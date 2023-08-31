Відео

10:00 31.08.2023

Стратегія державної політики щодо наркотиків: курс на Європу чи до Росії

1 хв читати

У четвер, 31 серпня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему: "Стратегія державної політики щодо наркотиків: курс на Європу чи до Росії?".

Учасники:
член правління ГО "Міські ініціативи та суспільні трансформації", співорганізатор Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків Назарій Совсун;
директор БО "ВОЛНА" Олег Димарецький;
директорка Всеукраїнського об’єднання наркозалежних жінок "ВОНА" Тетяна Лебедь,
координатор консорціуму "DRUGPOLICY.UA", представник експертної ради з наркополітики в ENPUD (Eurasian Network of People who use drugs) Ігор Козак  (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.
Додаткова інформація за тел. (093) 314-14-88, p.m.kristina@gmail.com.

 

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Депутати йдуть на фронт разом з народом!

Динамічні зміни на фронті та настрої у тилу. В очікуванні складної осені

Відновлення деокупованих громад України: ЛЗІ презентує дослідження в рамках проєкту, який фінансується ЄС

Україна б'ється за незалежність під державним прапором і обов'язково переможе - Кличко

Ідентичність громадян України: тенденції змін

Чи примушують Україну до територіальних поступок: які можливі реакції суспільства?

Національний дрон-марафон до Дня Незалежності: "Українська команда" оголосила народний збір

Дипломатичні ініціативи України для Перемоги

ФДМУ реагує на звинувачення щодо можливого постачання титанової сировини ОГХК до РФ

Соціальний захист дітей та осіб з обмеженими можливостями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА