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10:30 24.01.2024

В Україні теж будуть охороняти вовків, як у Європі

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У середу, 24 січня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "В Україні теж будуть охороняти вовків, як у Європі".

Учасники:

перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький;
президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова;
юристка зоозахисної організації URSA Марина Іванюсько;
керівниця HAU - Центру порятунку диких тварин Наталя Попова;
адвокат Help Animals Of Ukraine Оксана Оснач;
адвокат Help Animals Of Ukraine Євгенія Музиченко;
директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

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