Новость или фейк: как определить ключевые отличия

Александр Сторожук, интернет-предприниматель, основатель платформы контент-маркетинга PRNEWS.IO

Информационная мистификация, фальшивые новости, дезинформация, манипулирование фактами, промывка мозгов, фейкньюз… Несмотря на многообразие слов, все они обозначают одно и то же - ложь и неправдивую информацию, которую заинтересованные стороны пытаются выдать за официальные новости.

Кажется, что сегодня более 90% всех информационных сообщений не только не заслуживают доверия, но наносят непоправимый вред обществу в целом.

Еще несколько лет назад один из старейших словарей английского языка Collins наградил словосочетание “fake news” титулом Выражение года. Уж слишком часто оно встречается в публикациях в медиа и лексике журналистов. Но с развитием цифровых технологий, социальных сетей и стремительного увеличения количества интернет-пользователей fake news настолько плотно вошли в нашу жизнь, что отличить правду от манипуляции становится сложно даже для тех, кто в теме. А для большинства людей (если их работа не связана с журналистикой, медиа, PR, политтехнологиями или коммуникациями) просто не возможно.

Как коронавирус катализировал создание и распространение фейков

В частности, засилье fake news связано с тем, что любой кризис является толчком для их роста в десятки раз. Причем, не важно, политический ли это коллапс, обвал курса валют или пандемия. Как только что-то случается, плотность фальшивых новостей в медиапространстве мгновенно увеличивается.

Естественно, что пандемия коронавируса охватила не только весь мир, но и интернет-пространство. Достаточно вспомнить, как в первые дни локдауна нечистоплотные предприниматели и киберпреступники пошли в атаку, извлекая максимальную выгоду, проводя масштабные “информационные кампании” и фишинговые атаки. Выражение о том, что кому война, а кому мать родная - это как раз про таких дельцов, которые в погоне за наживой не брезгуют любыми методами.

Так, кроме шквала фейковых новостей, в тот период в сети появились масса фальшивых магазинов, опасных программ и ПО, связанных с темой коронавируса и мошеннических схем. Надо признать, что на фоне возрастающей паники и растерянности населения это сработала на 1000% (достаточно вспомнить многочисленные аферы с медицинскими масками или аппаратами ИВЛ).

Эксперты и ведущие СМИ уже окрестили 2020-й год годом ложных новостей. Поэтому для того, чтобы противостоять лживому и токсичному информационному воздействию в будущем, важно понимать отличия fake news от официальных месседжей. В чем они заключаются и как соблюдать ключевые правила информационной гигиены, рассказываю подробнее.

Исследование PRNEWS.IO: откуда люди узнают новости, фейки и их основные признаки

Озадачившись вопросом, как интернет-пользователи отличают фейковые новости от настоящих, мы в PRNEWS.IO провела опрос. Также нас интересовало, из каких источников люди чаще всего черпают информацию, насколько доверяют им и по каким признакам определяют достоверность новостей.

В исследовании участвовали более 130 респондентов, работающих в сфере PR, связей с общественностью, маркетинга, рекламы, журналистики, консалтинга, телефонии, SMM, финансов, юриспруденции и образования.

Как оказалось, большая часть опрошенных сегодня узнает новости, посещая информационные сайты и онлайн-СМИ (40,2%). Черпать информацию о событиях в определенной отрасли, стране или мире с помощью социальных сетей предпочитают 35,9%.

Телевидение медленно, но уверенно сдает свои позиции - 6,5%. С помощью YouTube с новостями знакомится 5,2% опрошенных, а новостные телеграмм-каналы и форумы оказались почти одинаково востребованы интернет-пользователями: 3,9% и 3,3% соответственно.

Интересный, но ожидаемый момент: ни один участник опроса не упомянул о своем интересе к печатным СМИ.

Это объясняется скоростью распространения информации. Сегодня она настолько высока, что любому источнику новостей “вне цифры” за ней просто не угнаться, а читать позавчерашние новости уже никто не будет, ведь на смену им придут еще сотни событий. Свою лепту в угасание печатных медиа вносят распространение интернет-технологий и мобильных приложений, благодаря которым в обычном смартфоне можно найти ответ на любой вопрос и прочитать любую новость.

Как показывают результаты опроса, полностью доверяют новостному контенту более половины опрошенных - 57,1%. Не принимают за чистую монету, ищут дополнительные факты и первоисточники новостей - 42,9%.

Радует, что все больше онлайн-пользователей вырабатывают в себе привычку критически относиться к любой информации, обращать внимание на ее подачу и не расшаривать сомнительный материал. Так, к главным признакам фальшивых новостей респонденты PRNEWS.IO относят:

отсутствие официального источника, ссылка на “инсайдера”, “информацию из кулуаров” и т.д. - 29,7%

гиперболизированный, абсурдный, слишком эмоциональный заголовок - 24,3%;

малоизвестный или подозрительный домен сайта - 24,3%;

анонимный материал, отсутствие автора или информации о нем в свободном доступе - 13,5%;

навязывание в тексте определенной точки зрения, передергивание и подтасовка фактов - 2,7%.

Как выработать антитела для фейков: 7 рекомендаций

Для того, чтобы не стать жертвой фейка, сохранить способность трезво мыслить и фильтровать информацию, я рекомендую систематически придерживаться следующих правил.

Первое. Всегда помните о том, что информационное сообщение не должно вызывать у людей деструктивные эмоции (панику, страх, гнев, ненависть или жалость). Правильная новость отличается от манипуляции или пропаганды максимально нейтральной подачей фактов, в ней напрочь отсутствует оценочное суждение или драма. Задача СМИ - беспристрастно доносить информацию.

Второе. Не поддавайтесь эмоциям, всегда подключайте критическое мышление. Если чувствуете и видите, что статья (видео, сюжет) излишне эмоциональны, есть смысл не до конца доверять источнику и поискать альтернативные источники информации.

Если заголовок и материал напичканы эмоциональными призывами, высокопарностью и стереотипами, скорее всего, автор или манипулирует аудиторией, или не знаком с азами классической журналистики. В любом случае, такая новость не стоит доверия.

Третье. Используйте несколько источников новостей (лучше официальных информагентств, а не третьесортных площадок), которые будут освещать событие с различных ракурсов. Так шанс на то, что вы увидите максимально объективную картину, выше. Кстати, старайтесь читать новости, а не слушать или смотреть: когда вы читаете, то мыслите более рационально и легче распознаете попытку манипуляции своим сознанием.

Четвертое. Если в материале отсутствует конкретный источник информации (правдивость которого тоже стоит проверить) и постоянно используются только обезличенные словосочетания вроде «эксперты рассказали...», «ученые выяснили...»

или «военные раскрыли всю правду...», то это - стопроцентный фейк.

Пятое. Отделяйте мнения от фактов! Только факты, взвешенные и объективные, важнее мнений, домыслов и интерпретаций. Формат “простой и хороший человек что-то эмоционально, с честным лицом вещает на публику” является одним из основных признаков недостоверной информации и манипуляции.

Шестое. Однобокая подача материала - еще один яркий признак фейка. Если новость обвиняет кого-то, используя «неопровержимые» доказательства, но не дает комментарий обвиняемой стороны, то, скорее всего, у нее есть заказчик.

Седьмое. Время от времени позволяйте себе устраивать информационный детокс и не торопитесь репостить материал до того, как проверили его на наличие «красных флагов».