Борьба с COVID-19, защита медиков и доступные лекарства: главные "медицинские" законы 2020

Михаил Радуцкий, народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, экс-президент ООО "Борис"

2020 год войдет в историю. Впервые в XXI веке человечество столкнулось с пандемией, которая привела к таким масштабным социально-экономическим потрясениям. В кризисных условиях одной из главных задач Комитета по вопросам здоровья нации стала разработка законодательных механизмов для предоставления исполнительной власти всех необходимых рычагов для борьбы с коронавирусом. В то же время мы сосредоточились на защите медиков и решении проблемы доступности медицинских препаратов для населения. Впрочем, пандемия не помешала нам сделать и несколько важных шагов по реформированию отрасли, в частности, в направлении развития государственно-частного партнерства – фундамента будущей модернизации здравоохранения.

Борьба с СOVID-19

Еще весной Верховная Рада по инициативе нашего Комитета приняла несколько важных законов, направленных на борьбу с пандемией. Мы упростили процедуру закупки необходимых для лечения СOVID-19 медицинских препаратов и оборудования, освободили их от НДС и пошлин. Интегрировали в украинское законодательство мировую практику - позволили применять для лечения COVID-19 зарегистрированные в Украине лекарственные средства off-label use. Речь идет о препаратах, которые прямо не показаны для лечения болезни, однако доказали эффективность, применяются медиками и рекомендованы ВОЗ. Ввели обязательное тестирование всех задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях категорий сотрудников государственных или коммунальных структур (медики, правоохранители и др.). Понимая, что активное распространение вируса может привести к ситуации, когда возникнет дефицит медработников, позволили медицинским учреждениям привлекать педагогов и интернов до оказания медицинской помощи больным COVID-19. Механизм наказания за несоблюдение масочного режима, действовавший в стране в начале пандемии, оказался неэффективным. Мы утвердили новую реально работающую систему штрафов за несоблюдение масочного режима для граждан и владельцев предприятий. Размер штрафов был уменьшен, а правоохранители получили возможность оформлять протоколы об административных правонарушениях прямо на месте. Парламент принял пошаговую программу борьбы с пандемией - в результате в Минздраве заработала "горячая телефонная линия", которая сняла часть нагрузки с семейных врачей. Одно из последних решений Верховной Рады, согласованное Комитетом здоровья нации - четкие правила введения карантина. Таким образом, впервые о введении локдауна бизнес и общество предупредили почти за месяц.

Следующий год станет годом вакцинации украинцев от COVID-19. Мы уже начали готовиться к проведению прививок. Парламент принял закон нашего Комитета, сократив срок регистрации вакцины от COVID-19 в Украине до 5 дней. А на начало следующего года Комитет готовит законопроект об уголовном наказании за фальсификацию вакцины.

Социальная защита медицинских работников

Во время пандемии нагрузка на медицинских работников значительно возросла. Борьба с эпидемией не была бы эффективной, если бы мы своевременно не позаботились о поддержке, защите и дополнительной мотивацию медиков, работающих с больными коронавирусом. Некоторые оппозиционные политики пытались заниматься популизмом и свести заботу о врачах к фантастическим обещаниям, которые почти невозможно выполнить. Вместо этого мы предложили эффективную и реальную систему поддержки медицинских работников. Считаю, что с этой задачей мы справились.

В частности, ввели финансовые стимулы - 300% надбавку для медиков, которые лечат пациентов с COVID-19. Парламент принял закон о социальной защите медработников и их семей в случае тяжелых последствий болезни или гибели медика. Если медицинский работник после COVID-19 получил осложнения, что привело к получению инвалидности, выплата составляет от 630 тыс до 840 тыс грн, в случае смерти – 1,5 млн грн. К сожалению, пока закон не работает так, как предполагалось: только около 30% семей врачей, умерших от коронавируса, получили выплаты. Моя позиция такова: каждая семья, где от ковида погиб медицинский работник, должна получить компенсацию.

Одно из последних решений парламента - мы обязали правительство внести должности специалистов лабораторий в Справочник квалификационных профессий работников. Биологи и другие сотрудники лабораторий наконец получат право на надбавки к зарплате, которыми с 1 сентября пользуются медицинские работники.

Доступность лекарственных средств

Эпидемия обострила проблему доступности лекарств. Комитет здоровья нации принципиально не предлагал административный путь удешевления медпрепаратов, считая его ошибочным. Мы действовали рыночными методами, стимулируя производство и усиливая конкуренцию. Верховная Рада ликвидировала патентную монополию производителей, ввела в законодательство положение "Болар", что ускорило выход на рынок медпрепаратов-генериков отечественного производства.

В марте Кабмин временно снял запрет на продажу медицинских препаратов через интернет. Комитет здоровья нации в свою очередь разработал нормативную базу, регулирующую сферу онлайн продаж медицинских товаров. Внедрена система лицензирования операторов, осуществляющих онлайн торговлю медпрепаратами, установлены четкие правила, которые минимизируют риски продажи некачественных или поддельных медицинских препаратов.

Также мы создали условия для полноценного запуска прозрачной национальной системы государственных закупок на базе ГП "Медицинские закупки Украины". Рада приняла закон о заключении среднесрочных договоров. Эти меры позволят навести порядок в системе государственных закупок лекарственных средств, планировать этот процесс заранее и экономить средства налогоплательщиков.

Инвестиции в отрасль

В этом году стартовал второй этап медицинской реформы. Ответственность за техническое переоснащение медицинских учреждений возложена на местные власти. К сожалению, средств местных бюджетов во многих случаях недостаточно для закупки современного оборудования и модернизации больниц. Единственный выход - активнее привлекать механизмы государственно-частного партнерства, "подключить" к развитию медицинских учреждений инвесторов. В прошлом году парламент принял законы о концессии, но открытие здравоохранения для инвестиций требует особых изменений законодательства. Пример таких изменений - законопроект "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Этот закон, на мой взгляд, является образцом государственного подхода к реформированию одного из направлений системы здравоохранения. Дело в том, что в большинстве региональных центров службы крови устаревшее оборудование, система добровольных доноров почти разрушена. Это приводит к рискам инфицирования опасными болезнями при переливании крови. Родственники пациентов вынуждены самостоятельно решать проблему с поиском донора. Мы легализовали инвестиции и создали условия для замены устаревшего оборудования, усилили контроль за качеством крови. И одновременно защитили наш рынок и пациента: запретили вывоз крови и ее компонентов за границу, ввели стандарты качества, лицензирования всех субъектов системы крови. На примере службы крови должно быть продемонстрировано, как можно модернизировать нашу медицину с помощью государственно-частного партнерства.

Планы на 2021 год

Не все законопроекты, подготовленные Комитетом, приняты в этом году. Значительное количество наших законодательных разработок еще проходит этап согласования и доработки. В частности, мы работаем над продолжением и усовершенствованием медицинской реформы - введением механизмов доплат и сооплат. Активно движемся в направлении обязательной страховой медицины. Следующие шаги на этом пути - введение более действенных стимулов для работодателей, которые предлагают сотрудникам полисы добровольного медицинского страхования. На очереди также два стратегически важных законопроекта - "О системе общественного здоровья" и "О лекарственных средствах". Таким образом, 2021 должен стать годом продолжения реформ и системных изменений, которые приблизят украинское законодательство к европейским и мировым стандартам.