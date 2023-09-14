Презентація проєкту нової редакції закону про Рахункову палату для виконання євроінтеграційних зобов’язань України, прогресу та збільшення інвестиційної привабливості нашої держави

У четвер, 14 вересня, о 9.45 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Презентація проєкту нової редакції закону про Рахункову палату для виконання євроінтеграційних зобов’язань України, прогресу та збільшення інвестиційної привабливості нашої держави".

Учасники:

народний депутат України IX скликання Павло Фролов;

тимчасовий виконувач обов'язків голови Рахункової палати Андрій Майснер;

радник Рахункової палати (вищого органу аудиту) Польщі, експерт проекту EU4PAR Пьотр Кульпа (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (096) 951-91-28, gordyeyev.oleksiy@gmail.com (Олексій Гордєєв).