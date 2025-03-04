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10:30 04.03.2025

Забудовники хочуть через суд знищити заказник "Осокорківські луки

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Забудовники хочуть через суд знищити заказник "Осокорківські луки

У вівторок, 4 березня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Забудовники хочуть через суд знищити заказник "Осокорківські луки".

Учасники: голова ГО "Екопарк "Осокорки" Олександр Пилипенко; член ради правління ГО "Екопарк "Осокорки" Наталя Чернишова; юрист ГО "Екопарк "Осокорки" Юлія Рибіцька; юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк; юрист, член правління ГО "Сварожичі" Оксана Бургун; директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

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