмоциональных публикаций и впечатлений все реже фокусируются на рациональном, продающем контенте. Сегодня основная польза соцсетей заключается в “подогреве” аудитории и анонсировании новинок, но не в заявках на покупку - примите во внимание этот фактор при составлении стратегии.

Самыми эффективными инструментами продвижения товаров/услуг в 2020 году стали:

комплексный маркетинг;

ситуативный маркетинг;

контент-маркетинг;

коллаборация, партнерский маркетинг;

контекстная реклама;

SEO;

участие в профильных онлайн-мероприятиях (вебинары, конференции, цифровые саммиты).

Отдельным пунктом респонденты выделяют распространение пресс-релизов о новостях и новых продуктах компании, а также размещение экспертных статей на актуальные в период карантина темы. Так, размещение качественных материалов для бизнеса в отраслевых и центральных СМИ одновременно решает ряд важных задач: привлечение дополнительного трафика, SEO, повышение уровня доверия к бренду.

Чтобы точно определить “боли” аудитории и обеспечить количество переходов на корпоративные площадки, компании анализируют, какие вопросы в конкретной бизнес-нише интересуют пользователей. По итогам исследования готовят и публикуют полезные статьи, в частности, о том, какие льготы и кредиты предоставляет государство для развития бизнеса, особенностях экономической и налоговой активности в период локдауна и т.д.

Примечательно, что именно контент маркетинг стал универсальным инструментом как для компаний из сферы E-Commerce, разработчиков ПО и пр., так и для бизнеса, попавшего под максимальный удар карантинных ограничений.

Первым он позволил нарастить клиентскую базу и увеличить количество заказов. Вторым, несмотря на минимальную деятельность отрасли развлечений, общепита, тревел и бьюти индустрии - продолжить диалог с аудиторией и напоминать о себе “до лучших времен” или карантинных послаблений.

Но, несмотря на все вызовы и нововведения, на которые был богат 2020 год, ожидания и требования клиентов не изменились. По результатам опроса PRNEWS.IO, в первую очередь, сегодня им необходимы:

качество продукта/услуги, цена, скорость;

качественный контент, ответы на насущные вопросы;

лояльный сервис, готовность к диалогу;

забота, индивидуальный подход;

высокий уровень технической поддержки и сервиса.

Потребитель в период экономической нестабильности всегда особенно тщательно оптимизирует бюджет и измеряет эффективность каждой тысячи гривен, потраченной на рекламу и продвижение. Поэтому предпочтет сотрудничество с компаниями, которые не только соответствуют вышеперечисленным критериям, но и отличаются прозрачной, понятной ценовой политикой.

Следует учесть, что в условиях карантинных мер негативно воспринимаются любые попытки компании получить сиюминутную прибыль, даже путем откровенных ценовых спекуляций. Также нежелание компании проявить гибкость в новых условиях (особенно, в плане улучшения сервиса) у потенциального покупателя вызывает отторжение, что приводит к отказу от покупки и занесении компании в черный список.

Помните: сегодня клиент выбирает компанию, с помощью которой ему будет комфортно расстаться с деньгами. Это и есть главный тренд взаимодействия с покупателями.