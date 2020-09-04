Михаил Радуцкий, народный депутат Украины, председатель комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Дорожная карта на осень: какие "медицинские" законопроекты рассмотрит Рада?

Стартовал новый политический сезон, начала работу четвертая сессия Верховной Рады IX созыва. Наши приоритеты остались прежними: продолжение медицинской реформы, защита медицинских работников, реагирование на распространение СOVID-19, развитие отрасли через механизмы государственно-частного партнерства, приведение украинской законодательной базы к европейским стандартам, повышение доступности лекарственных средств. По каждому из этих направлений разработали соответствующие законодательные инициативы.

COVID-19

В условиях пандемии в Украине отсутствует полноценный государственный орган, который бы занимался контролем за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Но нам ни в коем случае не нужна пресловутая коррупционная СЭС.

Новая структура по принципу и задачам должна стать аналогом американского Центра контроля заболеваемости (CDC). Эта организация занимается борьбой с туберкулезом, ВИЧ-СПИДом и другими особо опасными инфекционными заболеваниями. Основное внимание уделяется профилактике, предупреждению и ранней диагностике заболеваний. И никаких несвойственных функций, как, например, выдача разрешений на строительство или фитосанитарный контроль.

Создать украинский аналог CDC предлагается на базе Центра общественного здоровья (сейчас - подразделение МОЗ). Но новому органу нужна региональная сеть подразделений с широкими полномочиями.

Детали законопроекта о системе общественного здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения еще согласовываются. Разработкой занимается Комитет вместе с главным санитарным врачом при поддержке международных партнеров.

Государственно-частное партнерство

Нам нужно сделать систему крови безопасной и современной по всей стране. Для этого мы предлагаем Верховной Раде во втором чтении принять проект Закона № 3648 о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови. Он позволит возродить систему безвозмездного донорства, ввести европейские стандарты, привлечь в отрасль инвестиции. И параллельно усилить контроль государства за донорской кровью.

Доступность медицинских препаратов

Мы уже сделали несколько шагов для того, чтобы медицинские препараты стали более доступными и дешевыми.

Позволили украинским производителям лекарств начинать разработку дешевых препаратов-генериков еще до окончания действия патентов. Это должно ускорить появление лекарственных средств в аптеках и за счет конкуренции уменьшит стоимость лекарств. Внесли изменения в законодательство, запретив "вечнозеленые" патенты, чтобы производство дешевых аналогов не откладывалось на годы.

Следующий шаг - принятие проекта Закона № 3615-1 "Об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами" во втором чтении.

Торговля через интернет - это почти всегда низкие цены, ведь владелец бизнеса не тратит средства на содержание торгового помещения. Если законодательная инициатива будет одобрена осенью, то уже со следующего года торговля медицинскими препаратами в интернете начнет осуществляться на законных основаниях. Каждый покупатель сможет сам проверить, увидев лицензию на сайте, законно продают медицинские товары или нет.

Защита медиков

Весной мы приняли законопроект о введении 300% надбавки для врачей, которые сталкиваются с больными COVID-19, страховые выплаты при наступлении инвалидности (эта часть закона не работает из-за того, что Минздрав не разработал подзаконные акты) и в случае смерти. А с 1 сентября существенно повысили медикам зарплаты.

Мы предлагаем еще одну законодательную инициативу, направленную на защиту украинских врачей - страхование ответственности медработников.

Сегодня украинские медики, получая очень небольшие зарплаты, не защищены как от обоснованных, так и от необоснованных жалоб. Врачебные ошибки в такой сложной сфере, конечно, возникают, поэтому нам необходимо защитить интересы и пациентов, и врачей. Хотя формально страхование ответственности врачей и медицинских учреждений существует, мало кто им пользуется.

Мы хотим сделать страхование ответственности медиков обязательным и действенным инструментом. Должны быть четко прописаны все процедуры: порядок отчислений, минимальные страховые суммы для различных категорий врачей, порядок проведения выплат и прочее.

Врачебное самоуправление

Сейчас профессиональные медицинские ассоциации страны действуют только как объединение граждан и не имеют рычагов влияния на управление отраслью.

Медицинскому сообществу необходимо передать часть полномочий исполнительной власти. Например, выдачу разрешений на профессиональную деятельность. Но пока открытыми остаются вопросы формирования органов врачебного самоуправления. Какова их структура? Полномочия? Механизмы формирования?

Комитет здоровья нации предлагает принять законодательную инициативу № 2445-Д о самоуправлении медицинских профессий в первом чтении. И далее в пределах рабочей группы при Комитете готовить документ ко второму чтению.

Адаптация законодательной базы к европейским стандартам

Украина имеет обязательства по приведению нашей законодательной базы к европейским стандартам. Во время прошлой сессии наш Комитет разработал законопроект по уменьшению влияния табачных изделий и защиты населения. Коллеги подали несколько альтернативных законодательных инициатив. Поэтому была создана рабочая группа, которая подготовила единый законопроект № 2813-Д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения потребления табачных изделий и защиты населения от вредного воздействия табака.

Одним из основных предложений является признание электронных сигарет и средств для нагревания - сигаретами. Также предлагается ряд мер по уменьшению привлекательности сигарет и введение запрета на их продажу лицам, не достигшим 21-летнего возраста.

В свою очередь проект Закона № 3668 о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности (второе чтение) должен установить современные, европейские подходы к реабилитации пациентов. Сейчас реабилитация рассматривается лишь как помощь пациентам, которые уже признаны лицами с инвалидностью. Мы предлагаем направить усилия на предотвращение инвалидности, ввести лицензирование реабилитационной помощи, а для каждого пациента разработать индивидуальный план лечения.