Нова система підтримки ветеранів: Резолюція, що запроваджує зміни

Тарас Тарасенко, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Днями разом із колегами ми презентували Резолюцію Міжнародного форуму «Ветерани – шлях додому» – документ, що став результатом широкого діалогу з ветеранами, військовослужбовцями та їхніми родинами. Впродовж минулого року в різних містах України відбулися ветеранські форуми, які об’єднали тисячі учасників. Спільними зусиллями ми проаналізували реальні виклики, з якими стикаються захисники та захисниці після повернення з війни, і напрацювали конкретні рішення.

Ця Резолюція – не просто декларація намірів, а важливий крок до формування ефективної державної ветеранської політики. Документ уже викликав значний інтерес серед іноземних парламентарів, які висловлюють готовність підтримати Україну в розбудові системи підтримки ветеранів та сприяти її реалізації на міжнародному рівні.

Найближчими днями текст Резолюції буде передано Президенту України, Голові Верховної Ради та Прем’єр-міністру, а також надіслано до дипломатичних установ для подальшої комунікації із міжнародними партнерами.

З 2014 року ветеранська політика в Україні не зазнала концептуальних змін, окрім розширення переліку статусів. Вона досі ґрунтується на підходах, закладених у перші роки незалежності, і вже давно не відповідає сучасним реаліям. Це потрібно змінити.

Саме тому ми ініціювали відкритий діалог із ветеранами, щоб створити зрозумілу та ефективну систему підтримки після демобілізації. Наступний крок – практична імплементація напрацьованих рішень. Важливо, щоб лідери в кожному регіоні та в різних сферах діяльності взяли на себе відповідальність за реалізацію Резолюції, адже вона має на меті подолання реальних викликів, які стоять перед ветеранами.

Ми завдячуємо нашим захисникам незалежністю та свободою. Тепер наш обов’язок – зробити їхній шлях додому гідним, комфортним і підтримуючим.

Резолюція визначає п’ять ключових напрямків, що формують основу оновленої ветеранської політики.

Державна ветеранська політика

Цей блок передбачає створення ефективної системи координації, переосмислення ролі Захисників у суспільстві, масштабну інформаційну кампанію, принцип "нічого для ветеранів – без ветеранів", а також впровадження єдиного цифрового порталу для ветеранів і оновленої політики забезпечення житлом.

Відновлення фізичного здоров’я

Основний акцент зроблено на розвиток реабілітаційних послуг, фінансування наукових досліджень у цій сфері, інтеграцію інноваційних технологій у реабілітацію, розвиток телемедицини та впровадження системи єдиного медичного кейсу для кожного ветерана.

Відновлення психічного здоров’я

Передбачено розвиток системи психологічної підтримки ветеранів, стимулювання навчання фахівців, проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, запровадження мобільних груп психологічної допомоги, розширення роботи гарячих ліній підтримки, а також превенцію залежностей.

Соціальна адаптація

Важливо створити інклюзивне суспільство, що враховує травми війни. Для цього пропонується розвивати громадські простори для ветеранів, запроваджувати систему наставництва "рівний-рівному", проводити тренінги для представників влади, бізнесу та громадського сектору, а також розробити національні програми у сфері культури та спорту.

Економічна незалежність

Цей блок передбачає ухвалення Закону про ветеранське підприємництво, створення державної Стратегії підтримки ветеранів у працевлаштуванні, розвитку власної справи, розширення партнерств з міжнародними організаціями, впровадження менторських та коучінгових програм, а також сприяння залученню іноземного капіталу.

Закликаю лідерів на всіх рівнях долучитися до реалізації Резолюції, щоб забезпечити якісні зміни у ветеранській політиці та створити гідні умови життя для захисників і захисниць України.

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