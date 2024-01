У середу, 24 січня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "В Україні теж будуть охороняти вовків, як у Європі".

Учасники:

перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький;

президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова;

юристка зоозахисної організації URSA Марина Іванюсько;

керівниця HAU - Центру порятунку диких тварин Наталя Попова;

адвокат Help Animals Of Ukraine Оксана Оснач;

адвокат Help Animals Of Ukraine Євгенія Музиченко;

директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.