Нові підходи підготовки кадрів для бізнесу, навчальні кейси, і виклики в освіті під час воєнного стану
У п'ятницю, 16 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Нові підходи підготовки кадрів для бізнесу, навчальні кейси, і виклики в освіті під час воєнного стану".
Учасники:
голова комісії з реорганізації Національного авіаційного університету (НАУ), виконувач обов'язків ректора НАУ Володимир Шульга;
тимчасова виконувачка обов'язків декана юридичного факультету НАУ Ірина Сопілко;
юридичний радник департаменту стратегії Вищого органу аудиту Польщі, експерт програм ЄС з питань державного управління в Україні Пьотр Кульпа;
президент Національного експертно-будівельного альянсу України, співвласник експертної організації в сфері будівництва "Проексп" Віктор Лещинський;
адвокат, представник ТОВ "Файєр Поінт" Олександра Парамонова;
консультант ТОВ "Global Solutions Group" Галина Єрко;
модератор - телеведучий-блогер, заслужений журналіст України Сергій Дойко (вул. Рейтарська, 8/5а).
Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.
Додаткова інформація за тел. (096) 626-35-64.