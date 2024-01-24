В Україні теж будуть охороняти вовків, як у Європі
У середу, 24 січня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "В Україні теж будуть охороняти вовків, як у Європі".
Учасники:
перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький;
президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова;
юристка зоозахисної організації URSA Марина Іванюсько;
керівниця HAU - Центру порятунку диких тварин Наталя Попова;
адвокат Help Animals Of Ukraine Оксана Оснач;
адвокат Help Animals Of Ukraine Євгенія Музиченко;
директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а).
Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
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