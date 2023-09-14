Відео

09:00 14.09.2023

Презентація проєкту нової редакції закону про Рахункову палату для виконання євроінтеграційних зобов’язань України, прогресу та збільшення інвестиційної привабливості нашої держави

1 хв читати

У четвер, 14 вересня, о 9.45 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Презентація проєкту нової редакції закону про Рахункову палату для виконання євроінтеграційних зобов’язань України, прогресу та збільшення інвестиційної привабливості нашої держави".

Учасники:

народний депутат України IX скликання Павло Фролов;
тимчасовий виконувач обов'язків голови Рахункової палати Андрій Майснер;
радник Рахункової палати (вищого органу аудиту) Польщі, експерт проекту EU4PAR Пьотр Кульпа (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (096) 951-91-28, gordyeyev.oleksiy@gmail.com (Олексій Гордєєв).

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Озеро Відро і Труханів острів стануть заповідними

Сергій Бубка відповів на звинувачення проти нього

Саперні групи Міноборони отримали нові автомобілі від громади Києва

Чи доцільно за нинішніх військово-політичних обставин планувати перевибори парламенту і президента наступного року?

Стратегія державної політики щодо наркотиків: курс на Європу чи до росії

Корупція в ДП "Ліси України": нові факти

Депутати йдуть на фронт разом з народом!

Динамічні зміни на фронті та настрої у тилу. В очікуванні складної осені

Відновлення деокупованих громад України: ЛЗІ презентує дослідження в рамках проєкту, який фінансується ЄС

Україна б'ється за незалежність під державним прапором і обов'язково переможе - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА