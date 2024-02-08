У четвер, 8 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція компанії UTG на тему "Актуальний стан ринку торгової, офісної та житлової нерухомості України".

Учасники: директор компанії UTG Євгенія Локтіонова, керівник "Департаменту стратегічного консалтингу" компанії UTG Костянтин Олійник (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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