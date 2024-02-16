Нові підходи підготовки кадрів для бізнесу, навчальні кейси, і виклики в освіті під час воєнного стану

У п'ятницю, 16 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Нові підходи підготовки кадрів для бізнесу, навчальні кейси, і виклики в освіті під час воєнного стану".

Учасники:

голова комісії з реорганізації Національного авіаційного університету (НАУ), виконувач обов'язків ректора НАУ Володимир Шульга;

тимчасова виконувачка обов'язків декана юридичного факультету НАУ Ірина Сопілко;

юридичний радник департаменту стратегії Вищого органу аудиту Польщі, експерт програм ЄС з питань державного управління в Україні Пьотр Кульпа;

президент Національного експертно-будівельного альянсу України, співвласник експертної організації в сфері будівництва "Проексп" Віктор Лещинський;

адвокат, представник ТОВ "Файєр Поінт" Олександра Парамонова;

консультант ТОВ "Global Solutions Group" Галина Єрко;

модератор - телеведучий-блогер, заслужений журналіст України Сергій Дойко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (096) 626-35-64.