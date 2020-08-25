Топ-10 особенностей избирательной кампании - 2020

Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник

25 октября украинцы отправятся на избирательные участки выбирать местную власть, которая будет решать вопросы социального и инфраструктурного характера в регионах в течение ближайших пяти лет. А потому самое время поговорить о тенденциях и особенностях избирательного процесса - 2020.

1. Выборы пройдут по новому Избирательному кодексу

Принятие в 2019-2020 нового законодательства, регламентирующего избирательный процесс, внесло в него некоторую дезорганизацию, вынудив целый ряд политических игроков пересматривать свою стратегию и тактику действий, включая финансовые и кадровые вопросы. Принятый Избирательный кодекс, предполагающий для кандидатов выдвижение исключительно от политических партий (для населенных пунктов свыше 10 тыс жителей) и так называемые открытые списки, не только ограничивает пассивное избирательное право (право граждан быть избранными в представительские органы власти), но и предопределяет внутрипартийные конфликты из-за очередности расстановки кандидатов в списке. Это именно тот случай, когда проецирование европейских практик на украинские реалии является не самым разумным решением.

Кроме того, Кодекс хаотизирует проведение избирательных кампаний на округах. Возьмем к примеру, Киев, поделенный на 10 избирательных округов, по каждому из которых любая политическая партия, принявшая решение выдвигаться в Киевсовет, имеет право выставить до 12 кандидатов. Фактически каждый округ будет представлять собой “супермажоритарку”, где за мандаты будут сражаться более ста человек!

Одновременно с этим для членов избирательных комиссий, которых еще необходимо обучить особенностям действующего Избирательного кодекса (а это, безусловно, длительный и трудоемкий процесс), на порядок усложняется процедура подсчета голосов. В свою очередь это создает дополнительное поле возможностей для махинаций и различного рода фальсификаций при подсчете результатов волеизъявления граждан.

Те кандидаты и партии, которые смогут донести до избирателей особенности нового Кодекса (в первую очередь, порядок заполнения бюллетеня) и качественно подготовят членов избирательных комиссий, получат дополнительное преимущество, конвертированное в голоса.

2. Административный ресурс не теряет своей значимости

Речь не только о формировании территориальных избирательных комиссий, где у власти всегда есть определенная фора, но и, к примеру, о таких приземленных вещах, как контроль над рекламными площадями в населённых пунктах. Не секрет, что большинство наружных рекламных конструкций, особенно в крупных городах, неформально контролируются действующими мэрами через аффилированные коммерческие структуры, что существенно ограничивает возможности ведения агитационной кампании для новых политических проектов. Как минимум, с финансовой точки зрения, когда существенно завышаются цены на рекламные площади для политических конкурентов.

Возможность распоряжаться административным ресурсом порой продуцирует трагикомические ситуации. В ходе одной из предыдущих избирательных кампаний мэр города районного значения дал распоряжение коммунальщикам отключить лифты в многоквартирных домах в день голосования, где, согласно данных соцопросов, уровень его поддержки стремился к исчезающе малой величине.

Наконец, действующая бюджетная система, предполагающая выделение трансфертов из госказны на места в ручном режиме, является отменным инструментом давления на региональные элиты, действующих мэров, глав объединенных территориальных общин, что вынуждает последних проявлять порой излишнюю сервильность Киеву, в том числе включая в избирательные списки собственных политпроектов нужных власти людей.

Словом, админресурс остается одним из наиболее значимых факторов избирательного процесса в Украине.

3. Местные элиты наращивают политическую субъектность

Одним из главных итогов запущенной в 2015 году реформы децентрализации, несмотря на сложность процесса и порой неоднозначные результаты, стал рост субъектности местных элит, начавших проявлять фронду в целом ряде вопросов (карантинные ограничения стали лишь наиболее ярким эпизодом) по отношению к центральной власти. Горизонтальные связи между лидерами местного самоуправления постепенно институциализируются в виде созданий различного рода “партий мэров”, которые, не исключено, в следующем политическом цикле будут бороться за пускай и сужающийся, но все еще существенный ресурс центральной власти. Трамплином для получения представительства в системе центральной власти станут местные выборы 2020, в ходе которых местные элиты укрепят свои позиции, в том числе для ведения закулисных торгов с Киевом.

4. Регионализация украинской политики и кризис партийного строительства

Смена власти в Украине в 2019 году не стала фактором преодоления кризиса партийного строительства, фиксируемого экспертной средой с 2014 года. В этой связи примечательно, что только две политические силы, “Европейская солидарность” (ранее - “БПП-Солидарность”) и “Батькивщина”, избранные в парламент в 2014 году, сумели пройти в парламент ІХ созыва, а такие политпроекты, как “Народный фронт”, “Самопомощь”, “Радикальная партия Олега Ляшко”, “Оппозиционный блок” фактически растворились во времени и пространстве.

Провал целого ряда общенациональных политпроектов расчистил дорогу для множества региональных партий, делающих акцент на местной проблематике.

На фоне усиления субъектности местных элит, как было сказано выше, наблюдается тенденция регионализации украинской политики, а создание собственного политического проекта становится правилом хорошего тона для мэра крупного города.

Регионализация и фрагментация политического поля Украины приведет к тому, что в местных советах сформировать устойчивые дееспособные коалиции зачастую будет проблематично. В очередной раз в местных советах будут наблюдаться “договорняки”, когда в ситуативные альянсы будут входить политические силы, декларирующие диаметрально противоположные идеи и взгляды.

5. Примитивизация агитационной кампании

Безвкусица на билбордах, скучные и затертые лозунги, сомнительный креатив - пожалуй, кампания-2020 является одной из наиболее блеклых за всю историю Украины. В сущности, многие партии утратили навыки работы с избирателями “в полях”, сводя фактически всю свою агитационную работу исключительно к медийному присутствию. Зачастую, отметим, достаточно неэффективному.

Неумелое использования инструментария таргетированной рекламы в социальных сетях также стало одним из трендов избирательной кампании-2020. В большинстве своем реклама запускается без должного анализа целевой аудитории и электоральных предпочтений избирателей на местах, в результате чего коэффициент полезного действия SММ-инструментария оставляет желать лучшего.

Отдельно стоит сказать о социологических исследованиях, которые массово публикуются на протяжении последних месяцев. Прикладная социология в Украине всегда, увы, была зависима от представителей политического класса, крупного капитала и внешних грантодателей, однако нынешняя избирательная кампания, пожалуй, поставила все рекорды по количеству “вбрасываемой” в публичное поле откровенно фейковой социологии, которая становится неприкрытым инструментом воздействия на общественное мнение.

6. Ставка на “новые лица” не сыграет

Логика и мотивация голосования избирателей на местных выборов кардинально отличается от голосования на парламентских, потому сценарий парламентской избирательной кампании-2019, когда выборы по большинству одномандатных округов выигрывали люди, ранее не имевшие ровным счетом никакого отношения ни к политике, ни к государственному либо муниципальному управлению, в ходе выборов-2020 реализован быть не может. Голосование за конкретные дела и узнаваемых на местах людей, имеющих опыт реальной работы в районе, будет основной поведенческой моделью избирателей в ходе местных выборов-2020. В определенной степени выборы-2020 станут маркером “политического взросления” украинского общества.

В этой связи примечательно, что целый ряд недавно зарегистрированных партий, начавших активную рекламную кампанию, ныне “охотятся” за видными региональными политиками, предлагая места в своих списках. Их ставка сделана на то, что известные региональные политики за счет своей узнаваемости будут вытягивать общий партийный рейтинг. Как показывает опыт парламентских кампаний на одномандатных округах, сильный кандидат способен добавить порядка 10-15 тысяч голосов партии, под брендом которой выдвигается.

7. Явка избирателей установит антирекорд

Начиная с 2012 года, явка в ходе избирательных кампаний, парламентских и местных, неуклонно снижалась. Если на парламентских выборах 2012 этот показатель составил 56%, то в 2014 году - уже 52%, а в 2019 - даже не дотянул до отметки 50%. Явка на местных выборах традиционно ниже, в частности в ходе первого тура местных выборов 2015 года явка зафиксирована на уровне 46%, а во втором - 34%, что стало антирекордом за всю историю выборов в независимой Украине (примечательно, что явка во втором туре выборов мэра Киева в 2015 составила и вовсе 28,5%).

Устойчивый тренд на снижение явки от выборов к выборам, а также фиксируемое социологией определенное разочарование украинцев во власти, избранной в прошлом году, позволяет сделать прогноз, что явка в ходе грядущей избирательной кампании едва ли превысит 40%. В то же время низкая явка предоставляет преимущество тем кандидатам и партиям, которые обладают собственными “сетками” и более-менее налаженным партийными структурами на местах, способными мобилизировать избирателей и “довести” их на избирательные участки.

Также стоит отметить, что отдельные группы влияния внутри власти и некоторые региональные элиты целенаправленно подпитывают социальную апатию граждан, стремясь занизить явку в день голосования. С начала сентября, вероятно, начнется бум выдвижения в депутаты местных советов различных “Дартов Вейдеров” - эта политтехнология нацелена на превращения выборов в фарс, что должно демотивировать часть избирателей участвовать в голосовании.

8. Местные выборы усилят центробежные процессы в Верховной Раде

Результаты местных выборов станут своего рода срезом доверия к парламентским политическим партиям и власти в целом. Представители парламентских фракций, обладающие длительным горизонтом планирования, по итогам выборов будут присматриваться к перспективным политпроектам, моделируя продолжение своего пребывания в публичной политике в следующем электоральном цикле. В первую очередь это касается представителей правящей партии, которая очевидно не сможет повторить успех 2019 года в ходе следующих парламентских выборов. Вероятно, после местных выборов менее охотно инициативы Офиса президента и Кабмина будут поддерживать мажоритарщики от “Слуги Народа”, чьи пожелания по кадровому наполнению списков партии на местах не будут учтены в полной мере. Кроме того, отдельные парламентские партии, результаты которых на местных выборах могут превысить результаты выборов в парламент - 2019, будут активно ратовать за проведение досрочных выборов Верховной Рады. Все это усилит политическую турбулентность и увеличит вероятность досрочных парламентских выборов.

Возможный неудовлетворительный результат “Слуги Народа” также может стать катализатором смены состава Кабинета министров, который и без того имеет достаточно слабую поддержку в стенах Верховной Рады. Инфляционные процессы и рост тарифов естественных монополий, ожидаемые осенью, станут дополнительным фактором давления на Кабмин Шмыгаля.

9. Выборы могут состояться не на всей подконтрольной Киеву территории

В первой половине августа ЦИК заявила о невозможности проведения избирательного процесса в целом ряде территориальных общин на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, мотивировав это соображениями безопасности со ссылкой на информацию, предоставленную местными военно-гражданскими администрациями. При этом примечательно, что в прошлом году две избирательные кампании, президентская и парламентская, успешно состоялись на указанных ЦИК территориях. Относительно решения ЦИК начались судебные баталии, однако, учитывая, что правовое поле является вторичным по отношению к политическому полю, добиться проведения выборов на этих территориях благодаря Фемиде будет проблематично. Развязку этой истории стоит ожидать в первой половине сентября, однако уже можно констатировать, что полноценная избирательная кампания, строго с календарным планом, уже не состоится в ряде районов Донецкой и Луганской областей.

10. Коронавирус остается фактором неопределенности

Согласно недавнего заявления главного санитарного врача Виктора Ляшко, местные выборы могут перенести, если в “красной” зоне окажется половина страны. Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, вероятность данного сценария отнюдь не нулевая. К слову, эпидемия - еще одна причина, которая будет негативно сказываться на явке избирателей в день голосования.

Кроме того, несмотря на сопротивление мэров, отдельные фракции во власти могут быть заинтересованы в ужесточении карантинных ограничений на местах, что ударит по региональным партиям - конкурентам, не обладающих существенным медиаресурсом и делающих ставку на работу с избирателями “в полях”, которая де-факто станет невозможной в условиях введенных ограничительных мер.