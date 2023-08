У четвер, 31 серпня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему: "Стратегія державної політики щодо наркотиків: курс на Європу чи до Росії?".

Учасники:

член правління ГО "Міські ініціативи та суспільні трансформації", співорганізатор Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків Назарій Совсун;

директор БО "ВОЛНА" Олег Димарецький;

директорка Всеукраїнського об’єднання наркозалежних жінок "ВОНА" Тетяна Лебедь,

координатор консорціуму "DRUGPOLICY.UA", представник експертної ради з наркополітики в ENPUD (Eurasian Network of People who use drugs) Ігор Козак (вул. Рейтарська, 8/5а).

