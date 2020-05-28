Размещение QR-кода на лекарственных средствах: поможет ли это побороть фальсификат?

Михаил Радуцкий, народный депутат Украины, председатель комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Чтобы спасти украинцев от подделок, в этом году стартует пилотный проект по размещению QR-кода на медицинских препаратах. Он позволит покупателю с помощью смартфона проверять продукцию аптек на подлинность.

Поддельные лекарства сбывают через интернет

Карантинные мероприятия в стране дали толчок для развития интернет-торговли. Украинцы начали заказывать лекарственные средства домой, чтобы лишний раз не выходить из дома. Но если в аптеке качество лекарств контролируется, то что за медпрепараты вам доставит курьер - не знает никто.

Большинство интернет-аптек работают без разрешительных документов, покупка через интернет проходит обезличенно - покупатель не видит товара, продавца, документов на лекарства, не получает чека. По оценкам экспертов, более 80% фальсифицированных медицинских препаратов в Украине реализуется через интернет-заказ. Всего в Украине, по разным оценкам, объем фальсификата составляет 10-15% лекарств, и до 40% медицинских изделий имеют ненадлежащее качество или поддельные.

Весь мир борется с фальсификацией медицинской продукции, потому что она критически угрожает системе здравоохранения. Фальсификат приводит к потере доверия к лекарствам, поставщикам медицинских услуг и системе здравоохранения в целом. Наша страна уже сделала несколько важных шагов для борьбы с поддельными лекарствами.

Увеличили сроки наказания за фальсификат

Осенью прошлого года Верховная Рада одобрила проект Закона №1152-1, увеличив ответственность за фальсификацию лекарственных средств по статье 321-1 Уголовного кодекса Украины. Президент подписал этот законопроект 24 ноября 2019 года.

Мне как законодателю всегда интересно анализировать эффективность принятых законов. Узнать, насколько действенны изменения, которые мы предлагали. На мой запрос в МВД предоставили информацию, что с начала года по этой статье в ЕРДР внесли 9 уголовных производств. Однако суд рассмотрел только одно дело, наказав мошенников... штрафом.

То есть, правоохранители работают, но увеличение сроков лишения свободы не привело к реальным «посадкам» фальсификаторов. Очевидно, ставка только на репрессивные методы не дает стопроцентного результата. Более эффективный подход - создавать условия, в которых фальсификат не сможет существовать.

По примеру системы ProZorro

Задача государства - в различных отраслях выработать такую ​​систему, которая сделает невозможным нарушения законодательства. Сейчас, во время бурного развития информационных технологий, мы можем часть профилактических функций передать гражданам.

Нам, украинцам, нужна прозрачность и открытость во всех сферах деятельности страны. Удачный пример эффективной работы государственных органов - система ProZorro. Благодаря своей открытости, она сняла целый пласт вопросов относительно честности тендеров. Государство создало такую ​​систему, которая сама себя защищает от нарушений законодательства. Да, конечно, встречаются единичные случаи, когда даже эту систему обходят преступники, однако в целом она работает эффективно.

ProZorro - это тот пример, когда государство часть своих функций передает гражданам. В государственной системе закупок каждый может увидеть всю информацию о тендере. И в случае возникновения сомнений - обратиться в правоохранительные органы. То есть вместо репрессивных средств борьбы с нарушителями закона мы предложили гражданам присоединиться к борьбе с коррупционерами путем общественного контроля. Подобным образом, считаю, нужно действовать и в направлении борьбе с фальсификацией медицинских препаратов.

Защитить лекарственные средства QR-кодом

Во всем мире одним из самых эффективных вариантов борьбы с фальсификатом считается размещение производителем на упаковке QR-кода. Такой код является уникальным идентификатором, позволяющим указать название, фармацевтическую форму, прочность, размер, тип упаковки, национальный и серийный номера, срок годности и данные о производителе. Перед размещением партии на рынке коды вносятся в электронную базу государственного органа. QR-код считывается сканером и сверяется с системой мониторинга. Система не предусматривает двух одинаковых серийных номеров, поэтому упаковка лекарств не может иметь «двойника».

В США начали размещать QR-коды на медицинских препаратах с 2015 года, в Европе - с 2019-го.

В Украине по решению Кабмина пилотный проект по маркировке контрольными знаками (размещение QR-кодов) должен был стартовать с 1 сентября 2019 года. Однако оказалось, что система размещения QR-кода не совпадает с европейской. А украинским фармкомпаниям нужно время для адаптации производства и перерегистрации уже выпущенных партий лекарственных средств. Чтобы исправить эти нюансы проекта, его отложили.

Обновленная дата старта проекта - 1 ноября 2020 года. Сначала производители лекарственных средств смогут присоединиться к новой системе по желанию, а с 1 ноября 2021 это станет обязательным.

Зафиксировать QR-код в законодательстве

Комитет здоровья нации уже инициировал изменения в законопроекте о лекарственных средствах, чтобы адаптировать его под европейские стандарты и позволить украинским производителям лекарственных средств на равных конкурировать с иностранными компаниями. Еще один пункт этого проекта закона - внедрение маркировки каждой упаковки лекарственного средства индивидуальным QR-кодом, который, с одной стороны, предоставляет регуляторному органу и потребителю полную информацию о препарате, с другой - делает невозможным попадание на рынок фальсификатов.

Постановление Кабмина по пилотному проекту - это лишь первый шаг на пути к борьбе с поддельными лекарствами. Нам как законодателям надо зафиксировать необходимость размещения QR-кодов и адаптации украинской системы к европейской в ​​законодательстве. Нужно покончить с иллюзиями, что мы можем всегда достигать результата репрессивными методами.

Наша конечная цель - дать возможность покупателю с помощью смартфона проверить происхождение препаратов. И понять, это фальсификат или настоящий препарат. Внедрение маркировки каждой упаковки лекарственного средства индивидуальным QR-кодом и налаживание механизмов оперативного реагирования на поддельные медицинские средства позволит нам более эффективно бороться с фальсифицированными лекарственными препаратами.