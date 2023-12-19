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12:30 19.12.2023

Ставлення українців до військового керівництва та мобілізації

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У вівторок, 19 грудня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Ставлення українців до військового керівництва та мобілізації". Буде презентовано результати соціологічного дослідження, присвяченого оцінці українцями ставлення до ключових осіб військового та політичного керівництва України, проблем мобілізації та шляхів їх подолання.

Учасники:

засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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