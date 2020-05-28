Размещение QR-кода на лекарственных средствах: поможет ли это побороть фальсификат?
Михаил Радуцкий, народный депутат Украины, председатель комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
Чтобы спасти украинцев от подделок, в этом году стартует пилотный проект по размещению QR-кода на медицинских препаратах. Он позволит покупателю с помощью смартфона проверять продукцию аптек на подлинность.
Поддельные лекарства сбывают через интернет
Карантинные мероприятия в стране дали толчок для развития интернет-торговли. Украинцы начали заказывать лекарственные средства домой, чтобы лишний раз не выходить из дома. Но если в аптеке качество лекарств контролируется, то что за медпрепараты вам доставит курьер - не знает никто.
Большинство интернет-аптек работают без разрешительных документов, покупка через интернет проходит обезличенно - покупатель не видит товара, продавца, документов на лекарства, не получает чека. По оценкам экспертов, более 80% фальсифицированных медицинских препаратов в Украине реализуется через интернет-заказ. Всего в Украине, по разным оценкам, объем фальсификата составляет 10-15% лекарств, и до 40% медицинских изделий имеют ненадлежащее качество или поддельные.
Весь мир борется с фальсификацией медицинской продукции, потому что она критически угрожает системе здравоохранения. Фальсификат приводит к потере доверия к лекарствам, поставщикам медицинских услуг и системе здравоохранения в целом. Наша страна уже сделала несколько важных шагов для борьбы с поддельными лекарствами.
Увеличили сроки наказания за фальсификат
Осенью прошлого года Верховная Рада одобрила проект Закона №1152-1, увеличив ответственность за фальсификацию лекарственных средств по статье 321-1 Уголовного кодекса Украины. Президент подписал этот законопроект 24 ноября 2019 года.
Мне как законодателю всегда интересно анализировать эффективность принятых законов. Узнать, насколько действенны изменения, которые мы предлагали. На мой запрос в МВД предоставили информацию, что с начала года по этой статье в ЕРДР внесли 9 уголовных производств. Однако суд рассмотрел только одно дело, наказав мошенников... штрафом.
То есть, правоохранители работают, но увеличение сроков лишения свободы не привело к реальным «посадкам» фальсификаторов. Очевидно, ставка только на репрессивные методы не дает стопроцентного результата. Более эффективный подход - создавать условия, в которых фальсификат не сможет существовать.
По примеру системы ProZorro
Задача государства - в различных отраслях выработать такую систему, которая сделает невозможным нарушения законодательства. Сейчас, во время бурного развития информационных технологий, мы можем часть профилактических функций передать гражданам.
Нам, украинцам, нужна прозрачность и открытость во всех сферах деятельности страны. Удачный пример эффективной работы государственных органов - система ProZorro. Благодаря своей открытости, она сняла целый пласт вопросов относительно честности тендеров. Государство создало такую систему, которая сама себя защищает от нарушений законодательства. Да, конечно, встречаются единичные случаи, когда даже эту систему обходят преступники, однако в целом она работает эффективно.
ProZorro - это тот пример, когда государство часть своих функций передает гражданам. В государственной системе закупок каждый может увидеть всю информацию о тендере. И в случае возникновения сомнений - обратиться в правоохранительные органы. То есть вместо репрессивных средств борьбы с нарушителями закона мы предложили гражданам присоединиться к борьбе с коррупционерами путем общественного контроля. Подобным образом, считаю, нужно действовать и в направлении борьбе с фальсификацией медицинских препаратов.
Защитить лекарственные средства QR-кодом
Во всем мире одним из самых эффективных вариантов борьбы с фальсификатом считается размещение производителем на упаковке QR-кода. Такой код является уникальным идентификатором, позволяющим указать название, фармацевтическую форму, прочность, размер, тип упаковки, национальный и серийный номера, срок годности и данные о производителе. Перед размещением партии на рынке коды вносятся в электронную базу государственного органа. QR-код считывается сканером и сверяется с системой мониторинга. Система не предусматривает двух одинаковых серийных номеров, поэтому упаковка лекарств не может иметь «двойника».
В США начали размещать QR-коды на медицинских препаратах с 2015 года, в Европе - с 2019-го.
В Украине по решению Кабмина пилотный проект по маркировке контрольными знаками (размещение QR-кодов) должен был стартовать с 1 сентября 2019 года. Однако оказалось, что система размещения QR-кода не совпадает с европейской. А украинским фармкомпаниям нужно время для адаптации производства и перерегистрации уже выпущенных партий лекарственных средств. Чтобы исправить эти нюансы проекта, его отложили.
Обновленная дата старта проекта - 1 ноября 2020 года. Сначала производители лекарственных средств смогут присоединиться к новой системе по желанию, а с 1 ноября 2021 это станет обязательным.
Зафиксировать QR-код в законодательстве
Комитет здоровья нации уже инициировал изменения в законопроекте о лекарственных средствах, чтобы адаптировать его под европейские стандарты и позволить украинским производителям лекарственных средств на равных конкурировать с иностранными компаниями. Еще один пункт этого проекта закона - внедрение маркировки каждой упаковки лекарственного средства индивидуальным QR-кодом, который, с одной стороны, предоставляет регуляторному органу и потребителю полную информацию о препарате, с другой - делает невозможным попадание на рынок фальсификатов.
Постановление Кабмина по пилотному проекту - это лишь первый шаг на пути к борьбе с поддельными лекарствами. Нам как законодателям надо зафиксировать необходимость размещения QR-кодов и адаптации украинской системы к европейской в законодательстве. Нужно покончить с иллюзиями, что мы можем всегда достигать результата репрессивными методами.
Наша конечная цель - дать возможность покупателю с помощью смартфона проверить происхождение препаратов. И понять, это фальсификат или настоящий препарат. Внедрение маркировки каждой упаковки лекарственного средства индивидуальным QR-кодом и налаживание механизмов оперативного реагирования на поддельные медицинские средства позволит нам более эффективно бороться с фальсифицированными лекарственными препаратами.