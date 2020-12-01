Медицина без денег: последствия принятия бюджета

Михаил Радуцкий, народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, экс-президент ООО "Борис"

Правительство не учло предложения Комитета по вопросам здоровья нации к проекту госбюджета - без полноценного финансирования осталась Национальная служба здоровья. Родители детей с редкими заболеваниями будут лечить их за свой счет.

Бесспорно, хорошо, что в проекте Госбюджета-2021, поданном ко второму чтению, почти на 4 млрд грн увеличены расходы на трансплантацию, финансирование Института рака, Института сердца, учреждения Национальной академии медицинских наук Украины. Но это никоим образом не решает множество системных проблем!

Последствия существенного недофинансирования сферы здравоохранения в условиях пандемии могут быть крайне негативными. Под угрозой проведениею вакцинации от COVID-19 и вообще финансирование пакетов по лечению коронавирусной болезни. Под большим вопросом запланированное повышение зарплат медицинских работников. В значительной степени затормозится реализация второго этапа медицинской реформы. А, соответственно, и введение страховой медицины!

Коллеги из Минздрава, НСЗУ, ГП "Медицинские закупки" уже выступили с заявлениями и комментариями по ситуации. Попробую систематизировать и обобщить картину, чтобы и депутатскому корпусу, и обществу было более понятно - принимать бюджет в таком виде мы не имеем никакого морального права!

Итак, основные последствия нежелания правительства прислушаться к позиции Комитета.

1. Острый дефицит средств на лечение коронавирусной болезни

По информации НСЗУ, на 2021 на лечение больных с диагнозом COVID-19 заложено 14,5 млрд грн. Этих средств, по расчетам службы, хватит максимум на три месяца. Хотя даже при условии проведения вакцинации эпидемия не отступит так быстро - борьба продлится как минимум до лета. Но нам предлагают уже в апреле в десять раз уменьшить расходы на лечение и отказаться от доплат медицинским работникам, которые лечат больных коронавирусом. Это может привести к катастрофе: не будет достаточного количества врачей, а государство будет обеспечивать лечение пациентов только выборочно.

2. Отсутствие нужного количества доз вакцины от COVID-19

В рамках глобального механизма доступа к вакцинам COVAX наша страна получит бесплатно доз на вакцинацию 10% населения. Для формирования коллективного иммунитета, по оценкам ВОЗ, должно быть вакцинировано не менее 65% населения. Приблизительная стоимость дозы вакцины варьируется от $ 3 до $ 20. По минимальным подсчетам (с учетом возможной помощи от Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка), на закупку нужно 5,2 млрд грн. Как минимум столько же понадобиться на собственно обеспечение самого процесса вакцинации (в том числе, соблюдение холодной цепи). Сегодня в госбюджете заложено 2,6 млрд грн за закупку вакцины от COVID-19. Почти вдвое меньше, чем нужно, чтобы вакцинация остановила развитие эпидемии.

3. Отсутствие стимулов для первичного звена медицины

В 2021 году планировалось ввести коэффициенты оценки качества работы медиков первичного звена. Врачи должны получать доплаты по показателю вакцинации населения и профилактики хронических болезней. Медиков первичного звена планировали приобщить к вакцинации населения от COVID-19. Однако в условиях недофинансирования государство не способно предложить врачам стимулы для обеспечения нужного уровня вакцинации населения. Как следствие, Украина рискует не только слишком медленно провести вакцинацию от коронавируса, но и столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, например, туберкулеза или гепатита.

4. Медленный темп медицинской реформы

В рамках медицинской реформы НСЗУ должна постепенно уменьшать количество медицинских учреждений, финансируемых по историческому бюджетному распределению, и увеличивать количество полноценно просчитанных пакетов гарантированных медицинских услуг. Нехватка средств фактически блокирует этот процесс - медучреждения продолжат получать от НСЗУ определенную сумму на зарплаты и другие расходы. А не финансироваться в зависимости от количества и качества предоставляемых услуг. Но до тех пор, пока не начнут оплачивать конкретные услуги, мы не можем говорить о введении страховой медицины.

5. Без поддержки остаются пациенты с орфанными заболеваниями

Увеличение расходов на лечение орфанных заболеваний на 500 млн грн в следующем году не решает проблемы помощи семьям, которые вынуждены за свой счет лечить детей с редкими заболеваниями. Финансирование не покрывает потребности всех пациентов. Хотя есть принципиальная позиция, что государство должно раз и навсегда закрыть этот вопрос, чтобы иметь моральное право честно смотреть в глаза родителям больных детей. Чтобы они не искали помощи по всему миру.

Комитет по вопросам здоровья нации еще в середине октября подал поправки к проекту бюджета. Мы предложили значительно увеличить финансирование медицины, в частности, выделить НСЗУ дополнительные 102 млрд грн на программу медицинских гарантий и 7,7 млрд грн на закупку лекарственных средств для пациентов с онко и орфанными заболеваниями.

По данным НСЗУ, если отбросить все, что только можно отбросить, минимально необходимый уровень увеличения финансирования - 34 млрд грн. Из этой суммы 22 млрд грн пойдут на программу борьбы с COVID-19, ведь специальный "антиковидний фонд" на следующий год уже не предусмотрен.

Остальные средства - на дополнительное финансирование пакетов медицинских услуг. В Минздраве называют еще большую цифру.

По процедуре Комитет здоровья нации не должен повторно рассматривать бюджет перед вторым чтением, это прерогатива бюджетного комитета. Поэтому планируем активно участвовать в заседании, отстаивать наших медиков и нашу систему здравоохранения! Оставить медицину во время пандемии в критически недофинансированном состоянии - это ОГРОМНАЯ ОШИБКА.