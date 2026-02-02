Пресконференція на тему "Мільярди на неякісних мінах для армії: ДБР презентує нові деталі масштабної оборудки"

У вівторок, 3 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Мільярди на неякісних мінах для армії: ДБР презентує нові деталі масштабної оборудки".

Під час заходу слідчі ДБР та експерти розкажуть про нові деталі в розслідуванні масштабної оборудки з постачання неякісних мін для потреб оборони України, про деталі схеми, її реальні масштаби та наслідки для обороноздатності країни.

Учасники: заступник керівника Головного слідчого управління ДБР, полковник ДБР Анатолій Купрієнко; начальник відділу управління ГСУ ДБР, полковник Вадим Приймачок, експерти (список уточнюється); модератор - радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.