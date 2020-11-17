Новое лицо украинского рынка e-commerce: что изменил 2020 год

Александр Сторожук, интернет-предприниматель, основатель онлайн-сервиса PRNEWS.IO.

2020-й для всего человечества стал годом вызовов и форс-мажоров. Малоизвестный ранее термин “локдаун” официально получил титул самого популярного слова в этом году.

Невозможность прогнозировать работу на длительный срок бизнес “упаковал” в отказ от долгосрочных стратегий, навык реагировать здесь и сейчас - в “ситуативный маркетинг”, а пандемия в целом научила иметь в запасе не только план А,B, но и С.

Сфера e-commerce сегодня относится к наименее пострадавшим от карантинных ограничений рынков. Но утверждать, что она прошла через локдаун с минимальными потерями и безболезненно - нельзя. Об этом свидетельствует опыт компаний и их руководителей, с которыми сотрудничает наша онлайн-платформа PRNEWS.IO.

Предлагаю рассмотреть, с какими трудностями столкнулись представители электронной коммерции, какие изменения произошли в рабочих алгоритмах и что прогнозируют эксперты и участники рынка на 2021 год.

Уверен, их опыт будет полезен не только “коллегам по цеху”, но и компаниям из других отраслей. Ведь все уже стали невольными участниками следующей волны карантинных ограничений, а впереди нас ждет еще один малопрогнозируемый год.

Удаленная работа и дисоциализация

С началом пандемии компании из сферы электронной коммерции действительно оказались в более выгодном положении, чем представители офлайн-бизнеса. Они сумели более оперативно и без потерь в качестве перевести рабочие процессы на удаленку, организовали дома рабочие места, создали обязательные созвоны и митинги в Zoom.

Но, как показывает итог первого локдауна, несмотря на профессионализм и подготовку к цифре, большая часть сотрудников с течением времени стала испытывать дискомфорт, снижение концентрации внимания и т.д. Эксперты называют подобные ментальные проявления побочным действием удаленной работы и даже дали ему определение - дисоциализация.

С одной стороны, 2020 год заставил украинский бизнес совершить квантовый прыжок в сторону диджитал (ранее я уже писал об этом) и значительно ускорил процессы, которые могли в нашей стране растянуться еще на 10-20 лет. Это огромный плюс. С другой стороны, если даже сотрудники компаний из сферы e-commerce испытывают дискомфорт от отсутствия живого общения и контакта с коллегами, то что ждет тех, для кого режим удаленной работы стал абсолютным открытием?

Строгое планирование рабочих процессов

Как показывает опыт наших коллег из e-commerce, большинство из них с весны текущего года стали использовать более строгое планирование рабочих процессов.

Так, если до пандемии COVID-19, работая в офисе, компании выделяли больше свободного (форс-мажорного) времени за счет увеличения внутренних часов на задачу, в период локдауна пришлось урезать их и перераспределить в пользу выстраивания и усиления коммуникаций. Большинство бизнесов продолжают сегодня работать в этом режиме и, судя по всему, он сохранится и далее.

Как показала практика, для продуктивной работы в удаленном режиме не нужно изобретать велосипед. Специалисты рекомендуют воспользоваться минимальным пакетом продуктов: система Jira, календарь для Jira и Google Docs будет достаточно и для планирования процессов, и для функционала.

Цифровая трансформация бизнеса

Как ни крути, но в текущем году цифровая трансформация бизнеса стала жизненной необходимостью для представителей всех сфер, форм и масштаба предпринимательства. Те, кто не успел перестроиться или оказывал услуги, не имеющие отношения к цифре, сошли с рынка еще в первый локдаун.

В выигрыше остались компании, которые начали цифровую трансформацию первыми. А наибольший успех принесли те решения, которые качественно оптимизируют ключевые e-commerce показатели.

В течение последних месяцев мы наблюдаем настоящий бум развития всевозможных систем аналитики и CRM. Это закономерно: спрос на товары и услуги значительно упал, а участники рынка стали более организованы и агрессивны в плане маркетинга. В плюсе останутся те компании, которые уже сейчас зарабатывают, сокращая издержки на производство и извлекая максимальную прибыль из каждой вложенной гривны.

Развитие рынка и борьба за выживание

С одной стороны, руководители украинских e-commerce компаний дают положительный прогноз на 2021 год. Это связано с глобальной интернетизацией и перехода населения на онлайн-покупки, рост популярности интернет-магазинов и маркетплейсов. Поэтому сервис, качество и скорость предоставления услуги стали решающими факторами в борьбе за клиентов.

С другой стороны, если второй локдаун или карантин выходного дня будут более продолжительными, чем первый, еще часть малого бизнеса закроется. А это огромный и интересный сегмент для рынка, так как именно представители малого бизнеса являются основным генератором идей, нестандартных подходов и решений в силу ограниченности своего финансового ресурса на продвижение товаров и услуг.