Інтерфакс-Україна
Відео
15:37 02.02.2026

Пресконференція на тему "Мільярди на неякісних мінах для армії: ДБР презентує нові деталі масштабної оборудки"

1 хв читати
Пресконференція на тему "Мільярди на неякісних мінах для армії: ДБР презентує нові деталі масштабної оборудки"

У вівторок, 3 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Мільярди на неякісних мінах для армії: ДБР презентує нові деталі масштабної оборудки".

Під час заходу слідчі ДБР та експерти розкажуть про нові деталі в розслідуванні масштабної оборудки з постачання неякісних мін для потреб оборони України, про деталі схеми, її реальні масштаби та наслідки для обороноздатності країни.

Учасники: заступник керівника Головного слідчого управління ДБР, полковник ДБР Анатолій Купрієнко; начальник відділу управління ГСУ ДБР, полковник Вадим Приймачок, експерти (список уточнюється); модератор - радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

 

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Пресконференція на тему "Недбалість в "Медіком": неоголошена тривога, що призвела до загибелі пацієнта"

Круглий стіл на тему "InfoLight – 2026: виклики та рішення для інформаційного простору"

Пресконференція на тему "Розслідування без контролю: як державний тиск руйнує лікарню під обстрілами"

Київтеплоенерго: аварійні бригади працюють цілодобово, щоб повернути тепло в оселі киян

Українські інженери презентували нові боєприпаси для FPV-дронів: безпека та технології НАТО

УЧХ запрошує волонтерів до програм фізичної реабілітації та соціальної підтримки

Шляхи вдосконалення військово-патріотичної та мобілізаційної роботи: позиція партії "Сила нації"

Український дім у Давосі 2026. Перший GovTech Day

Дискусія на тему "Карколомний початок року - в Україні і в світі"

Депутати Київради з "Євросолідарності" передають 300 газових пальників киянам та службам, які ліквідовують наслідки обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА