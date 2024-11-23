Київ може залишитися без озер

Володимир Борейко, еколог

Міські озера відіграють величезну роль у підтримці комфортної екологічної обстановки в населених пунктах. Вони пом'якшують спеку, є доступними для відпочинку населення рекреаційними зонами.

На жаль, київська міська влада не цінує озера Києва.

Зараз у Києві залишилося близько 200 озер та ставки, яких у Києві близько 100. За нашим дослідженням, кожне третє озеро в Києві частково забудовано, на кожне друге робили замах забудовники. З кожним роком у Києві знищуються нові водні об'єкти.

Для того, щоб віддати озеро під забудову, його переводять у так звану технічну водойму, яку і можна знищувати. Адже вона "технічна"!

Сьогодні забудовникам практично нічого не варто за допомогою чиновників назвати чи не будь-яке озеро столиці технічним, використовуючи його для своїх потреб. А потім засипають піском та будують розважальні комплекси. Або перетворюють на відстійник для відходів, як це сталося з колись прекрасним київським озером Горячка.

За даними В.Вишневського, автора книги "Водойми Києва", за 20 століття та початок 21 століття у Києві зникло 35 озер та десяток ставків. Так, озеро Ковтун у Дарницькому районі Києва біля вул. Здолбунівській було знищено у 2017 роцы забудовою. Від забудови постраждало приблизно в цей час і озеро Ковтуб на Позняках.

Озеро без назви було знищено будівництвом у районі вул. С.Бандери гіпермаркетом "Метро". Можемо взяти район Позняків, де під час забудови зникли чудові заплавні озера Ластівник, Піщане, Солоне, Ковтуб, Васильківська Прирва, Наумка, Тільниця, Убідь, показані ще на карті 1943 року.

Найімовірніше, за радянських часів під час забудови Позняків їх явно не фіксували, як озера.

Озеро Малий Небреж та сусіднє з ним невелике озеро без назви також віддані під забудову та оточені парканом забудовників. Парканом забудовників оточено також озеро без назви на початку вул. Малевича. Це озеро - вже приватна власність і на його місці планується збудувати торгово-розважальний центр.

Віддано під забудову котеджами озеро Лукове в районі затоки Верблюд, озеро Лукрець поруч із Лисою горою віддано під забудову багатоповерхівками, озеро Миколаєве на Осокорках потрапило у приватну власність для сільського господарства. Понад десяток озер - Зариваха, Яремине та інші - забудовані за урізом, без жодного збереження водоохоронної зони дачами та котеджами, частково забетоновані в районі так званих Нижніх садів.

Під забудову також віддано озера Небреж, Мартишев на Осокорках. Були віддані під забудову Совські ставки.

Повним ходом іде забудова берегів та частини озера Глінка.

По озеру Біле нещодавно забудовник виграв суд і хоче його забудовувати, озеро Качине віддано під забудову (там нещодавно були бійки місцевих жителів і титушок, найнятих забудовниками, потім питання забудови було відкладено, але не вирішено), береги та частину озера Вирлиця теж планувати забудувати, ставок біля гори Юрковиця також віддано під забудову багатоповерхівками.

Насилу місцеві жителі відбили у забудовників у 2007 році озеро Лебедине, яке було роздано забудовникам. Біля озера Заспа всі береги засипані намитим піском під забудову. Біля річки Коник у котеджному містечку "Коник" йде намивання піску під забудову берега річки. Незаконні гідронамиви були на озері Алмазне.

Пісок зараз видобувають також у озерах Вітовець та Заплавне, знищуючи фауну та флору цих озер.

Завдяки недбалості київської влади, яка вчасно не вжила заходів, минулого року висохло озеро Синє.

Якщо так йтиметься й надалі, Київ взагалі може залишитися без озер.